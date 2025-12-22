Absurda muerte en General Rodríguez: lo asesinaron a trompadas tras una disputa por una garrafa

En la causa hay cinco detenidos, todos miembros de una misma familia

Una pelea por una garrafa terminó en un absurdo homicidio en la localidad bonaerense de General Rodríguez. Lucas Daniel Alanis, de 28 años, fue asesinado a golpes. Este fin de semana capturaron a cinco de los sospechosos que habrían participado de la trágica golpiza.

El crimen ocurrió el 23 de noviembre último. Un llamado al 911 alertó sobre una pelea y una víctima que había quedado tendida en el suelo, sobre la esquina de las calles Balcarce y Lavalle.

Cuando llegó la Policía Bonaerense y la ambulancia se confirmó que Alanis había muerto. Tenía múltiples golpes en el rostro y la cabeza.

El padre del hombre asesinado se hizo presente en el lugar y le explicó a las autoridades que su hijo había sido acusado por una familia de robarse una garrafa, aunque no supo identificar a los autores.

Los cinco detenidos por el homicidio en General Rodríguez

Así comenzó una investigación que tramitó en la UFI N°10 de General Rodríguez y el Juzgado de Garantías N°1 de Moreno.

La Fiscalía encomendó medidas a la DDI de Moreno, que llevó adelante un relevamiento de testimonios en el barrio para encontrar testigos del hecho. En efecto, una vecina aportó un video de la golpiza mediante el cual se pudo identificar el domicilio de uno de los sospechosos.

En un primer allanamiento, la fuerza bonaerense requisó la casa de uno de los presuntos involucrados y secuestró ropa similar a la que se ve en las imágenes que constan en la causa.

La investigación avanzó con nuevas declaraciones testimoniales y ciberpatrullaje en redes sociales, lo que permitió la identificación de cinco familiares que habrían participado de la feroz golpiza a Alanis.

Se trata de T.M.S; E.A.S.; C.J.S; M.L.G. y M.M.A.. Todos ellos fueron detenidos por la DDI de Mmoreno y quedaron a disposición de la Justicia por el delito de homicidio agravado.

Chocó y mató a una agente policial en Córdoba

Una agente de la Policía Rural de Córdoba murió luego de haber sido atropellada por un conductor de 50 años en la ruta 9, cerca del acceso sur a la localidad de Oliva. En ese momento, la víctima prestaba servicio en un control de tránsito y se investiga cómo fue la mecánica que derivó en la tragedia.

El hecho ocurrió este sábado, casi a la altura del hospital psiquiátrico Dr. Emilio Vidal Abal, donde los oficiales habían señalizado su puesto de control. No obstante, eso no evitó que el conductor de una camioneta Ford F-100 arrollara a la joven.

La camioneta con la que fue atropellada la policía de 24 años

La víctima, identificada como Milagros Cuello, de 24 años, tenía domicilio en la ciudad de Córdoba y prestaba servicio en Oliva. Tras el accidente, fue llevada al hospital local, donde falleció. Otros dos policías presenciaron el hecho y no sufrieron lesiones.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, el caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Río Segundo, dirigida por Patricia Baulies, aunque se prevé que el lunes pase a la fiscalía de Oliva, a cargo de Mónica Biandrate.

Segundos después del accidente, el conductor fue detenido en el lugar. Tras realizarle un test de alcoholemia, se conoció que obtuvo un resultado negativo, indicaron a Infobae fuentes del caso. Además, se realizaron pericias por parte de Policía Judicial y existe la posibilidad de que sea trasladado a Río Tercero. Podría ser imputado por homicidio culposo.