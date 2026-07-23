Zelensky designó a los nuevos jefes del Ejército y del Estado Mayor de Ucrania en medio de la presión para restituir a Fédorov (EP)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, firmó el miércoles los decretos para nombrar al general Mijailo Drapati como nuevo jefe del Ejército y al general Igor Skibiuk como nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa, en una reestructuración de la cúpula militar que no logró cerrar la crisis política desatada tras la salida de Mijailo Fédorov del Ministerio de Defensa.

Aunque Zelensky ofreció a Fédorov un nuevo cargo dentro del Gobierno para que continúe con proyectos vinculados a la transformación tecnológica del país, el ex ministro todavía no respondió a la propuesta. La falta de una definición mantiene abierto el conflicto político que surgió después de su reemplazo y alimenta las críticas de parte de la sociedad ucraniana.

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Pese a su silencio sobre el ofrecimiento presidencial, Fédorov respaldó públicamente la designación de Drapati al frente del Ejército. En un mensaje publicado en sus redes sociales, definió el nombramiento como una señal de renovación para las Fuerzas Armadas.

"Es una bocanada de aire fresco y un nuevo motivo de esperanza en la lucha de la gente libre por la libertad y la justicia. Es la voz del cambio que no puede ser ignorada“, escribió Fédorov sobre el nuevo comandante del Ejército.

Drapati pertenece a una nueva generación de oficiales y distintos sectores lo consideran un militar con perfil reformista. Además, comparte con Fédorov la visión sobre los cambios que consideran necesarios para modernizar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas ucranianas.

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Pese a su silencio sobre el ofrecimiento presidencial, Fédorov respaldó públicamente la designación de Drapati al frente del Ejército (REUTERS)

La salida de Fédorov del Ministerio de Defensa generó una fuerte reacción política y social. Según explicó el propio exministro, su salida respondió a un conflicto con el entonces jefe del Ejército, Oleksandr Sirski, a quien Zelensky respaldó en un primer momento.

La magnitud del respaldo que conserva Fédorov quedó reflejada este miércoles en una encuesta difundida por Rating Group, elaborada después de su salida del Ministerio de Defensa. El estudio ubicó al ex ministro entre las figuras con mayor nivel de confianza pública en Ucrania. Solo el excomandante de las Fuerzas Armadas Valeri Zaluzhni obtuvo una valoración superior.

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Según el sondeo, el 65% de los ucranianos manifestó confiar en Fédorov, mientras que el 59% expresó confianza en Zelensky. La encuesta también mostró un amplio rechazo a la decisión presidencial de reemplazar al ministro de Defensa. El 72% de los consultados se manifestó en contra de la medida, mientras que apenas el 5% expresó su aprobación.

Los resultados fortalecieron la posición política de Fédorov y aumentaron las expectativas sobre la posibilidad de nuevas protestas si finalmente rechaza el cargo que le ofreció el presidente.

En las redes sociales ya comenzaron nuevos llamados a movilizarse. Uno de los principales impulsores de las protestas contra la salida del ex ministro, un veterano del Ejército que publica con un seudónimo, convocó a volver a las calles el próximo viernes si Fédorov no recupera el Ministerio de Defensa. "No debemos olvidar que la segunda exigencia de la protesta era reinstalar a Mijailo Fédorov como ministro de Defensa“, escribió el organizador de las manifestaciones.

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El general Mijailo Drapati asumió como nuevo jefe del Ejército de Ucrania (REUTERS)

Las protestas que surgieron tras la destitución del ministro también reclamaban el relevo de Sirski como jefe del Ejército, una decisión que finalmente se concretó con el nombramiento de Drapati.

Mientras tanto, Zelensky buscó transmitir una imagen de unidad institucional con la difusión de una fotografía junto a los nuevos responsables militares.

En la imagen aparecen Drapati, Skibiuk y sus respectivos predecesores, Oleksandr Sirski y Andrí Gnátov, además del nuevo ministro de Defensa, Yevguen Jmara, quien hasta ahora dirigía el grupo de operaciones especiales Alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). También participó de la fotografía el asesor presidencial Pavló Palisa, otro integrante del ámbito militar cercano al mandatario.

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Zelensky anunció además que procurará asignar nuevas responsabilidades dentro de las estructuras militares tanto a Sirski como a Gnátov, en un intento por conservar su experiencia dentro de las Fuerzas Armadas tras los cambios en la conducción.

Sin embargo, la fotografía dejó en evidencia la ausencia más comentada: la de Fédorov. Su falta en la presentación oficial de la nueva cúpula militar alimentó la percepción de que la reorganización todavía no resolvió las diferencias surgidas tras su salida del Ministerio de Defensa.

Mientras el presidente intenta consolidar el nuevo esquema de conducción militar, la definición de Fédorov sobre el cargo que le ofreció el Gobierno aparece como uno de los factores que pueden determinar si la crisis política queda atrás o continúa abierta en los próximos días.

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(Con información de EFE)