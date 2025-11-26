Incautaron más de 147 mil atados de cigarrillos de contrabando en Formosa, valuados en más de $250 millones

La carga comprende el total de dos operativos distintos que se creen podrían estar vinculados (Fotos: GNA)

En apenas unas horas, la Gendarmería Nacional Argentina desplegó en Formosa dos operativos que concluyeron con la incautación de uno de los mayores cargamentos de cigarrillos ilegales, registrados en la región en el último tiempo.

El procedimiento dejó al descubierto la magnitud del contrabando, con un total de más de 147.000 paquetes secuestrados y valores estimados por más de 250 millones de pesos, según adelantó la Fiscalía Federal Nº 2 de Formosa.

El primer operativo, llevado a cabo sobre la Ruta Nacional Nº 11 a la altura del kilómetro 1103 en General Lucio Victorio Mansilla, fue protagonizado por personal del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay”. Al interceptar un camión de paquetería, proveniente de Clorinda con destino a Pablo Nogués, en Buenos Aires, los efectivos descubrieron 33.250 atados de cigarrillos ocultos entre la carga.

Aquí, el camión atravesaba la ruta nacional transportando encomiendas cuando fue detenido para un control de rutina. Los uniformados, pertenecientes a la Gendarmería Nacional Argentina, revisaron minuciosamente la carga y advirtieron irregularidades en la documentación aduanera de varios bultos.

El uso del escáner permitió detectar que los 76 bultos requisados escondían miles de atados de cigarrillos distribuidos de manera oculta. El cargamento no contaba con los permisos y avales obligatorios para el tránsito y comercialización en territorio nacional. El valor de los productos secuestrados en este primer operativo fue estimado por los peritos en 55.959.750 pesos, cifra que marca la magnitud del ilícito.

Ante la consulta, los responsables del camión no pudieron justificar documentalmente el transporte de la mercadería. La Fiscalía dispuso el inmediato secuestro del cargamento y el inicio de actuaciones por infracción al Código Aduanero argentino.

Horas después, otro control rutinario realizado por la Sección “Comandante Fontana” del Escuadrón 5 “Pirané”, sobre la Ruta Nacional Nº 95 en las inmediaciones del establecimiento “El Naranjo”, derivó en la persecución de tres vehículos sospechosos. Los ocupantes abandonaron los rodados al advertir la presencia de las fuerzas federales y, al revisar los automóviles, los agentes hallaron 114.380 paquetes de cigarrillos de distintas marcas extranjeras.

Según fuentes oficiales, tres vehículos realizaron maniobras evasivas al advertir la presencia policial y se dieron a la fuga hacia caminos secundarios, incrementando las sospechas de los agentes.

Tras el despliegue de un rápido cerrojo en la zona, los vehículos fueron hallados sin ocupantes a la vera de la ruta. Dentro de los automóviles, las autoridades hallaron los paquetes de cigarrillos extranjeros distribuidos en diferentes compartimentos. La Fiscalía intervino nuevamente, dispuso el secuestro de toda la carga y ordenó iniciar una investigación para identificar y localizar a los responsables.

Esta carga está valuada en 192.501.540 pesos, reforzando las sospechas acerca del alcance regional del contrabando en la frontera norte. La procedencia de los cigarrillos fue identificada como extranjera y no contaba con aval aduanero para su ingreso ni para circulación en el país.

De acuerdo con lo informado por el portal del Diario Época, los dos procedimientos constituyen, según fuentes de la Gendarmería Nacional Argentina, una de las incautaciones más voluminosas de cigarrillos ilegales en Formosa en los últimos meses.

En ambos casos, la mercadería quedó a disposición de la Fiscalía Federal N° 2 de Formosa, que indicó la apertura de actas por infracción al Código Aduanero y el seguimiento de las causas penales correspondientes. También se procedió al secuestro de los vehículos utilizados para el transporte ilícito.

La identidad de los implicados en ambos operativos permanece bajo averiguación, mientras la Justicia federal suma peritajes y solicita información a bases de datos provinciales y nacionales para determinar posibles conexiones con otras causas similares.