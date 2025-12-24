Un hombre intentó prender fuego a una mujer en Mendoza y continuará preso hasta el juicio

El acusado continuará detenido hasta que concluya el juicio (Gentileza: X, @PrensaJudicial)

A poco más de un mes de que un hombre de 36 años fuera detenido por golpear e intentar prender fuego a una mujer en la Ciudad de Mendoza, la Justicia ratificó la prisión preventiva. De esta manera, el acusado permanecerá en la cárcel a la espera del juicio oral.

Todo ocurrió el 11 de noviembre, cuando el sujeto, identificado por sus iniciales R. M. B. B., habría intentado a asesinar a J. V. S. en una vivienda ubicada en la calle Salta 2383, en la Cuarta Sección del distrito. Según detalló el expediente judicial, el acusado ingresó al domicilio aproximadamente a las 16:00 horas y golpeó a la víctima en la nuca con un objeto contundente.

Luego de esto, la arrastró hacia una habitación improvisada con palos y nylon, en donde trató de asfixiarla. Antes de abandonar el lugar, el hombre provocó un incendio y bloqueó la salida, para que no pudiera escaparse.

Según la reconstrucción publicada por Los Andes, en la vivienda también había otras personas presentes. No obstante, la única en ser identificada fue una mujer, cuyas iniciales son L. B. B., que fue señalada por haber presenciado los hechos y no haber auxiliado a la víctima.

La joven logró ser rescatada y trasladada hacia el hospital local

Como resultado del ataque, la mujer fue trasladada a la guardia del Hospital Lagomaggiore por quemaduras en distintas zonas del cuerpo y por intoxicación por inhalación de humo. Por este motivo, la fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta, ordenó que fuera imputado por el delito de tentativa de homicidio el 13 de noviembre.

Además, destacaron que la gravedad del incidente obligó a la intervención rápida del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y de dos dotaciones de bomberos voluntarios de la localidad de Godoy Cruz, junto a una unidad del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Mendoza, quienes lograron controlar las llamas que consumieron por completo la casa.

Detuvieron a un hombre por incendiar la casa de su ex tras denunciarlo por violencia

Un hombre de 33 años fue arrestado en la madrugada de este martes en el barrio La Antenita, ubicado en Rosario, después de que provocara el incendio que destruyó por completo la vivienda de su ex pareja. Previo a esto, la mujer lo había denunciado por violencia de género y se había negado a convivir bajo el mismo techo.

La zona donde se encontraba la vivienda de la víctima

Según información de Rosario3, el ataque ocurrió mientras la víctima se encontraba en la casa de una amiga, por lo que no resultó herida por el siniestro al encontrarse alejada su domicilio. A pesar de esto, la mujer relató a los medios locales que sufrió una gran pérdida económica.

“Perdí todo, el colchón, la cama, la tele, el ropero. Todo. No quedó absolutamente nada. Lo había denunciado por violencia“, contó la víctima, poco después de haberse enterado de que su ex pareja había prendido fuego la vivienda.

Poco antes de la detención, la Policía había demorado al sospechoso identificado como E. A. L. por presuntamente haber realizado amenazas contra la mujer. Aunque quedó vinculado al proceso, el acusado recuperó la libertad de inmediato. Posteriormente, tras haber sido denunciado por violencia de género y la confirmación del incendio, fue trasladado a la comisaría 32ª por los efectivos del Comando Radioeléctrico.

La vivienda, ubicada sobre la calle Gallegos, en la zona noroeste de la ciudad, quedó completamente dañada por el fuego, de acuerdo con las imágenes difundidas por los medios locales. No obstante, se confirmó que la causa quedó a cargo de la misma dependencia policial, donde el acusado permanecerá detenido a la espera de nuevas disposiciones judiciales.