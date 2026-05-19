Crimen y Justicia

Maniataron a una jubilada durante una entradera en Mar del Plata: hay cuatro sospechosos entre ellos un adolescente

Los delincuentes sorprendieron durante la madrugada a la mujer de 83 años en su casa. La policía logró capturar a cuatro jóvenes y buscan a un quinto implicado

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Una calle residencial en Mar del Plata llamada Don Orione, con casas bajas, árboles sin hojas, césped y dos personas caminando en la distancia bajo un cielo nublado
Vista de la Calle Don Orione 2100 en Mar del Plata, escenario de la entradera a una jubilada (Google Maps)

Una jubilada de 83 años fue víctima de una violenta entradera en el barrio Juramento de la ciudad de Mar del Plata donde un grupo de al menos cinco delincuentes irrumpió en su vivienda en horas de la madrugada.

El hecho ocurrió sobre la calle Don Orione al 2100 y derivó en un amplio operativo policial que permitió la aprehensión de solo cuatro sospechosos en distintos puntos de la ciudad. Las autoridades continúan la búsqueda de un quinto implicado.

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Los hechos se desencadenaron este lunes, cuando los asaltantes utilizaron una escalera para pasar el perímetro de la propiedad de la víctima. Al ingresar sorprendieron a la mujer, a quien maniataron y amenazaron. Los individuos recorrieron todas las habitaciones en busca de objetos de valor. Los delincuentes se apoderaron de dinero en efectivo, dólares, joyas, relojes y otros efectos personales antes de darse a la fuga.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario La Capital de Mar del Plata, tras recibir una llamada al 911, el Comando de Patrullas desplegó un operativo cerrojo en la zona, lo que permitió localizar a una parte de los sospechosos cuando circulaban a bordo de un Fiat Siena bordó por las inmediaciones de Puan y Diagonal Gascón. Allí fueron interceptados tres jóvenes de 25, 18 y 26 años, según se informó en el parte policial.

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Durante el procedimiento, el personal policial secuestró elementos presuntamente utilizados para concretar el robo, entre ellos una escalera plegable, una barreta, un criquet y una llave francesa. Además, se hallaron pasamontañas, guantes, mochilas, teléfonos celulares y dinero en efectivo, parte del cual pertenecería a la víctima.

Minutos después del primer operativo, un cuarto implicado, un adolescente de 16 años, fue aprehendido en inmediaciones de Lebensohn y Lanzilota. El joven fue trasladado de inmediato a sede judicial, mientras que un quinto sospechoso logró escapar y continúa siendo buscado por la policía. El despliegue policial abarcó varios barrios de la ciudad, con controles vehiculares y rastrillajes en zonas aledañas al lugar del hecho.

Según el relato policial, parte del dinero y de los objetos robados fueron recuperados durante los procedimientos y posteriormente restituidos a la víctima. Si bien la mujer no sufrió heridas de gravedad, permaneció en estado de shock y no pudo reconocer a los delincuentes durante las primeras actuaciones. El personal médico se presentó en el domicilio para asistirla y constatar su estado de salud.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, conducida por el fiscal Yanes Urrutia, quien ordenó actuaciones por robo agravado en poblado y en banda. Los tres mayores de edad fueron alojados en la alcaidía correspondiente, mientras que el menor fue puesto a disposición del área judicial especializada.

Vista aérea de una escalera plegable, mochilas, herramientas, guantes, dos teléfonos y zapatillas, todos extendidos sobre el césped verde oscuro
Varios elementos secuestrados a los detenidos por la entradera a una jubilada en Mar del Plata, incluyendo herramientas, mochilas y teléfonos celulares (La Capital de Mar del Plata)

Apenas unos días antes del reciente suceso, un matrimonio de jubilados fue víctima de una violenta entradera en la noche del sábado en el barrio Lomas de Stella Maris, de la misma ciudad balnearia. Tres personas ingresaron a la vivienda por la fuerza y sometieron al hombre, de 85 años, y a la mujer, de 82.

El episodio ocurrió cerca de las 20:30, cuando los asaltantes accedieron a la propiedad ubicada en la esquina de Alvear y Garay. De acuerdo con el testimonio del nieto de las víctimas, los delincuentes escalaron hasta el techo y luego forzaron el ingreso por el patio trasero. Una vez dentro, ataron a la pareja y los agredieron durante aproximadamente dos horas. El hombre fue herido con un destornillador en la zona de las costillas y la mujer recibió golpes en el rostro.

Durante el asalto, los intrusos revisaron cada ambiente de la casa en busca de dinero y objetos de valor. Finalmente, sustrajeron pertenencias, el automóvil familiar y los sistemas de cámaras de seguridad instalados en la vivienda antes de darse a la fuga.

El nieto de los damnificados relató que los agresores “les dieron vuelta la casa buscando dinero” y que la violencia empleada fue extrema. Tras el hecho, los adultos mayores debieron recibir atención médica.

Los individuos se llevaron el automóvil Fiat 500X Cross de la familia y los DVR y las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio para eliminar cualquier registro audiovisual.

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