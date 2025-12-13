Choque y vuelco en Balvanera: hay dos personas heridas y un conductor se dio a la fuga

El episodio ocurrió en Avenida Rivadavia.

Un fuerte accidente ocurrió esta mañana en el barrio porteño de Balvanera, en donde colisionaron tres vehículos y, producto del impacto, dos personas resultaron heridas. Uno de los conductores involucrados se dio a la fuga.

Fuentes policiales informaron que el siniestro ocurrió en la intersección de Avenida Rivadavia y Juan José Paso. Uno de los vehículos involucrados, un Chevrolet Prisma, era utilizado por un chofer de aplicaciones y en él viajaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad.

Se registraron dos heridos.

El segundo auto, un Chevrolet Cobalt, terminó dado vuelta sobre la calzada. Según confirmaron fuentes a Infobae, este vehículo fue el que impactó al tercero involucrado y luego escapó antes de la llegada de las autoridades, por lo que no se encontraron víctimas en su interior.

El tercer vehículo, un Chevrolet Corsa, estaba estacionado al momento del choque.

El conductor que chocó contra el tercer auto y terminó con su vehículo dado vuelta se dio a la fuga.

Personal de Bomberos de la Ciudad asistió al SAME para trasladar a la mujer que viajaba en el primer auto hacia una ambulancia. Posteriormente, fue derivada al Hospital Ramos Mejía con diagnóstico de politraumatismos, mientras que el conductor fue auscultado con control clínico. No fue necesario trasladarlo al hospital.

Finalmente, la guardia procedió a desenergizar los vehículos involucrados.

Noticia en desarrollo...