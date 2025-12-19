Desbarataron otra banda narco familiar que usaba un geriátrico como punto de venta de drogas en Córdoba

Parte de lo incautado a la banda narco familiar en Córdoba (El Doce.tv)

El sur de Córdoba fue escenario de un despliegue policial que terminó con la detención de cinco integrantes de una banda narco familiar en las localidades de Leones y Marcos Juárez. La organización criminal utilizaba espacios residenciales y hasta un geriátrico para ocultar y comercializar drogas.

La organización tenía tres puntos confirmados para la venta y otros tres para guardar estupefacientes, según la información difundida por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

De esta manera, las investigaciones condujeron a múltiples allanamientos realizados de manera simultánea en diversos barrios claves, como La Fortuna, Centro y Sur de Marcos Juárez, y en la zona sur de Leones.

De acuerdo con los datos a los que pudo acceder el medio local El Doce.tv, la modalidad operativa de la banda incluía la venta directa en viviendas transformadas en “kioscos”, así como también operaba como delivery. Incluso, utilizaban un geriátrico como punto de venta y acopio.

Los estupefacientes secuestrados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (El Doce.tv)

Entre las personas arrestadas figuran dos hombres de 32 y 35 años y tres mujeres de 33, 35 y 45 años. La FPA destacó el vínculo familiar entre gran parte de los detenidos, quienes desarrollaban distintas funciones dentro de la organización.

La investigación permitió identificar al principal responsable, un hombre condenado en 2018 por delitos vinculados al narcotráfico. Tras cumplir su pena, recuperó la libertad y volvió a orientar su actividad al narcomenudeo en la zona. Según la información brindada por la fuerza, el acusado manejaba personalmente la comercialización en su domicilio.

Durante los seis allanamientos, la FPA incautó 135 dosis de marihuana, 23 de cocaína, $693.000 en efectivo, una escopeta calibre 16, dos vehículos y distintos elementos vinculados a la investigación.

Los procedimientos fueron supervisados por la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con sede en Marcos Juárez, que quedó a cargo tanto de los elementos incautados como de la situación procesal de los detenidos.

Usurparon una vivienda que funcionaba como geriátrico y la utilizaron para vender drogas

A principios del mes de noviembre pasado y también en la provincia de Córdoba, tras un operativo policial, una pareja fue detenida el fin de semana en Villa Carlos Paz, acusada de liderar un punto de venta de drogas, bajo la modalidad delivery.

Los acusados, de 41 y 31 años, habían usurpado una vivienda que anteriormente funcionaba como geriátrico y lo utilizaban como base logística para el fraccionamiento y distribución de estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad.

La intervención estuvo impulsada por la FPA, quienes llevaron a cabo un allanamiento en el barrio Sol y Río. El operativo se concretó tras varias denuncias anónimas que pusieron en estado de alerta a las autoridades provinciales ante la presencia de movimientos sospechosos.

El accionar permitió desarticular lo que describieron como una estructura criminal sofisticada, caracterizada por la utilización de inmuebles usurpados y el manejo de recursos en monedas extranjeras.

Sobre el lugar, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron que los detectives hallaron plantas de cannabis sativa, balanzas de precisión, elementos de corte y una suma de $4.526.350, junto con dólares, euros, reales, pesos mexicanos y uruguayos. Las autoridades buscan determinar la magnitud de la red y la procedencia de los fondos, que según pesquisas preliminares estarían vinculados con ventas de droga a escala local y regional.

Entre otros elementos confiscados, figuraban teléfonos celulares, computadoras y dispositivos que serán analizados para identificar posibles redes asociadas o contactos con otros grupos criminales.

La propiedad donde se realizó el allanamiento había funcionado previamente como un geriátrico, pero fue usurpada y reacondicionada para el desarrollo de dichas actividades. Los detenidos transformaron el espacio en un almacén de estupefacientes y centro de distribución, eligiendo una zona residencial y de bajo perfil. El inmueble quedó bajo resguardo judicial.

Respecto al hombre involucrado, cuenta con antecedentes penales por robo calificado, privación ilegítima de la libertad, hurto y amenazas. Su pareja, de 31 años, también fue arrestada y ambos quedaron imputados por el delito de “comercialización de estupefacientes agravada”.

Luego del procedimiento, ambos imputados fueron trasladados a sede judicial y quedaron a disposición del Juzgado de Control de Villa Carlos Paz.