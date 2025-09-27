Crimen y Justicia

La Matanza: asesinaron a un histórico comisario de la Policía Federal en una brutal entradera

Marcelo Arizaga, referente durante años del área de prensa de la fuerza, se encontraba retirado. El crimen ocurrió en su casa de Ramos Mejía. Seis delincuentes lo ataron antes de matarlo. El fiscal Adrián Arribas investiga el caso

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

Ecuador 1600, la cuadra donde ocurrió el crimen de Marcelo Arizaga

Marcelo Arizaga, comisario retirado de la Policía Federal Argentina, referente durante años del área de prensa de la fuerza, fue asesinado en la madrugada del sábado en su casa de la calle Ecuador en Ramos Mejía en el marco de una brutal entradera, confirmaron fuentes del caso a Infobae. Arizaga tenía 60 años. Los delincuentes lo ataron antes de matarlo.

Por el hecho, el fiscal Adrián Arribas de la UFI de Homicidios de La Matanza, el mismo que trabaja para esclarecer el triple femicidio narco de Brenda, Morena y Lara, busca a seis sospechosos. El hecho fue reportado por un comerciante vecino de Arizaga, que hizo sonar la alarma vecinal, lo que llevó a personal de la Comisaría 9° de Lomas del Millón de la Policía Bonaerense al lugar, de acuerdo a un informe oficial. Allí, ingresaron a la casa, visiblemente revuelta. El cadáver de Arizaga estaba en el piso, atado con cinta. La mecánica de su muerte todavía se desconoce.

Por lo pronto, se conoce el auto de la fuga, un Chevrolet Cruze blanco que se dirigió hacia la avenida Díaz Vélez. Arribas, a pesar del arduo trabajo del triple crimen, donde actúa en conjunto con la nueva fiscal Lorena Pecorelli y su equipo, se dirigió a la escena del asesinato de Arizaga a las 2 AM y ya ordenó el relevo de cámaras y las tareas forenses.

Quienes trabajamos hace años en el periodismo policial hace años conocimos bien a Arizaga, que ocupó el cargo de jefe de prensa de la PFA durante la gestión de Román di Santo. Su profesionalismo y su trato afable lo distinguían. “Era un caballero”, lo recuerda un viejo compañero.

Noticia en desarrollo

