Cayó una banda que ingresaba drogas y celulares con drones a la cárcel de Bouwer en Córdoba

En el procedimiento realizado participaron 200 efectivos y hubo seis detenidos, entre ellos un menor

La cárcel de Bouwer en Córdoba

Las autoridades de Córdoba desarticularon una banda narco que utilizaba drones para ingresar drogas y celulares al Complejo Carcelario N° 1, conocido como cárcel de Bouwer.

El operativo, realizado en la víspera de Nochebuena, implicó la coordinación del Ministerio Público Fiscal, los ministerios de Justicia y Trabajo y Seguridad de la provincia. El resultado fue la detención de seis personas y el secuestro de drones, estupefacientes, teléfonos celulares, vehículos y otros objetos prohibidos.

Según fuentes oficiales, la investigación se inició a partir de una denuncia interna y de la detección de movimientos sospechosos en el perímetro del penal. La utilización de tecnología de última generación permitió identificar en tiempo real la presencia de drones en las inmediaciones, seguir sus trayectorias y documentar sus desplazamientos.

Esta información fue clave para que las autoridades provinciales presentaran la documentación ante la Fiscalía del Distrito 11, que encabeza el fiscal José Alberto Mana.

De acuerdo a lo informado por el portal El Doce.tv, el primer procedimiento se realizó en los alrededores de la cárcel, donde personal del Servicio Penitenciario de Córdoba logró secuestrar dispositivos, baterías de drones y sustancias varias.

Posteriormente, por orden judicial, se efectuó un segundo operativo que culminó con la aprehensión de cinco adultos y la incautación de estos vehículos aéreos no tripulados, una motocicleta, droga, un binocular con visión nocturna y armas blancas, todos elementos empleados en la logística delictiva. En total se pusieron a disposición 200 efectivos, a partir de la indicación del fiscal.

El uso de sistemas de control y vigilancia fue determinante en la lucha contra estos hechos en el ámbito carcelario. El Servicio Penitenciario pudo identificar patrones de vuelo de los drones y registrar cada movimiento, lo que permitió a los investigadores reconstruir el modus operandi de la organización. Los registros fílmicos y la documentación electrónica fueron presentados como prueba ante la fiscalía, lo que habilitó las acciones judiciales.

Drones similares a los utilizados por la banda para ingresar celulares y drogas al penal cordobés

Entre los detenidos se encuentran cinco adultos y un menor de 17 años, el sexto implicado en la causa. El menor fue capturado tras un allanamiento domiciliario realizado por la policía provincial, luego de analizar los teléfonos celulares secuestrados en los operativos anteriores. Los adultos quedaron imputados por asociación ilícita y, debido al hallazgo de estupefacientes, intervino la Fiscalía Antinarcotráfico, que abrió una causa paralela.

Intentaron ingresar un celular a una cárcel de Córdoba oculto entre la ropa de un menor

Un intento de ingresar elementos prohibidos en el mismo complejo penitenciario fue detectado por el personal del Servicio Penitenciario local durante un operativo de control a visitantes. El hecho ocurrió cuando un menor de edad, acompañado de una persona adulta, intentó acceder al establecimiento con un teléfono celular y siete chips ocultos entre sus prendas.

El episodio se produjo en el área de ingreso a visitas, donde el menor fue exceptuado del body scanner conforme al protocolo habitual para personas de corta edad, pero igualmente fue sometido a un control con detector de metales, como parte de las diversas medidas de seguridad implementadas para evitar el ingreso de objetos no autorizados.

Penal de Bower en Cordoba

La alarma del detector se activó en la zona pélvica del niño. Según informaron voceros oficiales, la responsable adulta que acompañaba al menor reconoció que llevaban algo entre las prendas cuando fue consultada por el personal.

La extracción del objeto se realizó en ese momento, en presencia de personal femenino del Servicio Penitenciario y de manera voluntaria. El envoltorio recuperado contenía un teléfono celular Samsung, de color gris oscuro y de tipo plegable, junto a siete microchips. Tanto el dispositivo como los chips quedaron secuestrados y bajo custodia.

El personal penitenciario continuaba con las investigaciones para determinar si existían otros responsables involucrados y prevenir que este tipo de situaciones se repitan.

