Crimen y Justicia

Embistieron un retén de Gendarmería en Misiones y fueron capturados con 5 mil atados de cigarrillos extranjeros

Todo sucedió sobre la Ruta Provincial Nº 7, en cercanías a la localidad de Aristóbulo del Valle

Guardar
Tras embestir un puesto de
Tras embestir un puesto de control de Gendarmería, los efectivos detuvieron a cuatro personas con 5 mil atados de cigarrillos importados en Misiones (GNA)

Tres vehículos embistieron un retén de la Gendarmería Nacional en Misiones, lo que derivó en una gran persecución. Finalmente, tres personas fueron detenidas y secuestraron 5 mil atados de cigarrillos.

El incidente se produjo cuando personal del Escuadrón 9 “Oberá” se encontraba desplegado sobre el trazado de la Ruta Provincial Nº 7, en cercanías a la localidad misionera de Aristóbulo del Valle.

Según difundieron desde la Gendarmería Nacional, de repente, todo cambió cuando tres vehículos embistieron el dispositivo de control a alta velocidad e ignoraron las señales impartidas por los gendarmes para detenerse.

El accionar de los conductores puso en alerta a los efectivos, quienes lograron organizar un inmediato dispositivo de rastrillaje en el perímetro y caminos aledaños, lo que permitió localizar dos de los tres autos involucrados y avanzar sobre los presuntos responsables del hecho.

Los efectivos de Gendarmería exhiben
Los efectivos de Gendarmería exhiben los atados secuestrados en el operativo (GNA)

Según la reconstrucción oficial, uno de los rodados fue hallado abandonado a la vera de la Ruta Nacional Nº 14, en proximidades al ingreso principal a Aristóbulo del Valle.

El segundo vehículo, en cambio, fue interceptado ya dentro del ejido urbano de la misma localidad. En ese procedimiento, se logró aprehender a tres ciudadanos, quienes circulaban a bordo del automóvil.

En el interior de uno de los autos encontraron 5.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero, distribuidos en el habitáculo y el baúl, además de un arma de fuego cuya documentación no pudo ser acreditada por los ocupantes.

A partir de los hallazgos, intervinieron el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá, que ordenaron el secuestro de la mercadería en infracción a la Ley 22.415 (“Código Aduanero”), así como de los vehículos y el arma de fuego.

Incautaron más de 147 mil atados de cigarrillos de contrabando en Formosa

A fines del mes pasado, la Gendarmería Nacional Argentina desplegó en Formosa dos operativos que concluyeron con la incautación de uno de los mayores cargamentos de cigarrillos ilegales, registrados en la región en el último tiempo.

El procedimiento dejó al descubierto la magnitud del contrabando, con un total de más de 147.000 paquetes secuestrados y valores estimados por más de 250 millones de pesos, según adelantó la Fiscalía Federal Nº 2 de Formosa.

El primer operativo, llevado a cabo sobre la Ruta Nacional Nº 11 a la altura del kilómetro 1103 en General Lucio Victorio Mansilla, fue protagonizado por personal del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay”. Al interceptar un camión de paquetería, proveniente de Clorinda con destino a Pablo Nogués, en Buenos Aires, los efectivos descubrieron 33.250 atados de cigarrillos ocultos entre la carga.

Horas después, otro control rutinario realizado por la Sección “Comandante Fontana” del Escuadrón 5 “Pirané”, sobre la Ruta Nacional Nº 95 en las inmediaciones del establecimiento “El Naranjo”, derivó en la persecución de tres vehículos sospechosos. Los ocupantes abandonaron los rodados al advertir la presencia de las fuerzas federales y, al revisar los automóviles, los agentes hallaron 114.380 paquetes de cigarrillos de distintas marcas extranjeras.

Según fuentes oficiales, tres vehículos realizaron maniobras evasivas al advertir la presencia policial y se dieron a la fuga hacia caminos secundarios, incrementando las sospechas de los agentes.

Tras el despliegue de un rápido cerrojo en la zona, los vehículos fueron hallados sin ocupantes a la vera de la ruta. Dentro de los automóviles, las autoridades hallaron los paquetes de cigarrillos extranjeros distribuidos en diferentes compartimentos. La Fiscalía intervino nuevamente, dispuso el secuestro de toda la carga y ordenó iniciar una investigación para identificar y localizar a los responsables.

