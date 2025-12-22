Golpeó a su hermano en la cabeza durante una discusión y ahora el hombre lucha por su vida

La zona en donde ocurrió el hecho

En la madrugada del domingo, en Jesús María, provincia de Córdoba, un episodio de fuerte violencia familiar dejó a un hombre de 32 años internado con lesiones de extrema gravedad. El hecho, ocurrido en una vivienda del barrio residencial sobre calle Puerto de Palo al 1000, derivó en la rápida intervención policial y la apertura de una investigación a cargo de la Fiscalía local.

Todo sucedió en la habitación principal de la vivienda familiar. De acuerdo a los datos oficiales, la víctima fue atacada tras una discusión con su hermano menor, de 28 años. La situación, que comenzó como un intercambio verbal, escaló de forma abrupta y concluyó cuando el joven habría utilizado un objeto contundente para golpear la cabeza del mayor, ocasionando que este perdiera el conocimiento.

El servicio de emergencias trasladó de urgencia al agredido hasta el Hospital Vicente Agüero, donde permanece internado bajo estricta observación médica. Su pronóstico inicial fue reservado, reportándose un traumatismo de cráneo grave como resultado del ataque, según la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV.

Pelea entre hermanos en la localidad cordobesa de Jesús María terminó con el mayor internado en grave estado de salud (Policía de Córdoba)

Luego de solicitar el traslado de la víctima los agentes policiales procedieron a la detención del menor de los hermanos.

De esta manera, quedó inmediatamente a disposición de la Justicia y fue alojado en una dependencia policial de la ciudad y a la espera de las medidas procesales correspondientes. Mientras tanto, los efectivos preservaron la escena y secuestraron el arma utilizada en el ataque, como evidencia fundamental en la causa.

El caso está bajo el análisis de la Fiscalía de Jesús María, encabezada por el fiscal Guillermo Monti. El equipo judicial ya dispuso una serie de peritajes sobre el objeto incautado y la toma de testimonios a familiares y vecinos.

El fiscal Monti ordenó también la realización de estudios médicos y legales a ambas personas, junto al relevamiento de antecedentes de violencia en el círculo familiar. La intención es reconstruir con precisión las circunstancias que llevaron al desenlace violento.

Fratricidio en Tucumán

Un hombre de 62 años murió en la provincia de Tucumán, luego de ser apuñalado al menos 26 veces por su hermano. El ataque se habría desencadenado tras una discusión por la sucesión, ya que la víctima exigía que el agresor vendiera la casa familiar para repartir las ganancias.

El fratricidio ocurrió en la ciudad de Banda del Río Salí. Durante la madrugada del viernes pasado, la víctima, identificada como Juan Alberto Rodríguez, mantuvo un altercado con su hermano, Julio César Rodríguez. El ataque con arma blanca se produjo dentro de la vivienda de este último.

Desde el Centro de Monitoreo de la localidad detallaron que la ambulancia del 107 confirmó el fallecimiento de Juan Alberto en el lugar: “La víctima habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas y habría sido increpado por su hermano. La fuerte discusión escaló en violencia y tuvo un desenlace fatal”.

Los hermanos residían en localidades distintas, pero mantenían discusiones constantes por la venta de la casa en la que vivía Julio César. Y es que la víctima -vecina de la ciudad de Alderetes- pretendía venderla para percibir su parte de la sucesión.

El acusado del homicidio se oponía a vender el inmueble porque creía que su hermano usaría ese dinero para comprar bebidas alcohólicas, dado que tenía problemas de consumo.

“Estaba harto de mi hermano”, habría dicho Julio César a los policías que llegaron a su casa tras un llamado al 911 realizado por el hijo de la víctima. En ese momento, reconoció el homicidio y entregó el cuchillo con el que cometió el ataque.

Ahora, el caso se encuentra a cargo del fiscal Pedro Gallo, de la Unidad Fiscal de Homicidios I. Este viernes a las 15:30 se realizará la audiencia de formulación de cargos al acusado y se conocerán mayores detalles de su situación.