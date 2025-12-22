Crimen y Justicia

Perpetua para “Brujo” Ungaro por ordenar “infundir terror” a tiros en Rosario: pagaba $30 mil por cada muerte

Preso en el penal de Ezeiza, fue considerado instigador de la balacera ocurrida en 2022 en el barrio Parque del Mercado. Sus sicarios dispararon al azar y asesinaron a Claudia Deldebbio y a su hija, Virginia Ferreyra, mientras esperaban el colectivo

Guardar
René Ungaro
René Ungaro

El recluso René “Brujo” Ungaro (38), quien purga condenas por narcotráfico, balaceras, asociación ilícita y un crimen, sumó este lunes una sentencia a prisión perpetua. Un tribunal santafesino lo consideró instigador de un ataque a tiros ocurrido en la zona sur de Rosario con el objeto de “infundir terror” en el barrio: fueron asesinadas Claudia Deldebbio (58) y su hija, Virginia Ferreyra (32).

Las dos mujeres que fueron víctimas de la violencia de Ungaro estaban en la parada de colectivos del cruce de Ísola y Maestros Santafesinos, en el barrio Parque del Mercado, ese el 23 de julio de 2022.

Este lunes, el veredicto fue dado a conocer por el tribunal integrado por los jueces Alejandro Negroni, Facundo Becerra y Gonzalo López Quintana. También fueron condenados a perpetua el recluso Nicolás “Cara de Burro” Martínez, acusado de haber organizado la balacera desde el penal Coronda tras el pedido de Ungaro; Fernando David Cortez (47) y su hijo, Lautaro José Cortez (22), ubicados como ocupantes del Peugeot 308 desde el que partieron los disparos que mataron a las dos mujeres.

De acuerdo a la acusación de los fiscales Patricio Saldutti y Franco Carbone, el ataque a tiros estuvo dirigido a la torre 11 del complejo Fonavi, zona a la que “Brujo” Ungaro quería hacer llegar el mensaje de que en la venta minorista de droga mandaba él en el barrio.

Claudia Deldebbio y su hija,
Claudia Deldebbio y su hija, Virginia

Las balas impactaron en un adolescente que estaba sentado en un banco de cemento, en Claudia y en Virginia. Se supone que otro vehículo sirvió de apoyo, aunque no se conocieron mayores precisiones.

Claudia falleció en el acto, mientras que Virginia estuvo internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez hasta el 24 de septiembre, cuando murió a causa de las múltiples heridas. Ambas estaban en la parada de colectivos, porque Deldebbio había decidido acompañar a su hija esperar el transporte por motivos de seguridad.

Por los datos brindados públicamente por el fiscal Saldutti, Fernando Cortez iba al volante del Peugeot 308. Uno de sus ocupantes era su hijo Lautaro. Se presume que ambos recibieron la orden de “Cara de Burro” Martínez, en ese momento, preso en Coronda por dos homicidios de 2021 y por los que purga una pena de 30 años de cárcel. Seguía instrucciones de Ungaro, por entonces alojado en el penal federal de Ezeiza.

“La teoría del caso es que el móvil del hecho era la promesa remuneratoria con el fin de causar temor, terror, en la zona y herir o matar a cualquier persona ajena al conflicto. Por lo que el ataque no estaba dirigido hacia quienes resultaron víctimas”, expresó Saldutti.

Fernando Cortez también fue condenado por haber cometido una balacera el 4 de septiembre de 2022 contra el Centro Municipal de Distrito Sur, donde se constataron varios orificios de arma de fuego y se encontró una nota dirigida a Ariel Máximo “Guille” Cantero, el líder de la banda narco Los Monos y condenado a 139 años de cárcel. En ese hecho, el delincuente quedó filmado mientras disparaba desde una bicicleta.

Fernando y su hijo Lautaro cayeron el 8 de septiembre de 2022 en un operativo de rutina de la Policía santafesina en Sánchez de Thompson y Grandoli, donde los agentes incautaron una pistola Bersa calibre 9 milímetros.

