Doble crimen de San Luis: el enojo de la hija y hermana de las víctimas por la entrevista que brindó la familia de la presunta asesina

Vanesa Zanni y su hija adolescente

En medio de la profunda conmoción que provocó en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, el doble crimen de Vanesa Zanni y su hija de 13 años, Tatiana Lidia Belén Lucero Zanni, este domingo la familia de una de las principales sospechosas brindó una entrevista radial que indignó a la familia de las víctimas. “Gente irrespetuosa. ¡Respeto pedíamos nada más!”, sostuvo Sol Josefina Di Matteo en su cuenta de la red social Facebook, al escuchar las declaraciones que brindaron la hermana y la madre de Macarena Peralta.

La hija de Vanesa y hermana mayor de “Tati” compartió su descargo al escuchar la entrevista que la señal radial FM Latina 103.9 le realizó anoche a las familiares de una de las imputadas por el doble homicidio. Durante la charla, Andrea Peralta y Norma Freitas -hermana y madre de Macarena, respectivamente- deslindaron de responsabilidades a la joven de 21 años y aseguraron que fue manipulada por su pareja, Axel Emiliano Crisito (25), también detenido por el doble crimen.

“Mi hermana tiene 21 años, pero tiene una mentalidad de una niña de 12, de una adolescente. Y ella fue manipulada por Emiliano”, sostuvo la hermana de la sospechosa.

Respecto a las sospechas que pesan sobre su hermana, Andrea subrayó: “Hay pruebas que él es el asesino y que le ha hecho cómplice a mi hermana, manipulada bajo el mandato de él”.

Consultadas por cómo es Macarena, su hermana, Andrea contó que “es un pan de Dios, una buena persona”. Y en esa línea, agregó: “No se droga, porque hay mucha gente que en los comentarios hemos visto y la tratan de pipera, la tratan de otras cosas, y no es así”.

Andrea Peralta y Norma Freitas brindaron una entrevista a FM Latina 103.9

“Lo que le quiero decir a la gente es que no juzguen si no saben la historia, si no conocen a esa persona, porque lo mismo la vida da vuelta y si a las personas que juzgaron, le pueden jugar en contra y le pueden juzgar a ustedes. Y eso no les va a gustar. Lo que yo quiero que se haga justicia, que puede descansar en paz mi suegra, mi cuñada y que podemos estar en paz todos”, concluyó Andrea.

Al escuchar las declaraciones de la familia de Macarena, la hija de Vanesa y hermana mayor de Tatiana criticó duramente tanto a las entrevistadas como al periodista que llevó adelante la nota. “Que quieren tapar historias... uno actuó en buena fe para cuidar a la loca de su hija que el padrastro abusó años de ella. Y así nos pagaron quitándole la vida a mis dos ángeles”, denunció.

El descargo de la hija y hermana de Vanesa y Tatiana Zanni, respectivamente

Luego, la joven detalló la brutalidad del crimen: “70 puñaladas tenía mi mamá... y mi hermanita 66. Son gente enferma, enferma!! Aberrante esto que ha hecho de ir a hacer una nota a gente perversa... Debes ser igual de perverso”.

Por último, Di Matteo pidió respeto por el sufrimiento de su familia, refiriéndose en duros términos a las personas señaladas como responsables. “Que paguen estos asesinos HDP de igual o peor. Enfermos están!!”, completó.

El caso

Los cuerpos de Vanesa y su hija Tatiana fueron encontradas sin vida este sábado por la mañana en su domicilio del barrio San José, en la ciudad de Villa Mercedes.

La principal hipótesis de la investigación apuntaba a una joven de 21 años, quien residía ocasionalmente en la vivienda de las víctimas, y a su pareja. En ese contexto, oficialmente se informó que hay dos detenidos: un hombre y una mujer que fueron arrestados en La Pampa.

El arresto se dio “como resultado de un trabajo interjurisdiccional” de la Policía de San Luis en conjunto con sus pares de las provincias de La Pampa, Mendoza y Córdoba. “Fue fundamental establecer una línea de búsqueda, en virtud de que las personas actualmente detenidas contaban con varios días de anticipación para una posible salida de la provincia”, reza el parte oficial.

Vanesa Zanni participaba en el programa Familia Solidaria ofreciendo alojamiento temporal a jóvenes en situación de vulnerabilidad

La detención se concretó sobre la ruta nacional Nº188, en inmediaciones de las localidades pampeanas de Quetrequén y Maisonnave. Ahora, serán trasladados ambos sospechosos a San Luis.

La búsqueda de esta mujer, que habría estado previamente bajo resguardo tras una solicitud de paradero efectuada por su padrastro y tiene algún grado de discapacidad, representó siempre una de las líneas centrales de la investigación de Gisela Milstein, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 5, que coordinó las tareas junto a la División Delitos de la Policía provincial.

El escenario del crimen se ubica en el extremo sur de la calle Leonismo Argentino, una zona caracterizada por la presencia de terrenos baldíos y viviendas precarias cercanas al Río Quinto, detalló VillaMercedes.info.

El procedimiento policial se inició tras el aviso de una vecina que no veía movimientos en la casa desde hacía varios días y alertó al 911. Al ingresar, los efectivos hallaron los cuerpos de Vanesa Zanni y de su hija con evidentes signos de haber sufrido múltiples heridas de arma blanca.

Según fuentes citadas los medios locales, Zanni había formado parte del programa Familia Solidaria, por el que brindaba alojamiento temporal a menores y jóvenes excluidos de sus hogares por decisión judicial o situaciones familiares.

La presencia en el domicilio de una joven, señalada como la principal sospechosa por la Policía, amplió el abanico de hipótesis, incluso que pueda tratarse de una testigo relevante o incluso de otra víctima.

Luego, los detectives incorporaron una nueva línea de investigación. La Policía de San Luis difundió un pedido de paradero y demora para la joven y su pareja, Axel Emiliano Crisito.

El requerimiento fue solicitado por el jefe de la fuerza Pablo Vieytes. Ambos jóvenes, según las descripciones, se encontrarían indocumentados y presentan retraso madurativo, un dato incorporado en la alerta para facilitar su identificación que finalmente dio sus frutos esta tarde, con el arresto en La Pampa.