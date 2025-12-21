Crimen y Justicia

Habría intentado evitar un control de tránsito y mató a una agente policial en Córdoba

La víctima era una oficial de 24 años, oriunda de Córdoba capital. Aunque la joven fue trasladada al centro de salud más cercano, las heridas fueron de tal gravedad que no pudieron salvarle la vida

La joven fue declarada muerta al ingresar al hospital local

Una agente de la Policía Rural de Córdoba murió luego de haber sido atropellada por un conductor de 50 años en la ruta 9, cerca del acceso sur a la localidad de Oliva. En ese momento, la víctima prestaba servicio en un control de tránsito y se desconoce cómo fue la mecánica que derivó en la tragedia.

El hecho ocurrió este sábado, casi a la altura del hospital psiquiátrico Dr. Emilio Vidal Abal, donde los oficiales habían señalizado su puesto de control. No obstante, eso no evitó que el conductor de una camioneta Ford F-100 arrollara a la joven.

La víctima, identificada como Milagros Cuello, de 24 años, tenía domicilio en la ciudad de Córdoba y prestaba servicio en Oliva. Tras el accidente, fue llevada al hospital local, donde falleció. Otros dos policías presenciaron el hecho y no sufrieron lesiones.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, el caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Río Segundo, dirigida por Patricia Baulies, aunque se prevé que el lunes pase a la fiscalía de Oliva, a cargo de Mónica Biandrate.

Segundos después del accidente, el conductor fue detenido en el lugar. Tras realizarle un test de alcoholemia, se conoció que obtuvo un resultado negativo. A pesar de esto, podría ser imputado por homicidio culposo. Además, se realizaron pericias por parte de Policía Judicial y existe la posibilidad de que sea trasladado a Río Tercero.

Dos compañeros de la agente atropellada fueron testigos del hecho

Hasta el momento, se desconocen las causas por las que el conductor de una Ford F-100 perdió el control y embistió a la oficial. Algunas versiones sugieren que intentó esquivar el control de la Patrulla Rural, aunque desde la fuerza señalaron que “el control estaba bien señalizado, será trabajo de la investigación determinar por qué perdió el control”.

Tras confirmarse la muerte de Cuello, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, lamentó la trágica circunstancia en las que la joven oficial perdió la vida. “Murió haciendo lo que eligió hacer cada día: cuidar a los demás, aun poniendo en riesgo su propia vida”, señaló.

“No hay palabras que alcancen para describir la injusticia y el dolor de despedir a una policía joven, comprometida, que estaba exactamente donde debía estar”, manifestó el funcionario al indicar que el hecho demostraría el riesgo que corren los efectivos policiales a la hora de salir “a la ruta, a la calle o a un operativo”.

Por este motivo, Quinteros afirmó que “su partida nos golpea de lleno, como institución y como familia policial”. Y extendió sus condolencias al círculo más cercano de la víctima: “A su familia, a sus compañeros y compañeras, y a toda la fuerza: no están solos”.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional también se solidarizaron con la familia de la policía asesinada. “Expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de la Oficial Ayudante Milagros Cuello, quien en cumplimiento de su deber perdió la vida”, manifestaron.

Hasta el momento, el acusado de atropellar al policía no fue detenido (Gentileza: altagracianoticias)

A lo largo del año, se reportaron varios accidentes que tuvieron como víctimas a policías de tránsito en Córdoba. Uno de los últimos casos más resonantes ocurrió en octubre, cuando un agente de la Policía Caminera de Córdoba fue atropellado durante un control preventivo en la Avenida Circunvalación, cuando un conductor, molesto por el operativo, embistió al efectivo y se dio a la fuga.

El ataque ocurrió en el kilómetro 27 de la ruta nacional A019 y dejó al policía con traumatismos en la pierna izquierda, según informó el servicio de emergencias. Aunque el oficial fue atendido en el lugar, tuvo que ser trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield, donde confirmaron que su estado era estable y recibió el alta, de acuerdo con el portal La Voz del Interior.

Todo comenzó cuando el conductor, que manejaba un Chevrolet Corsa verde, detuvo su marcha en el carril rápido y comenzó a insultar al personal policial por la ubicación del control. En ese momento, uno de los efectivos intentó dialogar y solicitarle la documentación, pero el hombre aceleró, impactó lateralmente contra el agente y lo arrastró aproximadamente dos metros antes de huir.

Por este motivo, la Policía de Córdoba inició una investigación para identificar al responsable y localizar el vehículo. Además, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad de la zona y el expediente fue caratulado como “lesiones y resistencia a la autoridad”. A pesar de los esfuerzos, el conductor permanece prófugo.

