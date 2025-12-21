Crimen y Justicia

Manejó cinco cuadras a contramano por una avenida del barrio porteño de Flores, chocó y volcó: hay seis heridos

El siniestro ocurrió en la intersección de Juan Bautista Alberdi y Lafuente. Entre los lesionados hay un menor de 11 años

Guardar
Choque y vuelco en Caballito: 6 heridos. Entre los lesionados hay un menor de 11 años

Seis personas resultaron heridas este domingo por la mañana en un grave accidente vial ocurrido en el barrio porteño de Flores, cuando un automóvil que circulaba a contramano protagonizó un choque seguido de vuelco en la intersección de avenida Juan Bautista Alberdi y Lafuente.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el conductor de un Citroën Elysee Lounge gris habría recorrido al menos cinco cuadras a contramano por la avenida Alberdi, hasta impactar violentamente contra una Chevrolet Tracker.

El automovilista que provocó el
El automovilista que provocó el accidente circuló cinco cuadras a contramano por la avenida Alberdi

A raíz del choque, el auto terminó volcado sobre el asfalto, mientras que la camioneta quedó lateralizada sobre la calzada, generando una importante interrupción del tránsito. Todos los involucrados lograron salir de los vehículos por sus propios medios, sin quedar atrapados.

Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos de la Ciudad, varias ambulancias del SAME y efectivos policiales. Personal médico asistió a todos los ocupantes y, tras el control clínico, dispuso el traslado del conductor de la Chevrolet Tracker al Hospital Piñero con diagnóstico de politraumatismo. Los demás fueron atendidos en el lugar.

Así quedó el auto que
Así quedó el auto que protagonizó el accidente

Entre los lesionados hay cinco adultos y un menor de 11 años.

Las imágenes del lugar muestran importantes daños materiales, especialmente en el frente del Citroën, con el paragolpes desprendido y el motor expuesto, mientras que la Chevrolet quedó volcada sobre uno de sus laterales. Bomberos trabajaron para asegurar la zona y descartar riesgos de incendio o derrames de combustible.

Los ocupantes del auto que
Los ocupantes del auto que protagonizó el siniestro bajaron por sus propios medios tras chocar y volcar

Las causas del hecho son materia de investigación y no se descarta que el conductor haya sufrido algún tipo de descompensación. Tampoco que haya consumido alcohol o algún tipo de estupefacientes.

Otros choques y vuelcos recientes en CABA

El domingo pasado, otro hecho similar tuvo lugar en el barrio de Parque Avellaneda, cuando una camioneta Chevrolet Tracker perdió el control y terminó volcada sobre la calzada. El hecho ocurrió en la avenida Escalada al 1176, entre las calles Rodo y Chascomús, y dejó como saldo dos adultos lesionados.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo impactó contra dos autos que se encontraban estacionados —un Citroën Xsara y una Toyota Hilux— antes de volcar.

Al arribar al lugar, una dotación de Bomberos de la Ciudad encontró la camioneta invertida, aunque sus ocupantes ya habían logrado salir por sus propios medios.

Personal del SAME asistió a las personas involucradas y colocó un collar cervical a la conductora, quien refirió dolencias tras el impacto. Los bomberos procedieron a desconectar el suministro energético del vehículo y establecieron un perímetro de seguridad preventiva.

En tanto, el sábado pasado, otro violento choque múltiple -que involucró a tres vehículos- en el barrio de Balvanera dejó a dos personas heridas. Tras el impacto, uno de los conductores escapó del lugar antes de la llegada de las autoridades.

El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Rivadavia y Juan José Paso, según informaron fuentes policiales. Entre los vehículos involucrados se encontraba un Chevrolet Prisma, utilizado por un chofer de aplicaciones, en el que viajaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad.

Como consecuencia del choque, se registraron dos personas heridas. La mujer fue asistida en el lugar por personal del SAME con apoyo de Bomberos de la Ciudad y posteriormente trasladada al Hospital Ramos Mejía, donde fue diagnosticada con politraumatismos. El conductor del Prisma recibió atención médica en el lugar y no requirió derivación hospitalaria.

