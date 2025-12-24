Un bombero de la Policía de la Ciudad mató a una pareja de delincuentes que quiso robarle el auto en Quilmes

Todo sucedió poco antes del mediodía en el Barrio Parque Calchaquí de Quilmes Oeste

No será una noche de paz para un bombero de la Policía de la Ciudad. Esta mañana de Nochebuena, el oficial porteño, que estaba de franco y vestido de civil, mató a una pareja de delincuentes que quiso robarle el auto en Quilmes.

Fuentes del caso informaron a Infobae que todo sucedió poco antes del mediodía en la avenida General Acha al 1800, esquina San Mauro Castelverde, en el Barrio Parque Calchaquí de Quilmes Oeste, y dejó como saldo dos personas fallecidas tras un intercambio de disparos en plena vía pública.

Todo comenzó alrededor de las 11:40, en el momento en que el oficial del área de Transporte Forense de Bomberos de la Policía de la Ciudad, salía de su domicilio vestido de civil.

En ese instante y mientras se disponía a abordar su Peugeot 207, fue interceptado por una moto de color oscuro en la que viajaba una pareja. Según las fuentes del caso consultadas por este medio, ambos ladrones descendieron del vehículo y esgrimieron un arma de fuego con la intención de sustraerle el coche.

Los dos ladrones llegaron en moto

Frente a esa situación, el bombero se identificó, dio la voz de alto y extrajo su pistola reglamentaria, una Bersa calibre 9 milímetros. De acuerdo con la reconstrucción oficial, repelió la agresión armada disparando contra los atacantes.

La sospechosa cayó fallecida en el lugar, mientras que su cómplice logró huir a pie, aunque los testigos dijeron a los agentes del Comando de Patrullas Quilmes, que fueron alertados al 911 por lo sucedido, que observaron que corría con dificultad, por lo que se sospechaba que estaba herido.

Los policías en el lugar encontraron la motocicleta utilizada por los asaltantes, una Honda Wave que, según los registros consultados por las autoridades, no presentaba impedimentos legales para circular. Personal del SAME arribó a la escena y constató el fallecimiento de la mujer.

Mientras que un operativo por la zona permitió dar con el segundo sospechoso a unas cuadras de donde se había dado el enfrentamiento. Allí, el hombre se hallaba desplomado en la vía pública y también se confirmó que estaba fallecido.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 9ª de Quilmes, que en colaboración con la Seccional 3ª y agentes del Grupo Técnico Operativo (GTO), preservó la escena para el trabajo de la Policía Científica.

El fiscal Javier Barrera, titular de la UFI N°2 del Departamento Judicial Quilmes, se presentó en el lugar y dio directivas para el avance de las actuaciones: ordenó el secuestro de la moto y del arma utilizada por el bombero, además de tomarle declaración: dijo que actuó en legítima defensa luego de que la pareja armada lo abordara y amenazara.

Hasta el momento, la identidad de los fallecidos no fue difundida oficialmente y no trascendieron antecedentes de la pareja.

El comercio donde ocurrió el robo (Google Street View)

El caso del bombero no fue el único episodio de legítima defensa de las últimas horas. Este martes por la noche, en Mar del Plata, un almacenero también se defendió de un robo y mató a dos ladrones.

El violento episodio ocurrió este martes por la noche en un comercio conocido como “El Mercadito”, ubicado en la esquina de 20 de Septiembre y Quintana, en el barrio San José.

De acuerdo con fuentes consultadas, la secuencia se inició a las 22:45, cuando dos sospechosos llegaron en una moto al local, ingresaron armados y amenazaron al propietario, un hombre de 48 años. El dueño del comercio, que tenía una pistola Bersa calibre .380 plus con la tenencia vencida -según indicaron las fuentes consultadas-, logró tomar el arma y disparó al menos cuatro veces contra los agresores.

Uno de los delincuentes escapó herido y cayó sin vida a pocos metros del comercio. Agentes de la Comisaría 2ª de General Pueyrredón de la Policía Bonaerense hallaron una pistola Bersa TPR 9mm con cargador y una vaina trabada. Según el portal 0223, el arma era robada. El segundo ladrón quedó tendido en el interior del local, fallecido. Todo quedó filmado y el material ya está en manos de la Justicia.