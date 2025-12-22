Perpetua para “Brujo” Ungaro por ordenar “infundir terror” a tiros en Rosario: pagaba $30 mil por cada muerte

René Ungaro

El recluso René “Brujo” Ungaro (38), quien purga condenas por narcotráfico, balaceras, asociación ilícita y un crimen, sumó este lunes una sentencia a prisión perpetua. Un tribunal santafesino lo consideró instigador de un ataque a tiros ocurrido en la zona sur de Rosario con el objeto de “infundir terror” en el barrio: fueron asesinadas Claudia Deldebbio (58) y su hija, Virginia Ferreyra (32).

Las dos mujeres que fueron víctimas de la violencia de Ungaro estaban en la parada de colectivos del cruce de Ísola y Maestros Santafesinos, en el barrio Parque del Mercado, ese el 23 de julio de 2022.

Este lunes, el veredicto fue dado a conocer por el tribunal integrado por los jueces Alejandro Negroni, Facundo Becerra y Gonzalo López Quintana. También fueron condenados a perpetua el recluso Nicolás “Cara de Burro” Martínez, acusado de haber organizado la balacera desde el penal Coronda tras el pedido de Ungaro; Fernando David Cortez (47) y su hijo, Lautaro José Cortez (22), ubicados como ocupantes del Peugeot 308 desde el que partieron los disparos que mataron a las dos mujeres.

De acuerdo a la acusación de los fiscales Patricio Saldutti y Franco Carbone, el ataque a tiros estuvo dirigido a la torre 11 del complejo Fonavi, zona a la que “Brujo” Ungaro quería hacer llegar el mensaje de que en la venta minorista de droga mandaba él en el barrio.

Claudia Deldebbio y su hija, Virginia

Las balas impactaron en un adolescente que estaba sentado en un banco de cemento, en Claudia y en Virginia. Se supone que otro vehículo sirvió de apoyo, aunque no se conocieron mayores precisiones.

Claudia falleció en el acto, mientras que Virginia estuvo internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez hasta el 24 de septiembre, cuando murió a causa de las múltiples heridas. Ambas estaban en la parada de colectivos, porque Deldebbio había decidido acompañar a su hija esperar el transporte por motivos de seguridad.

Por los datos brindados públicamente por el fiscal Saldutti, Fernando Cortez iba al volante del Peugeot 308. Uno de sus ocupantes era su hijo Lautaro. Se presume que ambos recibieron la orden de “Cara de Burro” Martínez, en ese momento, preso en Coronda por dos homicidios de 2021 y por los que purga una pena de 30 años de cárcel. Seguía instrucciones de Ungaro, por entonces alojado en el penal federal de Ezeiza.

“La teoría del caso es que el móvil del hecho era la promesa remuneratoria con el fin de causar temor, terror, en la zona y herir o matar a cualquier persona ajena al conflicto. Por lo que el ataque no estaba dirigido hacia quienes resultaron víctimas”, expresó Saldutti.

Fernando Cortez también fue condenado por haber cometido una balacera el 4 de septiembre de 2022 contra el Centro Municipal de Distrito Sur, donde se constataron varios orificios de arma de fuego y se encontró una nota dirigida a Ariel Máximo “Guille” Cantero, el líder de la banda narco Los Monos y condenado a 139 años de cárcel. En ese hecho, el delincuente quedó filmado mientras disparaba desde una bicicleta.

Fernando y su hijo Lautaro cayeron el 8 de septiembre de 2022 en un operativo de rutina de la Policía santafesina en Sánchez de Thompson y Grandoli, donde los agentes incautaron una pistola Bersa calibre 9 milímetros.

Según los fiscales, Ungaro ofreció pagar 30 mil pesos por cada persona que falleciera en esa balacera que tuvo lugar en Parque del Mercado.

Desde el Estado santafesino sigue vigente el ofrecimiento de una recompensa de 16 millones de pesos por información que conduzca a la detención de otros partícipes en el mortal ataque a tiros.