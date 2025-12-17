Embistieron un retén de Gendarmería en Misiones y fueron capturados con 5 mil atados de cigarrillos extranjeros

Tras embestir un puesto de control de Gendarmería, los efectivos detuvieron a cuatro personas con 5 mil atados de cigarrillos importados en Misiones (GNA)

Tres vehículos embistieron un retén de la Gendarmería Nacional en Misiones, lo que derivó en una gran persecución. Finalmente, tres personas fueron detenidas y secuestraron 5 mil atados de cigarrillos.

El incidente se produjo cuando personal del Escuadrón 9 “Oberá” se encontraba desplegado sobre el trazado de la Ruta Provincial Nº 7, en cercanías a la localidad misionera de Aristóbulo del Valle.

Según difundieron desde la Gendarmería Nacional, de repente, todo cambió cuando tres vehículos embistieron el dispositivo de control a alta velocidad e ignoraron las señales impartidas por los gendarmes para detenerse.

El accionar de los conductores puso en alerta a los efectivos, quienes lograron organizar un inmediato dispositivo de rastrillaje en el perímetro y caminos aledaños, lo que permitió localizar dos de los tres autos involucrados y avanzar sobre los presuntos responsables del hecho.

Los efectivos de Gendarmería exhiben los atados secuestrados en el operativo (GNA)

Según la reconstrucción oficial, uno de los rodados fue hallado abandonado a la vera de la Ruta Nacional Nº 14, en proximidades al ingreso principal a Aristóbulo del Valle.

El segundo vehículo, en cambio, fue interceptado ya dentro del ejido urbano de la misma localidad. En ese procedimiento, se logró aprehender a tres ciudadanos, quienes circulaban a bordo del automóvil.

En el interior de uno de los autos encontraron 5.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero, distribuidos en el habitáculo y el baúl, además de un arma de fuego cuya documentación no pudo ser acreditada por los ocupantes.

A partir de los hallazgos, intervinieron el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá, que ordenaron el secuestro de la mercadería en infracción a la Ley 22.415 (“Código Aduanero”), así como de los vehículos y el arma de fuego.

Incautaron más de 147 mil atados de cigarrillos de contrabando en Formosa

A fines del mes pasado, la Gendarmería Nacional Argentina desplegó en Formosa dos operativos que concluyeron con la incautación de uno de los mayores cargamentos de cigarrillos ilegales, registrados en la región en el último tiempo.

El procedimiento dejó al descubierto la magnitud del contrabando, con un total de más de 147.000 paquetes secuestrados y valores estimados por más de 250 millones de pesos, según adelantó la Fiscalía Federal Nº 2 de Formosa.

El primer operativo, llevado a cabo sobre la Ruta Nacional Nº 11 a la altura del kilómetro 1103 en General Lucio Victorio Mansilla, fue protagonizado por personal del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay”. Al interceptar un camión de paquetería, proveniente de Clorinda con destino a Pablo Nogués, en Buenos Aires, los efectivos descubrieron 33.250 atados de cigarrillos ocultos entre la carga.

Horas después, otro control rutinario realizado por la Sección “Comandante Fontana” del Escuadrón 5 “Pirané”, sobre la Ruta Nacional Nº 95 en las inmediaciones del establecimiento “El Naranjo”, derivó en la persecución de tres vehículos sospechosos. Los ocupantes abandonaron los rodados al advertir la presencia de las fuerzas federales y, al revisar los automóviles, los agentes hallaron 114.380 paquetes de cigarrillos de distintas marcas extranjeras.

Según fuentes oficiales, tres vehículos realizaron maniobras evasivas al advertir la presencia policial y se dieron a la fuga hacia caminos secundarios, incrementando las sospechas de los agentes.

Tras el despliegue de un rápido cerrojo en la zona, los vehículos fueron hallados sin ocupantes a la vera de la ruta. Dentro de los automóviles, las autoridades hallaron los paquetes de cigarrillos extranjeros distribuidos en diferentes compartimentos. La Fiscalía intervino nuevamente, dispuso el secuestro de toda la carga y ordenó iniciar una investigación para identificar y localizar a los responsables.

Esta carga está valuada en 192.501.540 pesos, reforzando las sospechas acerca del alcance regional del contrabando en la frontera norte. La procedencia de los cigarrillos fue identificada como extranjera y no contaba con aval aduanero para su ingreso ni para circulación en el país.

En ambos casos, la mercadería quedó a disposición de la Fiscalía Federal N° 2 de Formosa, que indicó la apertura de actas por infracción al Código Aduanero y el seguimiento de las causas penales correspondientes. También se procedió al secuestro de los vehículos utilizados para el transporte ilícito.