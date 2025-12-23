Cayó “El Santy” tras una violenta entradera en La Plata

Un operativo realizado por la DDI de La Plata permitió la detención de Santiago Rodrigo Cabrera, alias “El Santy”, de 24 años, acusado de robo calificado, tenencia ilegal de arma de fuego y encubrimiento tras una entradera.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el arresto se llevó a cabo luego de una investigación que incluyó análisis de cámaras de seguridad y testimonios.

La causa, caratulada como robo calificado, tenencia ilegal de arma de fuego y encubrimiento, se inició tras la denuncia presentada por G. S. E., de 61 años, víctima del hecho ocurrido la madrugada del 8 de diciembre en una casa ubicada en calle 67 y Boulevard 84.

El hombre relató que estaba junto a su sobrino cuando dos hombres ingresaron por una puerta balcón, cubrieron el rostro de ambos y los ataron con cinta de embalar. Exigieron dinero y se llevaron 300 mil pesos, documentación personal y una motocicleta identificada con dominio A172IHZ, para luego huir.

La investigación permitió identificar a uno de los presuntos autores bajo el apodo “El Santy”. Según la información obtenida por Infobae, los efectivos tareas de inteligencia que incluyeron relevamiento de imágenes de cámaras de vigilancia y declaraciones de testigos, lo que posibilitó ubicar los domicilios de los sospechosos.

Como resultado, el juez del caso libró tres órdenes de allanamiento para diferentes objetivos en el barrio Malvinas. En el primero, situado en calle 156 entre 34 y 35, los agentes secuestraron un pistolón marca Sportman, un revólver calibre 38 con numeración suprimida, cartuchos de distintos calibres y proyectiles, aunque no localizaron a uno de los sospechosos conocido como “El Negro”.

En el segundo domicilio registrado, también en calle 156 entre 34 y 35, los efectivos hallaron a Santiago Rodrigo Cabrera. Durante la requisa, secuestraron una pistola Bersa 9 mm con numeración suprimida y grabado del Ministerio de Seguridad, junto a su cargador y 17 cartuchos, además de dos teléfonos celulares. Cabrera fue aprehendido en el marco de la investigación por robo agravado y tenencia ilegal de arma de fuego.

El tercer procedimiento se realizó en calle 152 entre 34 Bis y 35, barrio Malvinas, donde fue identificado H. G. Cabrera. Allí los agentes secuestraron un cuadro de motocicleta Honda modelo Tornado 250 y uno de marca Corven, ambos con pedidos de secuestro por hurto, según los registros de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9. Las actuaciones por encubrimiento quedaron a cargo de la UFI N° 2.

La investigación fue coordinada por la UFI y J N° 15, a cargo de Cecilia Corfield, y el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de Federico Atencio.