Otro de los vehículos involucrados fue un Chevrolet Cobalt, que terminó volcado sobre la calzada. De acuerdo con las primeras pericias, este automóvil habría impactado contra un tercer vehículo —un Chevrolet Corsa que se encontraba estacionado— y luego contra el Prisma.

Tras el accidente, el conductor del Cobalt se dio a la fuga, por lo que no se hallaron ocupantes en su interior.

Temas Relacionados

choque y vuelcoFloresaccidente vialchoque en Floressiniestro vialúltimas noticias

Últimas Noticias

Un conductor chocó y mató a una agente policial en un control de tránsito en Córdoba

La víctima era una oficial de 24 años, oriunda de Córdoba capital. Aunque la joven fue trasladada al centro de salud más cercano, las heridas fueron de tal gravedad que no pudieron salvarle la vida

Un conductor chocó y mató

Imputaron a un hombre por presuntamente haber originado el incendio cercano a un centro de salud de Bariloche

A pesar de la imputación, el acusado quedó en libertad condicional. La Fiscalía solicitó un plazo de cuatro meses extra para continuar con la investigación

Imputaron a un hombre por

Detuvieron a un hombre por balear a un grupo de chicos porque hacían ruido: hay una adolescente herida

La menor tiene 14 años y tuvo que ser internada en un hospital local. Según el parte médico, su vida estaría fuera de peligro

Detuvieron a un hombre por

“Esto es entre El Capitán y ustedes”: el chat que tenía Marcelo Porcel con los amigos de su hijo, que lo acusan de abuso

El empresario denunciado por los alumnos del colegio Palermo Chico está imputado y aguarda a ser llamado a indagatoria en una investigación que se mediatizó esta semana, pero se inició hace un año y medio

“Esto es entre El Capitán

Habla el fiscal del caso Nora Dalmasso: cómo llegó al presunto asesino y la estrategia para que la causa no prescriba

Pablo Jávega no tiene dudas de que el parquetista Roberto Bárzola fue quien mató a la mujer en su casa de Río Cuarto en 2006. A 19 años del crimen, pidió que vaya a juicio. Las claves de su investigación

Habla el fiscal del caso
DEPORTES
Por qué Wolverhampton va camino

Por qué Wolverhampton va camino a convertirse en el peor equipo de la historia de la Premier League

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 prometen entradas a bajo costo y apuestan a la accesibilidad

La sugerencia que un DT de uno de los países clasificados al Mundial le hizo a sus hinchas: “Si no podés, no te endeudes”

Aníbal Moreno confirmó su llegada a River Plate: “Es la decisión correcta”

Vinicius fue silbado por los fanáticos del Real Madrid en el triunfo ante Sevilla: la respuesta del delantero que da que hablar

TELESHOW
El emotivo homenaje de Tomás

El emotivo homenaje de Tomás Mazza a Alejandra Locomotora Oliveras en Párense de Manos III

Eliana Guercio habla de su historia de amor con Sergio Romero: “Me re enamoré mal y no nos queríamos separar”

Patricia Sosa relató el reencuentro que tuvo con su papá luego de su fallecimiento: “Estaba sentado al lado mío”

La desilusión de Coty Romero al perder con Carito Muller: “Me siento otra persona desde que empecé este proceso”

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido rosa de paillettes y flores de organza esculpidas artesanalmente

INFOBAE AMÉRICA

La magia de Charles Dickens

La magia de Charles Dickens conquista Deventer con un festival navideño lleno de personajes victorianos

Navidad en familia: cómo sobrevivir a las reuniones si los vínculos son conflictivos

El papa León XIV pidió que “todos los niños del mundo vivan en paz”

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 prometen entradas a bajo costo y apuestan a la accesibilidad

Agricultores y ganaderos franceses mantienen las protestas en rechazo al acuerdo con el Mercosur