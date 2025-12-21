Manejó cinco cuadras a contramano por una avenida del barrio porteño de Flores, chocó y volcó: hay seis heridos

Choque y vuelco en Caballito: 6 heridos. Entre los lesionados hay un menor de 11 años

Seis personas resultaron heridas este domingo por la mañana en un grave accidente vial ocurrido en el barrio porteño de Flores, cuando un automóvil que circulaba a contramano protagonizó un choque seguido de vuelco en la intersección de avenida Juan Bautista Alberdi y Lafuente.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el conductor de un Citroën Elysee Lounge gris habría recorrido al menos cinco cuadras a contramano por la avenida Alberdi, hasta impactar violentamente contra una Chevrolet Tracker.

El automovilista que provocó el accidente circuló cinco cuadras a contramano por la avenida Alberdi

A raíz del choque, el auto terminó volcado sobre el asfalto, mientras que la camioneta quedó lateralizada sobre la calzada, generando una importante interrupción del tránsito. Todos los involucrados lograron salir de los vehículos por sus propios medios, sin quedar atrapados.

Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos de la Ciudad, varias ambulancias del SAME y efectivos policiales. Personal médico asistió a todos los ocupantes y, tras el control clínico, dispuso el traslado del conductor de la Chevrolet Tracker al Hospital Piñero con diagnóstico de politraumatismo. Los demás fueron atendidos en el lugar.

Así quedó el auto que protagonizó el accidente

Entre los lesionados hay cinco adultos y un menor de 11 años.

Las imágenes del lugar muestran importantes daños materiales, especialmente en el frente del Citroën, con el paragolpes desprendido y el motor expuesto, mientras que la Chevrolet quedó volcada sobre uno de sus laterales. Bomberos trabajaron para asegurar la zona y descartar riesgos de incendio o derrames de combustible.

Los ocupantes del auto que protagonizó el siniestro bajaron por sus propios medios tras chocar y volcar

Las causas del hecho son materia de investigación y no se descarta que el conductor haya sufrido algún tipo de descompensación. Tampoco que haya consumido alcohol o algún tipo de estupefacientes.

Otros choques y vuelcos recientes en CABA

El domingo pasado, otro hecho similar tuvo lugar en el barrio de Parque Avellaneda, cuando una camioneta Chevrolet Tracker perdió el control y terminó volcada sobre la calzada. El hecho ocurrió en la avenida Escalada al 1176, entre las calles Rodo y Chascomús, y dejó como saldo dos adultos lesionados.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo impactó contra dos autos que se encontraban estacionados —un Citroën Xsara y una Toyota Hilux— antes de volcar.

Al arribar al lugar, una dotación de Bomberos de la Ciudad encontró la camioneta invertida, aunque sus ocupantes ya habían logrado salir por sus propios medios.

Personal del SAME asistió a las personas involucradas y colocó un collar cervical a la conductora, quien refirió dolencias tras el impacto. Los bomberos procedieron a desconectar el suministro energético del vehículo y establecieron un perímetro de seguridad preventiva.

En tanto, el sábado pasado, otro violento choque múltiple -que involucró a tres vehículos- en el barrio de Balvanera dejó a dos personas heridas. Tras el impacto, uno de los conductores escapó del lugar antes de la llegada de las autoridades.

El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Rivadavia y Juan José Paso, según informaron fuentes policiales. Entre los vehículos involucrados se encontraba un Chevrolet Prisma, utilizado por un chofer de aplicaciones, en el que viajaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad.

Como consecuencia del choque, se registraron dos personas heridas. La mujer fue asistida en el lugar por personal del SAME con apoyo de Bomberos de la Ciudad y posteriormente trasladada al Hospital Ramos Mejía, donde fue diagnosticada con politraumatismos. El conductor del Prisma recibió atención médica en el lugar y no requirió derivación hospitalaria.

Otro de los vehículos involucrados fue un Chevrolet Cobalt, que terminó volcado sobre la calzada. De acuerdo con las primeras pericias, este automóvil habría impactado contra un tercer vehículo —un Chevrolet Corsa que se encontraba estacionado— y luego contra el Prisma.

Tras el accidente, el conductor del Cobalt se dio a la fuga, por lo que no se hallaron ocupantes en su interior.