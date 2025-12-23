Crimen y Justicia

Un Tribunal de Impugnación avaló que Jones Huala siga detenido otros tres meses

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) está detenido desde junio y seguirá tras las rejas hasta marzo de 2026. La Fiscalía Federal solicitó extender la preventiva mientras avanza en la investigación

El Tribunal Federal de Impugnación avaló la decisión del juez de garantías Gustavo Zapata de mantener en prisión al líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, mientras la Fiscalía de Estado avanza en la investigación por los delitos que le endilgan.

Los abogados del activista cuestionaron la decisión que el magistrado adoptó a principio de diciembre, aunque el Tribunal avaló la medida y confirmó la decisión de mantenerlo tras las rejas durante otros tres meses.

Gustavo Franquet, miembro de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, insistió en la liberación de Jones Huala mientras se extiende la etapa investigativa e hizo foco en que el mapuche tiene arraigo en la región.

Está detenido por el delito de asociación ilícita, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva y apología del crimen, luego de sus dichos durante la presentación de un libro de autoría del mapuche, titulado “Entre Rejas. Antipoesía Incendiaria”.

Cuando socializó el escrito, Jones Huala dijo: “Soy un militante de la causa mapuche, soy revolucionario, anticapitalista, antisistema. Reivindico los sabotajes, las acciones de resistencia, de autodefensa, la rebelión frente a la opresión de la que siempre hemos sido objeto”.

Por esos dichos, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobierno rionegrino denunciaron a Jones Huala por los supuestos delitos mencionados.

Jones Huala fue detenido en junio y, desde entonces, está alojado en la Unidad Penitenciaria 6 de Rawson, una dependencia de máxima seguridad, que dependen de la Dirección Correccional de la Nación.

La fiscal Angela Pagano Mata y su auxiliar Juan Cruz Ohet solicitaron, el 5 de diciembre pasado, que Jones Huala continúe detenido. Dijeron que no buscan comprobar la autoría ni participación de Jones Huala en atentados o ataques incendiarios, sino “de la organización que lidera” el mapuche.

Para las últimas audiencias, los fiscales no lograron recolectar las suficientes pruebas para argumentar el pedido, pese a la solicitud del Tribunal. Sin embargo, atribuyeron la dificultad para acceder a material que sostenga la medida a la extensión geográfica donde habría actuado la RAM, aunque sus abogados respondieron afirmando que dicha agrupación es inexistente.

En la Audiencia de Revisión de la prisión preventiva, el Tribunal confirmó la decisión de Zapata y avaló que Jones Huala continúe detenido hasta marzo de 2026. Incluso, al ser configurada como una investigación compleja, el “lonko” podría permanecer preso hasta 2027.

Desde su captura, los abogados que lo defienden insisten en que no es indispensable que Jones Huala permanezca detenido y en caso de que no se revierta la decisión, solicitaron su traslado a la U14 de Esquel para estar cerca de sus familiares, que residen en Bariloche.

