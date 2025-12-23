Una adolescente de 16 años fue baleada por la espalda y perdió la movilidad en las piernas en Laferrere

La menor de 16 años recibió un tiro en la espalda y quedó sin movilidad en las piernas (Video: @pampamonaco)

Una adolescente de 16 años recibió un balazo en la espalda y quedó sin movilidad en las piernas en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. El ataque se produjo en medio de una pelea entre familias.

Todo ocurrió la noche del lunes 15 de diciembre, minutos antes de las 23, cuando la víctima se acercó a un kiosco ubicado en la esquina de Concejal Pedro Gómez y Colegiales, a media cuadra de su casa.

La chica esperaba su turno para comprar. Fue en ese momento que un hombre que circulaba en moto pasó por la esquina y disparó varias veces hacia la zona del comercio. Uno de los tiros impactó en la espalda de la adolescente.

El momento quedó registrado en un video de una cámara de seguridad. En las imágenes se ve a la chica parada sobre la vereda, esperando mientras otro cliente terminaba su compra. De repente, la joven cayó al piso tras recibir el disparo, casi sin poder moverse.

El cliente que estaba en el kiosco se asustó y se fue rápidamente en su auto, mientras la menor quedó tendida en el suelo. A los pocos segundos, llegaron familiares de la víctima, quienes la levantaron y la subieron a un vehículo para llevarla al hospital.

La adolescente fue herida cuando esperaba su turno para comprar en un kiosco

La madre y los hermanos de la chica la trasladaron en auto hasta el hospital Teresa Germani, donde los médicos constataron la herida de bala en la espalda baja, del lado derecho. Ella estaba lúcida, pero ya no sentía las piernas. Los médicos señalaron que el tiro afectó la médula y las vértebras.

Según informaron fuentes policiales y judiciales a Infobae, las investigaciones iniciales marcan que el ataque estuvo relacionado con un conflicto previo entre el atacante y uno de los hermanos de la víctima.

Ante las autoridades, la familia de la menor señaló al principal sospechoso, identificado como Iván Díaz.

La causa está encabezada por el fiscal Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 Descentralizada de Laferrere. Luego de una serie de allanamientos, Díaz finalmente se entregó días después en una comisaría.

La violencia no terminó allí, ya que posteriormente familiares de la adolescente fueron hasta la casa de Díaz y provocaron disturbios. Durante ese incidente, dispararon contra la madre del sospechoso y la hirieron en el rostro.

Díaz se negó a declarar durante la indagatoria. Ahora permanece bajo arresto domiciliario, con una tobillera electrónica para su monitoreo.

La causa fue caratulada inicialmente como lesiones, aunque no se descartaba que la calificación pueda cambiar por la gravedad del caso y la situación de la víctima.

La pelea por una garrafa que terminó en crimen

Un absurdo conflicto por una garrafa terminó con el asesinato de Lucas Daniel Alanís, de 28 años, en General Rodríguez.

El hecho ocurrió el 23 de noviembre pasado, cuando una discusión en la esquina de Balcarce y Lavalle derivó en una pelea a trompadas. Luego de la alerta al 911, la Policía Bonaerense se dirigió al lugar y, al llegar, encontraron a Alanís tendido en el suelo.

La víctima fue trasladada en ambulancia a un hospital donde finalmente murió a causa de los múltiples golpes recibidos en la cabeza y el rostro.

El padre de la víctima contó a los policías que su hijo había sido acusado de haberse robado una garrafa por parte de una familia del barrio, aunque no pudo identificar a los atacantes en ese momento. La investigación quedó a cargo de la UFI N°10 de General Rodríguez.

Los cinco detenidos por el homicidio en General Rodríguez

Las autoridades comenzaron a juntar testimonios de los vecinos y, gracias al aporte de una vecina, obtuvieron un video donde se ve la golpiza. Esa grabación ayudó a ubicar el domicilio de uno de los sospechosos. En un allanamiento, los policías secuestraron prendas de vestir similares a las que se ven en las imágenes.

Con el avance de la causa, se identificaron a cinco miembros de una misma familia habrían participado en el ataque a Alanís: T.M.S., E.A.S., C.J.S., M.L.G. y M.M.A.

Todos los acusados quedaron detenidos por el delito de homicidio agravado y están a disposición de la Justicia.