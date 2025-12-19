Encontraron muerta y maniatada a jubilada de 89 años en Longchamps: detuvieron a su vecino

El vecino de la mujer detenido

Una jubilada de 89 años fue encontrada muerta, atada en su cama y con signos de violencia física en su casa ubicada en la localidad bonaerense de Longchamps. Por el hecho detuvieron a su vecino, un hombre de 30 años, acusado de haber cometido el crimen.

Según supo Infobae, el cuerpo de la mujer fue descubierto el miércoles, cuando allegados a la víctima -identificada como Luisa Vicenta Caporalini- llamaron a la policía porque no lograban ubicarla. Al arribar a su domicilio, en la calle Bolívar al 2000, los agentes la encontraron sin vida en su habitación, atada y con lesiones en el rostro compatibles con signos de violencia. El informe médico de la Policía descartó lesiones letales visibles, a excepción de algunas que indicaban un intento de defensa. También registraron desorden en la vivienda y detectaron que faltaba el celular de su hijo.

El episodio derivó en una investigación por homicidio a cargo de la UFI N°2 de Almirante Brown. Entre las primeras medidas, se le tomó declaración al entorno de ella. En este contexto, sus familiares contaron que Caporalini vivía sola y que solo contaba con la asistencia de dos cuidadoras con régimen de turnos de lunes a viernes, además de una empleada de limpieza y un jardinero.

Los cuatro empleados, todos oriundos de la zona, entregaron sus teléfonos para peritajes. Y fue así que los investigadores detectaron contradicciones en el relato del jardinero, quien inicialmente indicó que concurría solo a trabajar, aunque declaró que el último sábado estuvo acompañado por un ayudante de nacionalidad paraguaya.

Un relevamiento de cámaras realizado por la Policía Científica y personal de la GTO reconstruyó movimientos en el perímetro de la vivienda entre las 21:00 y las 5:00 de ese día. Las imágenes muestran a dos hombres de entre 20 y 30 años merodeando la zona y acercándose luego a la estación ferroviaria local.

Según determinaron los investigadores, uno de los sospechosos, que vestía una campera del club Boca Juniors, se subió al tren Roca; mientras que el otro regresó hacia la casa de la calle Bolívar. A este último lo identificaron como Jawniuk Diego Armando, vecino de la víctima.

En las últimas horas, en el marco de un operativo conjunto realizado por el Departamento de Homicidios y personal de la Comisaría 4ta Longchamps, los agentes llegaron a la vivienda del principal sospechoso y detuvieron a Jawniuk Diego Armando, de 30 años, que vivía al lado de la casa de la jubilada asesinada.

Durante el allanamiento en su domicilio, los agentes secuestraron cortes de carne y pollos que habían sido sustraídos de la casa de Caporalini, además de una cinta marcada a mano que permitió a una empleada doméstica reconocer los productos y vincularlos con la víctima. Fuentes del caso indicaron que el acusado tiene antecedentes por robo agravado y una restricción de acercamiento vigente desde mayo de 2024.

Hasta el momento, Jawniuk permanece detenido y se aguarda el avance de la investigación bajo la supervisión del fiscal Kazeuski y Romina Palegrino. Asimismo, las autoridades continúan las tareas para identificar al posible cómplice captado por las cámaras de seguridad.