El video del caso del bombero de la Policía de la Ciudad que mató a una pareja de delincuentes en Quilmes

Ocurrió la mañana de Nochebuena, cuando el oficial, de franco y de civil, estaba en su vehículo. Para la Justicia fue legítima defensa. Los ladrones venían de cometer otro robo y la mujer había estado presa

El video del bombero de la Policía de la Ciudad que mató una pareja de delincuentes en Quilmes en la Nochebuena

La Nochebuena -y los días siguientes también- no fue una noche de paz para el bombero de la Policía de la Ciudad que el pasado 24 de diciembre por la mañana, cuando estaba de franco y vestido de civil, mató a una pareja de delincuentes que quiso robarle el auto en Quilmes. Este domingo se conocieron las imágenes del hecho y, para la Justicia, ese video le da la derecha al fiscal del caso, que lo consideró como legítima defensa.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que los ladrones que atacaron al bombero venían de cometer otro robo. “Incluso, la mujer fallecida tenía encima el celular que habían sustraído esa misma mañana también en Quilmes”, ampliaron.

Las mismas fuentes contaron a este medio que esa misma mujer “había salido de la cárcel hacía unos seis meses”. Se investigan los antecedentes de su cómplice.

El intento de robo sucedió a las 11.40 del día de Nochebuena en la avenida General Acha al 1800, esquina San Mauro Castelverde, en el Barrio Parque Calchaquí de Quilmes Oeste.

La mujer fallecida tenía antecedentes
La mujer fallecida tenía antecedentes penales

El oficial del área de Transporte Forense de Bomberos de la Policía de la Ciudad se subió a su Peugeot 207, pero no arrancó enseguida. Se quedó en el interior del coche al menos un minuto más. Fue entonces que fue interceptado por los ladrones.

Como se ve en el video que encabeza esta nota, la mujer apareció por el lado del acompañante caminado. Llevaba el caso puesto. Bordeó la trompa del Peugeot 207 y se acercó a la ventanilla del conductor, mientras el otro ladrón a bordo de la moto ya se había puesto a la par de la puerta donde estaba bombero al volante del coche. Tenía un arma en la mano.

Mientras el sospechoso en la moto amedrentaba al bombero con su arma, la mujer hacía lo imposible para obligar a su víctima a salir del vehículo: hasta que logró abrir la puerta del conductor y se metió en el coche.

Frente a esa situación, el bombero se identificó, dio la voz de alto y extrajo su pistola reglamentaria, una Bersa calibre 9 milímetros. Incluso corriéndose hacia el asiento del acompañarte, repelió la agresión disparando contra los atacantes.

Le disparó al de la moto, la cómplice quedó en la línea de fuego y recibió un tiro en el cuello que puede haber sido directo o de rebote porque el auto tiene varios impactos”, describieron las fuentes del caso.

Todo sucedió poco antes del
Todo sucedió poco antes del mediodía en el Barrio Parque Calchaquí de Quilmes Oeste

La sospechosa cayó fallecida en el lugar, mientras que su cómplice logró huir a pie, dejando la moto. El bombero entonces salió del coche, tomó su teléfono y avisó al 911.

Testigos del caso les dijeron a los agentes del Comando de Patrullas Quilmes que acudieron al pedido de ayuda que observaron que el ladrón que escapó corría con dificultad, por lo que se sospechaba que estaba herido.

Los policías en el lugar encontraron la motocicleta utilizada por los asaltantes, una Honda Wave que, según los registros consultados por las autoridades, no presentaba impedimentos legales para circular. Personal del SAME arribó a la escena y constató el fallecimiento de la mujer.

Mientras que un operativo por la zona permitió dar con el segundo sospechoso a unas cuadras de donde se había dado el enfrentamiento. Allí, el hombre se hallaba desplomado en la vía pública y también se confirmó que estaba fallecido.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 9ª de Quilmes, que en colaboración con la Seccional 3ª y agentes del Grupo Técnico Operativo (GTO), preservó la escena para el trabajo de la Policía Científica.

El fiscal Javier Barrera, titular de la UFI N°2 del Departamento Judicial Quilmes, ordenó el secuestro de la moto y del arma utilizada por el bombero, además de tomarle declaración: dijo que actuó en legítima defensa luego de que la pareja armada lo abordara y amenazara.

Con las imágenes del hecho, el funcionario judicial pudo corroborar que la mecánica del hecho se condecía con los dichos del oficial y le imputó el cargo de “homicidio cometido en ejercicio de la legítima defensa”. Fuentes del caso informaron que el trabajo pericial fue clave.