Esta carga está valuada en 192.501.540 pesos, reforzando las sospechas acerca del alcance regional del contrabando en la frontera norte. La procedencia de los cigarrillos fue identificada como extranjera y no contaba con aval aduanero para su ingreso ni para circulación en el país.

En ambos casos, la mercadería quedó a disposición de la Fiscalía Federal N° 2 de Formosa, que indicó la apertura de actas por infracción al Código Aduanero y el seguimiento de las causas penales correspondientes. También se procedió al secuestro de los vehículos utilizados para el transporte ilícito.

Temas Relacionados

puesto de controlGendarmería Nacionalatados de cigarrillosMisiones

Últimas Noticias

“Matalo, matalo”: motochorros robaron y amenazaron a un joven cuando volvía del gimnasio en Mar del Plata

Los delincuentes lo interceptaron en plena vía pública. Se llevaron el bolso en el que llevaba la ropa que usó en su entrenamiento

“Matalo, matalo”: motochorros robaron y

Ofrecieron una recompensa por datos sobre un hombre que desapareció hace más de diez años en Mendoza

La última vez que vieron a Esteban Martellano fue en el cumpleaños de su padre. Un amigo lo habría pasado a buscar, pero nunca más volvieron a tener noticias de él

Ofrecieron una recompensa por datos

Detuvieron a la dueña de un local de alta costura por estafar a sus inversores

Un operativo permitió la captura de tres personas y la imputación de una cuarta, tras varias denuncias por maniobras financieras que afectaron a numerosos inversores y provocaron el cierre de la firma

Detuvieron a la dueña de

Robaron un jardín de infantes en plena madrugada en Ensenada y se llevaron hasta los utensilios de cocina

Los delincuentes forzaron las aberturas para poder ingresar. También sustrajeron una computadora

Robaron un jardín de infantes

El dolor de la familia del joven asesinado con una llave cruz tras un choque en Neuquén: “Nos mataron a todos”

Tomás Nehuén Villagra era padre de un bebé de siete meses. De acuerdo con el relato del padre, los agresores eran conflictivos. El Ministerio Público Fiscal informó que los acusados permanecen bajo prisión preventiva

El dolor de la familia
DEPORTES
El argentino que inauguró un

El argentino que inauguró un museo con 22.000 autos a escala, tiene un Batimóvil original y sorprendió a Colapinto

El mercado de Boca Juniors: el lugar a reforzar, los nombres que circulan, la posible venta y los jugadores que podrían irse

La sorprendente reacción del ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov por el nuevo hito alcanzado por Faustino Oro

“Le diría que lo extraño, que me disculpe”: la profunda emoción de José Luis Clerc al recordar a Guillermo Vilas

Alerta por la denuncia de Nigeria que cambiaría el mapa clasificatorio al Mundial 2026: qué selección podría ser descalificada

TELESHOW
Malena Guinzburg detrás del humor:

Malena Guinzburg detrás del humor: “Me maltraté tanto mendigando amor que me avergüenzo”

Quién es el participante de MasterChef Celebrity que Maxi López quiso presentarle a Zaira Nara: “Está loco”

El enojo de Wanda Nara con Maxi López que terminó en una indirecta a la China Suárez: “Tatiana hay una sola”

El tierno álbum de fotos de Juana Repetto junto a sus hijos en la recta final de su embarazo: “Mi vida entera”

Marixa Balli explicó por qué no saludó a Yanina Latorre en su debut en MasterChef: “Ella no tiene el ritmo del programa”

INFOBAE AMÉRICA

Taiwán informó que el nuevo

Taiwán informó que el nuevo portaaviones del régimen chino realizó maniobras militares cerca de la isla

El Jurado Nacional de Perú confirmó la participación de 36 candidatos en las elecciones presidenciales de 2026

EEUU instó al CNE de Honduras a realizar su trabajo con “libertad y transparencia” para que la ciudadanía conozca los resultados electorales

Australia celebró el primer funeral por las víctimas del atentado terrorista en Bondi Beach

Masacre en Australia: la policía imputó al autor del tiroteo en Bondi Beach por terrorismo y 15 cargos de asesinato