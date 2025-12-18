Crimen y Justicia

Cayó una red internacional de abuso sexual infantil que operaba desde CABA y el Conurbano bonaerense

La organización fue desarticulada tras una serie de allanamientos coordinados por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (UFEDyCI). Cómo fueron descubiertos

Uno de los detenidos
Una red internacional de pedofilia fue desarticulada en las últimas horas en el marco de nueve allanamientos realizados en CABA y el Gran Buenos Aires. La organización cayó durante la denominada “Operación Dori”, una investigación coordinada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (UFEDyCI) y dirigida por la fiscal Daniela Dupuy. Hay tres detenidos y se secuestraron dispositivos electrónicos y soportes informáticos utilizados para el intercambio y la comercialización de material de abuso sexual infantil.

Las actuaciones se iniciaron tras un reporte proveniente del Grupo 3° de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de España, que había advertido sobre el funcionamiento de varios grupos organizados en la aplicación Signal, dedicados a la distribución internacional de material de explotación sexual de menores.

A raíz de esta alerta, la oficina de enlace española en el AC3 de Ameripol Buenos Aires tomó contacto con la UFEDyCI en Argentina, dando inicio a la investigación sobre los objetivos locales.

Elementos incautados en los allanamientos
Según detallaron fuentes de la investigación, las pesquisas revelaron que los investigados distribuían de forma reiterada archivos de imágenes y videos que registran abusos sexuales contra niñas, niños y bebés, material que era intercambiado y comercializado en grupos organizados por miles de usuarios de distintas nacionalidades. Estos grupos operaban en la plataforma Signal, cuyas herramientas de cifrado procuran dificultar el rastreo policial y el acceso judicial a las conversaciones y material que circula por la aplicación.

Con base en la evidencia recabada, la fiscalía especializada solicitó la intervención judicial para avanzar con los allanamientos y la jueza Bárbara Moramarco Terrarosa, a cargo del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 2, autorizó la medida que permitió ingresar simultáneamente en nueve domicilios donde residían personas identificadas como presuntos partícipes de la red.

Durante los procedimientos, personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires aseguraron numerosos dispositivos electrónicos y soportes destinados a peritaje forense.

Uno de los procedimientos realizados
Las tareas incluyeron el análisis preliminar de los dispositivos hallados, donde se identificaron gran cantidad de imágenes y videos de abuso sexual infantil. Entre esos archivos surgieron pruebas sobre la operatividad de los investigados en varios grupos activos de Signal, algunos de los cuales llevaban nombres como “Hots niñes”, “bebes” y “madreehijoactivo2”. Estos datos confirman la existencia de grupos de chat coordinados a nivel global, en los que diariamente se intercambian y venden miles de archivos de explotación y abuso sexual de menores.

Como resultado de la investigación y el material incautado, la fiscal Daniela Dupuy dispuso la detención preventiva de tres acusados identificados como integrantes clave de la estructura. La jueza Moramarco Terrarosa resolvió mantenerlos detenidos, al considerar la gravedad de los hechos, la cantidad y el carácter de la evidencia recolectada y el riesgo de entorpecimiento de la investigación o de fuga por parte de los imputados.

El análisis técnico de todos los elementos secuestrados continúa bajo instrucción de la Fiscalía, que busca identificar a otros miembros de la red y profundizar la desarticulación de estos circuitos de explotación sexual digital.

