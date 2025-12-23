Crimen y Justicia

Violencia en Rosario: acribillaron a dos hombres y a una mujer en el barrio Las Flores

El ataque a tiros ocurrió en la madrugada de este martes en las inmediaciones de Pasaje Lirio y España. Una cuarta víctima terminó internada con heridas de arma de fuego en el rostro y en el torso

Pasaje Lirio y España, la escena del triple crimen

Una mujer y dos hombres fueron asesinados a tiros en la madrugada de este martes en un terraplén situado en las inmediaciones de Pasaje Lirio y España, en Las Flores, el barrio de la zona sur de Rosario históricamente dominado por Los Monos.

Una cuarta víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con impactos de bala en el rostro y en el torso, por lo que su pronóstico es reservado, indicaron fuentes policiales a Infobae. .

De acuerdo a los primeros datos que se conocieron del hecho, los primeros en llegar a la escena de la balacera fue la Prefectura Naval, que encontró los cuerpos de Érica Tamara Ayala (35) y un hombre que no tenía documentación, por lo que no pudo ser identificado de forma inmediata.

Luego, arribó al lugar el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones de Santa Fe. Los efectivos incautaron vainas servidas y realizaron un relevamiento de rastros y de cámaras de videovigilancia.

Ambulancias con personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias trasladaron a otros dos hombres que resultaron heridos en la balacera.

Uno de ellos, Sergio Fabio Roldán, fue llevado al Hospital Centenario con dos disparos en el tórax y dos en los brazos, y falleció a las 4 de la madrugada de este martes.

En tanto, Roque A. fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con lesiones de arma de fuego en la cara y en el pecho. El herido quedó internado en la unidad de terapia intensiva.

Balaceras con heridos

En lo que va de la semana, Rosario registró otros hechos de violencia. En la tarde de este lunes hubo otros dos heridos de bala en distintos hechos en Rosario. Un joven de 28 años recibió un tiro en el glúteo derecho y dos en la pierna derecha.

Según relató en el mismo centro de salud en el que fue asistido Roque A., estaba arreglando un vehículo en Felipe Moré al 4100, cuando dos gatilleros pasaron en una moto por la calle y abrieron fuego.

La otra balacera se registró en Avellaneda, a la altura de avenida Circunvalación, donde un hombre de 47 años resultó herido en circunstancias parecidas a las de Felipe Moré al 4100. En este caso, la víctima recibía un disparo en la mano derecha mientras arreglaba un auto en un taller mecánico.

René Ungaro, alias "El Brujo"

También este lunes, el recluso René “Brujo” Ungaro (38), quien purga condenas por narcotráfico, balaceras, asociación ilícita y un crimen, sumó una sentencia a prisión perpetua.

Un tribunal santafesino lo consideró instigador de un ataque a tiros ocurrido en la zona sur de Rosario con el objeto de “infundir terror” en el barrio: fueron asesinadas Claudia Deldebbio (58) y su hija, Virginia Ferreyra (32).

Las dos mujeres estaban en la parada de colectivos del cruce de Ísola y Maestros Santafesinos, en el barrio Parque del Mercado, el 23 de julio de 2022, cuando fueron alcanzadas por las balas de los sicarios de “El Brujo”

Según los fiscales, Ungaro ofreció pagar 30 mil pesos por cada persona que falleciera en la balacera.

