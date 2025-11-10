Crimen y Justicia

Usurparon una vivienda que funcionaba como geriátrico y la utilizaban para vender drogas

Se trata de una pareja de adultos que quedó detenida en Villa Carlos Paz. Tenían casi medio millón de pesos en efectivo y dinero en distintas monedas

La pareja detenida por la PFA utilizaba un geriátrico usurpado para comercializar drogas en Córdoba (El Doce.tv)

Tras un operativo policial, una pareja fue detenida el fin de semana en Villa Carlos Paz, acusada de liderar un punto de venta de drogas, bajo la modalidad delivery.

Los acusados, de 41 y 31 años, habían usurpado una vivienda que anteriormente funcionaba como geriátrico y lo utilizaban como base logística para el fraccionamiento y distribución de estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad.

La intervención estuvo impulsada por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), quienes llevaron a cabo un allanamiento en el barrio Sol y Río. El operativo se concretó tras varias denuncias anónimas que pusieron en estado de alerta a las autoridades provinciales ante la presencia de movimientos sospechosos.

De acuerdo a los detalles brindados por El Doce, el accionar permitió desarticular lo que describieron como una estructura criminal sofisticada, caracterizada por la utilización de inmuebles usurpados y el manejo de recursos en monedas extranjeras.

Sobre el lugar, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron que los detectives hallaron plantas de cannabis sativa, balanzas de precisión, elementos de corte y una suma de $4.526.350, junto con dólares, euros, reales, pesos mexicanos y uruguayos. Las autoridades buscan determinar la magnitud de la red y la procedencia de los fondos, que según pesquisas preliminares estarían vinculados con ventas de droga a escala local y regional.

Entre otros elementos confiscados, figuraban teléfonos celulares, computadoras y dispositivos que serán analizados para identificar posibles redes asociadas o contactos con otros grupos criminales.

La propiedad donde se realizó el allanamiento había funcionado previamente como un geriátrico, pero fue usurpada y reacondicionada para el desarrollo de dichas actividades. Los detenidos transformaron el espacio en un almacén de estupefacientes y centro de distribución, eligiendo una zona residencial y de bajo perfil. El inmueble quedó bajo resguardo judicial.

Respecto al hombre involucrado, cuenta con antecedentes penales por robo calificado, privación ilegítima de la libertad, hurto y amenazas. Su pareja, de 31 años, también fue arrestada y ambos quedaron imputados por el delito de “comercialización de estupefacientes agravada”.

Luego del procedimiento, ambos imputados fueron trasladados a sede judicial y quedaron a disposición del Juzgado de Control de Villa Carlos Paz.

Parte del material secuestrado por la PFA (El Doce.tv)

Cayó una banda narco que vendía cocaína en una casa de comida

A mediados del mes pasado, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó a cabo un operativo que concluyó con la detención de dos individuos, quienes utilizaban un almacén y casa de comidas para tapar la venta de drogas, en el barrio General Bustos de la ciudad de Córdoba.

El procedimiento permitió secuestrar estupefacientes, armas y dinero en el comercio ubicado sobre la intersección de las calles Mauricio Yadarola y República, luego de una investigación impulsada por denuncias anónimas recibidas por el Ministerio Público Fiscal.

A partir de las denuncias, la FPA pudo detectar que el local funcionaba durante el día como comercio tradicional y por la noche se transformaba en un punto de entrega de drogas. El despliegue se efectuó bajo la dirección de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno, que ordenó el allanamiento y detención del implicado.

Durante el registro en el local y domicilio del sospechoso, los agentes hallaron 540 dosis de cocaína, 292 de marihuana y 194 comprimidos de psicofármacos. También fueron secuestrados un revólver calibre .22 con cinco cartuchos, dinero en efectivo cuya suma no fue revelada y elementos de corte y fraccionamiento, en línea con lo consignado por fuerza policial.

Dos hombres, de 49 y 53 años, quedaron detenidos. Uno de ellos, apodado “El Cuervo”, era propietario del negocio y estaba señalado como cabecilla de la organización, mientras que el otro se desempeñaba como empleado y colaborador directo en las maniobras de comercialización.

La Fiscalía procedió a la imputación de los dos sospechosos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

