Choques, vuelcos y fugas: otra mañana con varios accidentes en la Ciudad de Buenos Aires

En uno de los accidentes, un auto quedó incrustado en un árbol. El conductor huyó del lugar

Tres accidentes de tránsito se registraron este domingo en la Ciudad de Buenos Aires con una diferencia de 30 minutos, con distintos protagonistas y consecuencias. Los hechos fueron confirmados por fuentes policiales presentes en cada lugar.

El primer siniestro ocurrió cerca de las 6:30 en la intersección de Campichuelo y Rivadavia, donde un automóvil chocó contra un árbol. Según la Policía de la Ciudad, el conductor descendió del vehículo y huyó, abandonando el automóvil en la calle. De acuerdo con información de A24, el individuo, que circulaba solo, escapó con el rostro ensangrentado, mientras fragmentos del Chevrolet Sonic LT quedaron esparcidos en la vereda lindera a Parque Rivadavia. Dentro del auto fueron hallados dinero, un celular y las llaves.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires informaron a Infobae que el conductor se alejó hacia la avenida Acoyte, con la nariz ensangrentada y vistiendo una camiseta de Boca Juniors. No se reportaron personas heridas ni fue necesaria la intervención del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias). Un móvil policial custodiaba el lugar a la espera del peritaje.

Alrededor de veinte minutos más tarde, otro incidente interrumpió la rutina en la avenida Rivadavia. Una Renault Duster impactó contra dos autos estacionados a la altura de Colpayo y quedó volcada sobre la calzada. En ese caso, se requirió la asistencia del SAME, que trasladó a un hombre de 27 años al hospital Durand con lesiones de gravedad no especificada. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de la Ciudad y Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

En Parque Avellaneda, un vehículo quedó volcado, luego de que su conductora perdiera el control del mismo (Foto: Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires).

El Ministerio de Seguridad detalló: “Se produjo la colisión de un vehículo particular marca Renault modelo Duster que impactó con dos vehículos particulares estacionados, un Chevrolet Cruze y un Chevrolet Spin”.

Hasta el momento, no hay información de que otros vehículos hayan participado de manera directa en alguno de los accidentes. Tampoco existen datos oficiales sobre la identidad del conductor que huyó tras el primer choque. Las causas de ambos sucesos permanecen bajo investigación. El tránsito en las zonas afectadas presentó demoras debido a la intervención de los equipos viales.

Un tercer incidente ocurrió en avenida Escalada 1176, entre Rodo y Chascomús, en Parque Avellaneda. Un choque y posterior vuelco de una Chevrolet Tracker con dos adultos dejó como saldo dos personas lesionadas, según fuentes policiales. El vehículo perdió la estabilidad y chocó contra dos autos estacionados. Una dotación de Bomberos encontró la camioneta invertida sobre la calzada; ambos ocupantes ya habían salido por sus propios medios antes de que llegaran los rescatistas. Las autoridades solicitaron el SAME para revisar el estado de los pasajeros.

Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires tratan de dar vuelta el vehículo, en Parque Avellaneda (Foto: Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires).

Según la conductora, perdió el control del vehículo, lo que provocó el impacto contra un Citroën Xsara y una Toyota Hilux, ambos estacionados sin ocupantes. Los bomberos desconectaron el suministro energético del automóvil volcado y establecieron una línea de seguridad preventiva.

La conductora recibió un collar cervical por parte del personal médico, tras referir dolencias. Las autoridades continúan investigando las causas del incidente y relevan posibles daños adicionales en el área.

Choque y huida

Un accidente vial ayer involucró a tres vehículos en el barrio porteño de Balvanera. El choque dejó dos personas heridas y uno de los automovilistas se retiró del lugar antes de la llegada de las autoridades.

El siniestro se produjo en la intersección de la avenida Rivadavia y Juan José Paso. Uno de los autos implicados, un Chevrolet Prisma, se encontraba al servicio de una aplicación de transporte, con un hombre y una mujer, ambos adultos, a bordo.

El episodio ocurrió en Avenida Rivadavia. Una mujer fue trasladada al hospital, mientras que el hombre fue asistido en el lugar

El segundo vehículo involucrado, un Chevrolet Cobalt, quedó volcado sobre la calzada. Según precisaron fuentes consultadas por Infobae, este rodado embistió al tercero y luego su conductor abandonó la escena antes de que arribara la policía. Al inspeccionar el automóvil, los agentes no hallaron ocupantes en su interior.

El tercer auto, un Chevrolet Corsa, se hallaba estacionado cuando recibió el impacto.

Personal de Bomberos de la Ciudad colaboró con el SAME para asistir a la mujer que viajaba en el Prisma, quien fue derivada al Hospital Ramos Mejía con diagnóstico de politraumatismos. El conductor del mismo vehículo recibió atención médica en el sitio y no requirió traslado hospitalario.

El último sábado, el SAME participó en un total de 64 incidentes de tránsito en la ciudad, lo que da un promedio de uno cada 22 minutos. Y asistió a más de 121 personas.