Según los fiscales, Ungaro ofreció pagar 30 mil pesos por cada persona que falleciera en esa balacera que tuvo lugar en Parque del Mercado.

Desde el Estado santafesino sigue vigente el ofrecimiento de una recompensa de 16 millones de pesos por información que conduzca a la detención de otros partícipes en el mortal ataque a tiros.

Temas Relacionados

René UngaroRené Brujo UngaroRosarioúltimas noticiashomicidiossicariosnarcotráfico

Últimas Noticias

Violento robo a un reconocido juez en Laferrere: la investigación apunta a una banda con datos precisos

Jorge Rodríguez, titular del Juzgado de Garantías N°5 de Morón, y su esposa fueron víctimas de un golpe comando en su casa ubicada en esa localidad de La Matanza. El robo previo por el que fueron condenados cuatro policías bonaerenses

Violento robo a un reconocido

Doble crimen de San Luis: el enojo de la hija y hermana de las víctimas por la entrevista que brindó la familia de la presunta asesina

“70 puñaladas tenía mi mamá y mi hermanita, 66. Qué gente irrespetuosa″, subrayó Sol Di Matteo en su descargo. Los cuerpos de Vanesa Zanni y Tatiana Lidia Belén Lucero Zanni, de 13 años, fueron hallados en la vivienda ubicada en un barrio de Villa Mercedes

Doble crimen de San Luis:

Cayó el líder de una banda que asaltaba comercios de San Martín y atemorizaba a las víctimas: los videos de los robos

El delincuente, de 40 años, fue apresado tras un allanamiento en su vivienda. Allí se incautaron elementos probatorios que lo vinculan directamente con tres asaltos

Cayó el líder de una

“Impecable Bamby”: los increíbles posteos del hombre detenido por vender animales exóticos por redes sociales

Gabriel Hernán Cano fue arrestado por orden de la Justicia Federal, tras una investigación de la DDI de La Matanza. El rescate de 200 especies en peligro de extinción

“Impecable Bamby”: los increíbles posteos

Video: robó un auto, atropelló a un menor, volcó y los vecinos le dieron una brutal golpiza

Ocurrió este sábado en Trelew, provincia de Chubut. El delincuente, de 24 años, permanece aprehendido bajo custodia policial, a la espera de la audiencia que se realizará este lunes. Imágenes sensibles

Video: robó un auto, atropelló
DEPORTES
El contundente informe de la

El contundente informe de la F1 sobre la “dura” temporada 2025 de Alpine: “Pocos momentos destacados”

Una leyenda de la NBA reveló el motivo por el cual se distanció de Michael Jordan: “Era mi mejor amigo y lo extraño”

Explosivas declaraciones de Luciano Vietto contra Gustavo Costas tras su polémica salida de Racing

La frase del director de Red Bull sobre el futuro de Max Verstappen que da que hablar en la Fórmula 1

Una pieza clave de la selección argentina podría ser la nueva figura del Inter Miami de Messi

TELESHOW
Chano contó cómo enfrentó su

Chano contó cómo enfrentó su internación por adicciones: “Entendí que tenía una enfermedad”

Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi no saldó el total de la cuota alimentaria: “Sigue siendo deudor”

Así llegó Mauro Icardi junto a la China Suárez a buscar a sus hijas para pasar la Navidad juntos: las imágenes

El tremendo susto de Guido Süller al descubrir un nido de ratas en su habitación: “¡Nunca vi algo así!"

El rotundo cambio estético de Ginette Reynal: “Tomé una decisión y me gustaría que me acompañen”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky afirmó que “casi el

Zelensky afirmó que “casi el 90%” de las demandas de Ucrania se han incorporado a los borradores de paz

Arabia Saudita alcanzó en 2025 la cifra más alta de ejecuciones documentadas

En medio de las negociaciones para el fin de la guerra, el Parlamento de Ucrania evalúa convocar elecciones presidenciales

“Colegio Seguro”, iniciativa universitaria que ha beneficiado a más de 47 mil escolares en el país

Las fuerzas ucranianas lanzaron ataques contra la infraestructura y equipos militares en Rusia