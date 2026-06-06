Dictaron perpetua para el acusado del doble homicidio en Mar del Plata que mató a balazos a su pareja y cuñado

El doble homicidio en Mar del Plata de Rosana Coronel y su hermano Oscar Coronel

El juicio oral contra Victor Manuel Figueroa por el doble homicidio de su pareja Rosana Coronel y su cuñado Oscar, dictó la sentencia. El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata condenó este viernes al acusado a prisión perpetua por los crímenes cometidos el 23 de diciembre de 2023 en una casa del barrio Las Heras. De acuerdo con el fallo, los jueces también lo hallaron culpable por amenazas agravadas contra una adolescente y por portación ilegal de arma de guerra.

El ataque ocurrió minutos antes de las 20:10 en una vivienda de Rosales Bis al 10000, cuando la víctima preparaba la cena de Navidad, informó La Capital. En el juicio se acreditó que Figueroa llegó al lugar junto a Oscar tras haber consumido alcohol y discutió con su pareja. El tribunal descartó el planteo de la defensa sobre un supuesto estado de emoción violenta y dio por acreditado que el homicidio de Rosana ocurrió en un contexto de violencia de género.

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Según la acusación de la fiscal Romina Díaz, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6, Figueroa llegó alcoholizado a la vivienda familiar, quiso poner música y discutió con Rosana Coronel cuando ella se negó. Uno de los testigos más relevantes para poder determinar la culpabilidad de Figeroa fue el de la hija de Rosana Coronel, quien declaró mediante cámara Gesell y reconstruyó los momentos previos a la tragedia.

Los jueces descartaron la emoción violenta y consideraron que hubo violencia de género en el asesinato de Rosana Coronel

Declararó que la negativa respondía a un duelo reciente en la familia y a que Rosana no quería música ni festejos: “Mi mamá le dijo que bajara la música y ahí empezaron las peleas. Él quiso pegarle y mi tío se metió para defenderla”. Además, el testimonio de la hija fue la clave para describir el contexto de violencia: “Cuando mi padrastro venía borracho siempre se ponía histérico”. En la sentencia se expresó: “Todos (los testigos y allegados a la pareja) afirmaron también que cuando Figueroa consumía alcohol se ponía violento”.

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Según la reconstrucción del hecho, el hombre se alteró, lanzó amenazas y repitió frases como que no lo hicieran hacer “algo que no quería hacer”. Figueroa fue a la habitación que compartía con Rosana, tomó un revólver calibre .38 y regresó armado. Primero disparó contra Oscar y lo mató con un tiro en la cabeza. Luego atacó a Rosana y le efectuó un disparo en el cuello. Rosana y Marcelo Coronel tenían 46 y 48 años, respectivamente.

La joven también sostuvo que la acusación cuenta con elementos de prueba suficientes. “Está todo probado. Hay audios de mis hermanas llorando pidiendo ayuda, amenazas y además a él lo encontraron pocas horas después con el arma”, afirmó.

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Rosana Coronel y el ahora condenado a prisión perpetua por su crimen, Victor Figueroa

Después del ataque, de acuerdo con la acusación, Figueroa entró en la habitación de una de las hijas de la víctima, la amenazó con el arma y escapó en su auto. Minutos antes de la medianoche de ese mismo día, efectivos de la Comisaría 11ra lo detuvieron tras un llamado al 911, mientras circulaba en el vehículo usado para huir. Por otro lado, la mujer fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, pero murió antes de llegar.

El escrito de la fiscalía puso el foco en los testimonios de hijas y nietas de Rosana Coronel, quienes declararon ante la Justicia que Figueroa había amenazado a la mujer antes del crimen. Esa línea es parte del sustento de la acusación presentada por Romina Díaz. La primera audiencia se desarrolló con familiares de las víctimas en la sala. “Estamos todos muy angustiados, recordando todo otra vez. Ya hace dos años y unos meses que no está mi mamá ni mi tío y es volver a vivir lo mismo”, dijo uno de ellos.

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