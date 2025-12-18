Crimen y Justicia

Detuvieron a “Tractorcito” Cabrera, uno de los miembros de la banda del Gordo Valor

El delincuente de 64 años cayó en un operativo de la Policía Bonaerense. Estaba prófugo por asaltar a una jubilada de 77 años y por un abuso sexual

Tractorcito, detenido por la Policía
Tractorcito, detenido por la Policía Bonaerense

Daniel Agustín Cabrera, alias “Tractorcito”, uno de los miembros de la banda del Gordo Valor dedicada a hacer robos blindados entre los años 80 y 90, fue detenido este jueves en una finca de la localidad bonaerense de Pilar. Estaba prófugo por su participación en un violento asalto sexual y robo calificado ocurrido en octubre de este año en Moreno.

Cabrera, de 64 años, tiene un extenso prontuario criminal que incluye condenas por robo desde la década del ochenta, reincidencia agravada y participación en hechos de violencia grave. Su captura movilizó a la División Operativa de Ejecución de Capturas, que desplegó un operativo con el Grupo Especial Halcón para asegurar la detención de un individuo considerado de extrema peligrosidad.

El caso por el que Cabrera se encontraba prófugo ocurrió el pasado 2 de octubre, cuando junto con otro hombre ingresó a una casa en la zona de Catonas, en Moreno. Allí, sorprendieron a la propietaria y a su nieta, y abusaron sexualmente de la menor. Luego, sustrajeron diversas pertenencias, dinero en moneda nacional y extranjera para darse a la fuga. La investigación permitió identificar a Cabrera como uno de los autores materiales del hecho, lo que activó una orden de búsqueda y detención en su contra.

Durante las semanas siguientes, los investigadores reunieron indicios sobre el posible paradero de Cabrera, quien había logrado permanecer oculto pese a contar con antecedentes de evasión del sistema penitenciario y fugas previas. El miércoles, la policía estableció que el prófugo se refugiaba en una propiedad situada sobre Ruta 8, entre las calles Las Madreselvas y Las Magnolias, en la localidad de Pilar.

El jueves por la madrugada, a las 5.40 horas, las autoridades irrumpieron en el predio y lograron la aprehensión de Cabrera, quien intentó resistirse, pero quedó reducido ante la superioridad numérica y el despliegue del Grupo Especial.

En el domicilio también se encontraba Sebastián Ignacio Baratay Ortiz, de 27 años, quien fue aprehendido bajo la acusación de encubrimiento agravado. Ambos quedaron a disposición de la justicia de Moreno, que dispuso el traslado de Cabrera a la comisaría 7ª y de Baratay Ortiz a la comisaría 3ª de la jurisdicción.

Durante la requisa de la finca, los efectivos secuestraron una serie de elementos de interés para la causa: prendas oficiales y accesorios con la leyenda de la Policía Federal Argentina, entre ellas un quepí con logo de la policía bonaerense, chalecos reflectantes y oscuros con la inscripción PFA, balizas, gorras negras, pasamontañas y precintos plásticos.

Además, se incautaron dos teléfonos celulares, una pinza corta cadenas y un vehículo Hyundai dominio JXU 615. Los elementos encontrados abren la sospecha de que el grupo utilizaba indumentaria y equipamiento policial falso como método para la comisión de nuevos hechos delictivos.

El pasado delictivo de Tractoricto Cabrera

El prontuario de Cabrera revela una carrera delictiva marcada por el uso de la violencia y la reincidencia. Desde 1980 figura en diferentes sumarios judiciales por delitos contra la propiedad y las personas, con reiteradas condenas de cumplimiento efectivo y participación en acciones donde se empleó fuerza sobre las víctimas. Al momento de su detención, tenía dos pedidos de captura vigente: uno de del 12 de diciembre de este año y otro solicitado en 2010 por un juzgado de La Rioja.

Las autoridades judiciales analizan la posible vinculación de Cabrera y Baratay Ortiz con otros hechos recientes bajo la modalidad comando. El 12 de diciembre, dos hombres vestidos con camperas similares a las incautadas intentaron simular un operativo policial en un almacén de Virrey del Pino, partido de La Matanza, donde la intervención de la dueña impidió la concreción del robo. Las descripciones físicas y la comparación de imágenes obtenidas en ese episodio suman indicios que apuntan hacia los detenidos.

Cabrera, capturado tras permanecer varias semanas prófugo, enfrenta ahora cargos agravados por abuso sexual y robo, en tanto la justicia avanza para determinar su rol y el de su cómplice en el resto de los episodios investigados.

