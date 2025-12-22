Crimen y Justicia

Lo acusan de haber generado un incendio para matar a su ex pareja y a su hijo: acordó un juicio abreviado para evitar una pena alta

Pedro Fernández es el único imputado por las muertes de Macarena Sorrentino y su hijo León, ocurridas en mayo de 2024, en Laferrere. Un juez deberá avalar o rechazar el acuerdo

Guardar
Las víctimas junto al acusado,
Las víctimas junto al acusado, Pedro Ernesto Fernández

Una polémica resolución judicial en la causa por la muerte de Macarena Sorrentino y de su hijo León, ocurrida en mayo de 2024 en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, generó una profunda indignación en la familia de las víctimas. Los allegados se enteraron de que el único imputado, Pedro Ernesto Fernández —expareja de la mujer y padre del niño—, acordó con la fiscalía un juicio abreviado tras una drástica reducción de la calificación legal del hecho y, en consecuencia, de la pena que podría recibir.

Macarena, de 37 años, y León, de 7, quien tenía un autismo severo, no verbal y sin autonomía, fueron hallados sin vida el 30 de mayo de 2024 dentro de la vivienda familiar tras un incendio desatado en el living.

Desde el inicio de la investigación, la principal hipótesis apuntó a un doble homicidio agravado por el vínculo: se sospechaba que Fernández había iniciado el fuego y luego los había dejado encerrados, impidiéndoles escapar.

Macarena junto a León, que
Macarena junto a León, que tenía 7 años y padecía autismo

Sin embargo, a más de un año del hecho, la instrucción judicial no logró reunir pruebas suficientes para sostener esa acusación. Lo que sí pudo comprobarse fue que madre e hijo se encontraban privados ilegítimamente de su libertad, indicó Primer Plano Online.

Según consta en el expediente, Fernández cambiaba de manera habitual los candados de la vivienda y mantenía a Macarena y al niño encerrados durante días, en un contexto de violencia física, económica y psicológica.

El acuerdo de juicio abreviado, alcanzado entre la Fiscalía —a cargo de Carlos Luppino— y la defensa del imputado, establece una pena de siete años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en concurso real con abandono de persona seguido de muerte. El convenio deberá ser convalidado este lunes por el juez Matías Deane, del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 5 de La Matanza.

La convocatoria para la movilización
La convocatoria para la movilización por Macarena Sorrentino y su hijo León

En diálogo con Infobae, Zulaica Sorrentino, hermana de Macarena y tía de León, expresó su rechazo: “Es una vergüenza. Teníamos fecha de juicio para el 16 de marzo y el fiscal decidió ir a un abreviado, con todas las pruebas que presentamos. Pasamos de una expectativa de condena de hasta 50 años a siete”, indicó.

“El Estado los abandonó antes y después de muertos”, sentenció.

La jornada comenzará a las 10, con el descargo de Zulaica ante el juez que debe definir si avala el acuerdo en una audiencia pactada para la 11. La familia de las víctimas estará acompañada en una movilización frente a Tribunales por distintas organizaciones vinculadas a la lucha contra la violencia de género.

El testimonio de la hermana y tía de las víctimas que murieron encerradas en un incendio en Laferrere

La última comunicación de Macarena con su familia había sido el 25 de mayo, cinco días antes de que encontraran los cuerpos. León dependía completamente de los cuidados de su madre. No hablaba, no controlaba esfínteres y no tenía posibilidades de escapar por sus propios medios.

“Encerrarlos a los dos fue condenarlos a morir”, sostuvo Zulaika, quien también denunció que su hermana había sido aislada de su entorno y que el Estado falló en protegerla pese a las denuncias previas por violencia de género.

Durante la instrucción, el fiscal Matías Folino determinó que el incendio no fue accidental. Las pericias descartaron un cortocircuito o una pérdida de gas y concluyeron que el fuego se inició en un sillón colchón mediante un “aporte de energía externo”, es decir, de manera intencional. No obstante, la investigación no logró establecer quién lo provocó. Esa falta de certeza es la que llevó a descartar la acusación por homicidio.

El detenido frente a su
El detenido frente a su ferretería, que estaba en la parte de adelante de la vivienda siniestrada

Temas Relacionados

Macarena SorrentinoGregorio LaferrereHomicidiosLa MatanzaFemicidiosúltimas noticias

Últimas Noticias

Golpeó a su hermano en la cabeza durante una discusión y ahora el hombre lucha por su vida

Este hecho de violencia intrafamiliar producto de una discusión se produjo en la localidad de Jesús María. El agresor fue detenido

Golpeó a su hermano en

Atraparon a dos hombres que se dedicaban al narcomenudeo en Córdoba

Los allanamientos y las detenciones se realizaron en la localidad de Río Cuarto. Se secuestraron dosis de marihuana y cocaína

Atraparon a dos hombres que

Aumentaron a 16 millones de pesos la recompensa para quien aporte datos sobre el crimen de un joven en Rosario

El homicidio de Valentín Fernández ocurrió el 28 de diciembre de 2023 en el barrio Itatí y todavía no hay ningún sospechoso

Aumentaron a 16 millones de

Intentó robar una camioneta, el dueño lo descubrió y lo retuvo a punta de pistola hasta que llegó la Policía

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado. En un primer momento, las autoridades desconocían la mecánica con la que el hombre evitó el robo, hasta que hallaron un arma de fuego y la investigación dio un giro

Intentó robar una camioneta, el

Mató a su madre a puñaladas en Hurlingham y lo declararon inimputable tras la pericia psiquiátrica

La víctima, de 56 años, había pedido en dos ocasiones la internación involuntaria. Una tía que vivía en el mismo lugar, logró escapar

Mató a su madre a
DEPORTES
Una figura del fútbol jugó

Una figura del fútbol jugó un partido con una icónica camiseta de Boca Juniors y causó furor

Dani Alves podría volver a jugar al fútbol profesional tras ser absuelto por un delito de agresión sexual

Prohibieron el ingreso a las canchas de todo el país a tres hinchas de Santa Fe por amenazas y disturbios en la liga local

Se complica el armado del equipo argentino para viajar a Corea por Copa Davis: los tenistas que se bajaron y los nombres que suenan

Una brillante actuación que amargó nada menos que a River Plate: a 35 años del último partido oficial del Pato Fillol

TELESHOW
Dos celebraciones y reclamos legales:

Dos celebraciones y reclamos legales: se reavivó la puja entre Fabián Cubero y Nicole Neumann por la fiesta de Allegra

El festejo de Flor Vigna después de vencer a Mica Viciconte en Párense de Manos: “Bicampeones”

La confesión hot de Nancy Dupláa sobre sus encuentros con Pablo Echarri en hoteles alojamiento: “Algunos son comunachos”

La tremenda frase de Wanda Nara a Maxi López sobre el comienzo de su romance con Mauro Icardi: “Es tan generoso”

Marina Calabró y Rolando Barbano recordaron su incómodo momento en los Martín Fierro: “Estábamos peleados”

INFOBAE AMÉRICA

Las autoridades de Tailandia y

Las autoridades de Tailandia y Camboya reanudarán las negociaciones para un alto el fuego duradero

La Policía de Australia trasladó a un penal a Naveed Akram, uno de los autores del ataque en Bondi Beach

Imputaron a Luis Fernández Albín en Uruguay tras el hallazgo de 2.200 kilos de cocaína en una chacra

La liberación de Venezuela, Cuba y Nicaragua es seguridad nacional de Estados Unidos

El lado oscuro de la Navidad: historias reales de delitos cometidos bajo la figura de Papá Noel