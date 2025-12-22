Lo acusan de haber generado un incendio para matar a su ex pareja y a su hijo: acordó un juicio abreviado para evitar una pena alta

Las víctimas junto al acusado, Pedro Ernesto Fernández

Una polémica resolución judicial en la causa por la muerte de Macarena Sorrentino y de su hijo León, ocurrida en mayo de 2024 en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, generó una profunda indignación en la familia de las víctimas. Los allegados se enteraron de que el único imputado, Pedro Ernesto Fernández —expareja de la mujer y padre del niño—, acordó con la fiscalía un juicio abreviado tras una drástica reducción de la calificación legal del hecho y, en consecuencia, de la pena que podría recibir.

Macarena, de 37 años, y León, de 7, quien tenía un autismo severo, no verbal y sin autonomía, fueron hallados sin vida el 30 de mayo de 2024 dentro de la vivienda familiar tras un incendio desatado en el living.

Desde el inicio de la investigación, la principal hipótesis apuntó a un doble homicidio agravado por el vínculo: se sospechaba que Fernández había iniciado el fuego y luego los había dejado encerrados, impidiéndoles escapar.

Macarena junto a León, que tenía 7 años y padecía autismo

Sin embargo, a más de un año del hecho, la instrucción judicial no logró reunir pruebas suficientes para sostener esa acusación. Lo que sí pudo comprobarse fue que madre e hijo se encontraban privados ilegítimamente de su libertad, indicó Primer Plano Online.

Según consta en el expediente, Fernández cambiaba de manera habitual los candados de la vivienda y mantenía a Macarena y al niño encerrados durante días, en un contexto de violencia física, económica y psicológica.

El acuerdo de juicio abreviado, alcanzado entre la Fiscalía —a cargo de Carlos Luppino— y la defensa del imputado, establece una pena de siete años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en concurso real con abandono de persona seguido de muerte. El convenio deberá ser convalidado este lunes por el juez Matías Deane, del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 5 de La Matanza.

La convocatoria para la movilización por Macarena Sorrentino y su hijo León

En diálogo con Infobae, Zulaica Sorrentino, hermana de Macarena y tía de León, expresó su rechazo: “Es una vergüenza. Teníamos fecha de juicio para el 16 de marzo y el fiscal decidió ir a un abreviado, con todas las pruebas que presentamos. Pasamos de una expectativa de condena de hasta 50 años a siete”, indicó.

“El Estado los abandonó antes y después de muertos”, sentenció.

La jornada comenzará a las 10, con el descargo de Zulaica ante el juez que debe definir si avala el acuerdo en una audiencia pactada para la 11. La familia de las víctimas estará acompañada en una movilización frente a Tribunales por distintas organizaciones vinculadas a la lucha contra la violencia de género.

El testimonio de la hermana y tía de las víctimas que murieron encerradas en un incendio en Laferrere

La última comunicación de Macarena con su familia había sido el 25 de mayo, cinco días antes de que encontraran los cuerpos. León dependía completamente de los cuidados de su madre. No hablaba, no controlaba esfínteres y no tenía posibilidades de escapar por sus propios medios.

“Encerrarlos a los dos fue condenarlos a morir”, sostuvo Zulaika, quien también denunció que su hermana había sido aislada de su entorno y que el Estado falló en protegerla pese a las denuncias previas por violencia de género.

Durante la instrucción, el fiscal Matías Folino determinó que el incendio no fue accidental. Las pericias descartaron un cortocircuito o una pérdida de gas y concluyeron que el fuego se inició en un sillón colchón mediante un “aporte de energía externo”, es decir, de manera intencional. No obstante, la investigación no logró establecer quién lo provocó. Esa falta de certeza es la que llevó a descartar la acusación por homicidio.

El detenido frente a su ferretería, que estaba en la parte de adelante de la vivienda siniestrada