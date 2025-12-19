Crimen y Justicia

Encontraron muerta y maniatada a jubilada de 89 años en Longchamps: detuvieron a su vecino

Luisa Vicenta Caporalini fue encontrada atada en su cama y con signos de violencia. El sospechoso tiene 30 años y vive en la casa lindera. La teoría de la Justicia

Guardar
El vecino de la mujer
El vecino de la mujer detenido

Una jubilada de 89 años fue encontrada muerta, atada en su cama y con signos de violencia física en su casa ubicada en la localidad bonaerense de Longchamps. Por el hecho detuvieron a su vecino, un hombre de 30 años, acusado de haber cometido el crimen.

Según supo Infobae, el cuerpo de la mujer fue descubierto el miércoles, cuando allegados a la víctima -identificada como Luisa Vicenta Caporalini- llamaron a la policía porque no lograban ubicarla. Al arribar a su domicilio, en la calle Bolívar al 2000, los agentes la encontraron sin vida en su habitación, atada y con lesiones en el rostro compatibles con signos de violencia. El informe médico de la Policía descartó lesiones letales visibles, a excepción de algunas que indicaban un intento de defensa. También registraron desorden en la vivienda y detectaron que faltaba el celular de su hijo.

El episodio derivó en una investigación por homicidio a cargo de la UFI N°2 de Almirante Brown. Entre las primeras medidas, se le tomó declaración al entorno de ella. En este contexto, sus familiares contaron que Caporalini vivía sola y que solo contaba con la asistencia de dos cuidadoras con régimen de turnos de lunes a viernes, además de una empleada de limpieza y un jardinero.

Los cuatro empleados, todos oriundos de la zona, entregaron sus teléfonos para peritajes. Y fue así que los investigadores detectaron contradicciones en el relato del jardinero, quien inicialmente indicó que concurría solo a trabajar, aunque declaró que el último sábado estuvo acompañado por un ayudante de nacionalidad paraguaya.

Un relevamiento de cámaras realizado por la Policía Científica y personal de la GTO reconstruyó movimientos en el perímetro de la vivienda entre las 21:00 y las 5:00 de ese día. Las imágenes muestran a dos hombres de entre 20 y 30 años merodeando la zona y acercándose luego a la estación ferroviaria local.

Según determinaron los investigadores, uno de los sospechosos, que vestía una campera del club Boca Juniors, se subió al tren Roca; mientras que el otro regresó hacia la casa de la calle Bolívar. A este último lo identificaron como Jawniuk Diego Armando, vecino de la víctima.

En las últimas horas, en el marco de un operativo conjunto realizado por el Departamento de Homicidios y personal de la Comisaría 4ta Longchamps, los agentes llegaron a la vivienda del principal sospechoso y detuvieron a Jawniuk Diego Armando, de 30 años, que vivía al lado de la casa de la jubilada asesinada.

Durante el allanamiento en su domicilio, los agentes secuestraron cortes de carne y pollos que habían sido sustraídos de la casa de Caporalini, además de una cinta marcada a mano que permitió a una empleada doméstica reconocer los productos y vincularlos con la víctima. Fuentes del caso indicaron que el acusado tiene antecedentes por robo agravado y una restricción de acercamiento vigente desde mayo de 2024.

Hasta el momento, Jawniuk permanece detenido y se aguarda el avance de la investigación bajo la supervisión del fiscal Kazeuski y Romina Palegrino. Asimismo, las autoridades continúan las tareas para identificar al posible cómplice captado por las cámaras de seguridad.

Temas Relacionados

InseguridadLongchampsJubiladosHomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

La curiosa fortuna de “El Petiso David”, el capo tucumano investigado por lavado de dinero

La familia de Walter David Lobos, procesado por narco, fue el foco de una ola de allanamientos a cargo de la PFA

La curiosa fortuna de “El

Horror en Tucumán: un hombre mató a su hermano de 26 puñaladas tras una discusión por la herencia familiar

Ocurrió en la ciudad de Banda del Río Salí. La víctima reclamaba que su hermano vendiera una vivienda familiar para percibir su parte de la herencia

Horror en Tucumán: un hombre

Desarticularon una red que vendía mercadería de contrabando por redes sociales: el rol clave de un agente revelador para dar con la banda

Los allanamientos solicitados por el juez Pablo Yadarola se realizaron en los partidos bonaerenses de Lanús y Quilmes. Cuatro integrantes fueron imputados por estafa

Desarticularon una red que vendía

Investigan a varios docentes en Salta por presentar certificados de capacitación truchos

La Justicia solicitó informes al Ministerio de Educación salteño, para poder determinar el origen de los postítulos fraudulentos

Investigan a varios docentes en

Pidieron perpetua para la ex esposa y el hijo del gendarme asesinado con una maza de hierro

La Justicia de Rosario dará a conocer el veredicto por el crimen de Gustavo Elorrieta el próximo lunes. Entre los acusados también se encuentra un amigo del hijo mayor de la víctima, asesinada en 2022

Pidieron perpetua para la ex
DEPORTES
Juan Román Riquelme definió el

Juan Román Riquelme definió el formato del nuevo Consejo de Fútbol de Boca Juniors para 2026

La espectacular doble caída en una pelea que dejó a los boxeadores al borde del nocaut

Tras cerrar a Fausto Vera, cómo sigue el mercado de pases de River Plate: los nuevos apuntados

Jake Paul se enfrenta al ex campeón mundial Anthony Joshua: hora, todo lo que hay que saber y cómo ver el combate en vivo

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

TELESHOW
Se conoció el tráiler de

Se conoció el tráiler de Melania, el documental producido por un argentino que refleja la intimidad de la Casa Blanca

Christian Petersen y Sofía Zelaschi: un flechazo en la tele, una boda que desafió prejuicios y la prueba de amor más difícil

Chano Moreno Charpentier reveló que está de novio hace cuatro años: “Tami me salvó la vida”

El posible regreso de Mauro Icardi a Rosario reaviva las tensiones en la familia

Humor y cercanía en #Detaquito: Olivia Wald y Luchi Maidana cara a cara

INFOBAE AMÉRICA

Tom Cruise y Alejandro González

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu, una sociedad que promete desafiar los límites de la comedia negra

Una terapia experimental con ARN mensajero de Harvard y el MIT logró rejuvenecer al sistema inmune

El descubrimiento de un túmulo revela un entierro colectivo inusual de la Edad de Bronce

La revista Science eligió al crecimiento de las energías renovables como el avance científico del 2025

El Museo del Louvre reabre sus puertas tras una huelga de tres días