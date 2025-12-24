Crimen y Justicia

Un hombre intentó prender fuego a una mujer en Mendoza y continuará preso hasta el juicio

El hecho ocurrió a principios de noviembre de este año. Mientras la víctima era atacada, hubo testigos presentes que se negaron a auxiliarla

Guardar
El acusado continuará detenido hasta
El acusado continuará detenido hasta que concluya el juicio (Gentileza: X, @PrensaJudicial)

A poco más de un mes de que un hombre de 36 años fuera detenido por golpear e intentar prender fuego a una mujer en la Ciudad de Mendoza, la Justicia ratificó la prisión preventiva. De esta manera, el acusado permanecerá en la cárcel a la espera del juicio oral.

Todo ocurrió el 11 de noviembre, cuando el sujeto, identificado por sus iniciales R. M. B. B., habría intentado a asesinar a J. V. S. en una vivienda ubicada en la calle Salta 2383, en la Cuarta Sección del distrito. Según detalló el expediente judicial, el acusado ingresó al domicilio aproximadamente a las 16:00 horas y golpeó a la víctima en la nuca con un objeto contundente.

Luego de esto, la arrastró hacia una habitación improvisada con palos y nylon, en donde trató de asfixiarla. Antes de abandonar el lugar, el hombre provocó un incendio y bloqueó la salida, para que no pudiera escaparse.

Según la reconstrucción publicada por Los Andes, en la vivienda también había otras personas presentes. No obstante, la única en ser identificada fue una mujer, cuyas iniciales son L. B. B., que fue señalada por haber presenciado los hechos y no haber auxiliado a la víctima.

La joven logró ser rescatada
La joven logró ser rescatada y trasladada hacia el hospital local

Como resultado del ataque, la mujer fue trasladada a la guardia del Hospital Lagomaggiore por quemaduras en distintas zonas del cuerpo y por intoxicación por inhalación de humo. Por este motivo, la fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta, ordenó que fuera imputado por el delito de tentativa de homicidio el 13 de noviembre.

Además, destacaron que la gravedad del incidente obligó a la intervención rápida del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y de dos dotaciones de bomberos voluntarios de la localidad de Godoy Cruz, junto a una unidad del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Mendoza, quienes lograron controlar las llamas que consumieron por completo la casa.

Detuvieron a un hombre por incendiar la casa de su ex tras denunciarlo por violencia

Un hombre de 33 años fue arrestado en la madrugada de este martes en el barrio La Antenita, ubicado en Rosario, después de que provocara el incendio que destruyó por completo la vivienda de su ex pareja. Previo a esto, la mujer lo había denunciado por violencia de género y se había negado a convivir bajo el mismo techo.

La zona donde se encontraba
La zona donde se encontraba la vivienda de la víctima

Según información de Rosario3, el ataque ocurrió mientras la víctima se encontraba en la casa de una amiga, por lo que no resultó herida por el siniestro al encontrarse alejada su domicilio. A pesar de esto, la mujer relató a los medios locales que sufrió una gran pérdida económica.

Perdí todo, el colchón, la cama, la tele, el ropero. Todo. No quedó absolutamente nada. Lo había denunciado por violencia“, contó la víctima, poco después de haberse enterado de que su ex pareja había prendido fuego la vivienda.

Poco antes de la detención, la Policía había demorado al sospechoso identificado como E. A. L. por presuntamente haber realizado amenazas contra la mujer. Aunque quedó vinculado al proceso, el acusado recuperó la libertad de inmediato. Posteriormente, tras haber sido denunciado por violencia de género y la confirmación del incendio, fue trasladado a la comisaría 32ª por los efectivos del Comando Radioeléctrico.

La vivienda, ubicada sobre la calle Gallegos, en la zona noroeste de la ciudad, quedó completamente dañada por el fuego, de acuerdo con las imágenes difundidas por los medios locales. No obstante, se confirmó que la causa quedó a cargo de la misma dependencia policial, donde el acusado permanecerá detenido a la espera de nuevas disposiciones judiciales.

Temas Relacionados

MendozaPrisión preventivaIncendiosTentativa de homicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un joven baleó a un hombre en La Plata tras mantener una discusión y se dio a la fuga

El enfrentamiento ocurrió en la calle 531 entre 142 y 142 bis de la localidad de San Carlos. La víctima está internada fuera de peligro en el Hospital San Roque

Un joven baleó a un

La Corte ordenó que se reinicie el proceso de extradición de un ciudadano peruano por no cumplir con el debido proceso

El hombre está acusado por robo agravado. El fallo de la Corte Suprema apuntó contra el procedimiento llevado a cabo por un Tribunal de Salta

La Corte ordenó que se

Capturaron en Santa Cruz a un empresario mexicano que estaba prófugo por pagar coimas en Argentina y otros países

La detención se produjo el pasado lunes en el paraje La Esperanza durante un operativo policial de rutina en la Ruta 40

Capturaron en Santa Cruz a

Procesaron a “El Yiyi” y otras 12 personas vinculadas al Tren de Aragua por lavado y financiamiento del terrorismo

Se trata de la célula conocida como la “Banda del Yiyi”, cuyo líder había sido capturado en Corrientes. Pese a tener un pedido de captura internacional, se confirmó que había ingresado al país en 2019

Procesaron a “El Yiyi” y

En la previa de las Fiestas, desbarataron más de 500 puestos de venta ilegal de pirotecnia en Córdoba

La Municipalidad de la capital provincial realizó 55 operativos y secuestró $82 millones en mercadería

En la previa de las
DEPORTES
Messi luchará por el premio

Messi luchará por el premio que nunca pudo ganar: comparte la terna con un delantero del fútbol argentino y una figura del Flamengo

La lupa sobre los mercados de Boca Juniors en 2025: los refuerzos que rindieron, los que no y la lista de los jugadores que se fueron

River Plate inició una profunda renovación tras un 2025 decepcionante: refuerzos de jerarquía y salidas de peso

“Solo siento odio hacia ellos, son nuestros mayores enemigos”: la polémica frase de una figura que jugó dos Mundiales con Francia

Jake Paul dijo que le ganó dos rounds a Anthony Joshua y estallaron los memes: la estrella de la UFC a la que desafió

TELESHOW
El accidente que sufrió Cachete

El accidente que sufrió Cachete Sierra en medio de una prueba en MasterChef Celebrity: “¿Qué le pasó?”

Las dulces postales navideñas de La Joaqui y Luck Ra con las hijas de la cantante y sus mascotas: “En familia”

La China Suárez explotó tras los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River Plate: “No me meto”

La divertida anécdota de Joaquín Levinton en medio de su recuperación tras superar un infarto: “¡Hola Susana!”

La reflexión de Grego Rossello tras perder su pelea en Párense de Manos III: “Declaré caliente y enojado”

INFOBAE AMÉRICA

El CNE llamó a observadores

El CNE llamó a observadores nacionales e internacionales a mantenerse atentos ante posibles intentos de afectar el proceso electoral

Reino Unido expresó ante la ONU su respaldo al pueblo venezolano y afirmó que “las libertades políticas siguen gravemente restringidas”

Quiénes son los iraníes de la Fuerza Quds que dan apoyo a Maduro en Caracas en su momento más dramático

Kast dialogó con Noboa sobre el combate al crimen organizado, la situación migratoria regional y estrategias comerciales

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajará este viernes a Estados Unidos por asuntos personales