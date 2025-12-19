Crimen y Justicia

Horror en Tucumán: un hombre mató a su hermano de 26 puñaladas tras una discusión por la herencia familiar

Ocurrió en la ciudad de Banda del Río Salí. La víctima reclamaba que su hermano vendiera una vivienda familiar para percibir su parte de la herencia

De acuerdo con las primeras informaciones, el agresor le dio al menos 26 puñaladas a su hermano.

Un hombre de 62 años murió durante la madrugada de ayer en la provincia de Tucumán, luego de ser apuñalado al menos 26 veces por su hermano. El ataque se habría desencadenado tras una discusión por la sucesión, ya que la víctima exigía que el agresor vendiera la casa familiar para repartir las ganancias.

Según pudo reconstruir Infobae, el fratricidio ocurrió el jueves alrededor de las 00:15 en la ciudad de Banda del Río Salí. Esa madrugada, la víctima, identificada como Juan Alberto Rodríguez, mantuvo un altercado con su hermano, Julio César Rodríguez. El ataque con arma blanca se produjo dentro de la vivienda de este último.

Desde el Centro de Monitoreo de la localidad detallaron que la ambulancia del 107 confirmó el fallecimiento de Juan Alberto en el lugar: “La víctima habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas y habría sido increpado por su hermano. La fuerte discusión escaló en violencia y tuvo un desenlace fatal”.

De acuerdo con el medio La Gaceta de Tucumán, los hermanos residían en localidades distintas, pero mantenían discusiones constantes por la venta de la casa en la que vivía Julio César. Y es que la víctima -vecina de la ciudad de Alderetes- pretendía venderla para percibir su parte de la sucesión.

Según voceros policiales, el acusado del homicidio se oponía a vender el inmueble porque creía que su hermano usaría ese dinero para comprar bebidas alcohólicas, dado que tenía problemas de consumo.

El ataque con arma blanca
El ataque con arma blanca se produjo dentro de la vivienda de Julio César Rodriguez.

“Estaba harto de mi hermano”, habría dicho Julio César a los policías que llegaron a su casa tras un llamado al 911 realizado por el hijo de la víctima. En ese momento, reconoció el homicidio y entregó el cuchillo con el que cometió el ataque.

Rosario Luna, una vecina del lugar, relató al medio local: “Lo único que observamos es que Julio estaba sentado en la vereda de la casa cuando llegó su hermano, que aparentemente se encontraba alcoholizado. Comenzaron a discutir, ingresaron a la vivienda y, minutos después, el hijo del fallecido empezó a gritar pidiendo auxilio. Luego supimos que lo había asesinado”.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que el caso se encuentra a cargo del fiscal Pedro Gallo, de la Unidad Fiscal de Homicidios I. Este viernes a las 15:30 se realizará la audiencia de formulación de cargos al acusado y se conocerán mayores detalles de su situación.

La cuadra donde ocurrió el
La cuadra donde ocurrió el crimen

Un antecedente en Bahía Blanca

Por otro lado, a principios de este mes se registró un hecho similar en Bahía Blanca. Un violento incidente en una vivienda de la calle Coulin al 600 terminó con un hombre muerto, otro herido y el presunto agresor detenido.

De acuerdo con La Brújula 24, el incidente involucró a tres hermanos: Ernesto Martín Mansilla, de 54 años, quien quedó arrestado; Rodrigo Mansilla, de 32 años, que falleció tras recibir una puñalada; y Fernando Mansilla, de 44 años, quien resultó lesionado.

Según pudieron reconstruir los investigadores a cargo del caso, la pelea comenzó dentro de la vivienda cuando Ernesto tomó un arma blanca y atacó a Rodrigo, clavándole una puñalada en la zona intercostal izquierda.

La víctima recibió atención inmediata y fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero, pero murió poco después de su ingreso debido a la gravedad de la herida, indicaron las fuentes consultadas por el medio bahiense.

En simultáneo, el tercer hermano, Fernando, fue herido por Ernesto con un golpe en la cabeza propinado con una pala. Personal sanitario lo asistió en el lugar, verificando que sus lesiones no revestían gravedad ni ponían en riesgo su vida, detallaron.

Según la reconstrucción oficial, el episodio se originó a partir de una discusión cuyo motivo aún no trascendió. La Justicia ahora trabaja en la toma de declaraciones a familiares y vecinos para intentar esclarecer la cadena de hechos que llevó al desenlace fatal.

