Motochorros le quisieron robar la cartera a una pastora en Luján y está internada en terapia intensiva

Lorena Pizzi tiene 58 años, es pastora evangélica y está internada en grave estado en la terapia intensiva del Sanatorio Modelo de Caseros: “Tiene un derrame cerebral y las dos piernas y los dos brazos quebrados”, según reza la información oficial de sus amigos, familiares y conocidos, que en las redes sociales pidieron una cadena de oración por su salud.

Pizzi fue víctima de la inseguridad en la ciudad de Luján. Según fuentes del caso consultadas por Infobae, dos motochorros quisieron robarle la cartera cuando ella iba en su moto, perdió el equilibrio, cayó al asfalto y quedó muy malherida. Hay dos detenidos.

Todo sucedió el pasado miércoles en el cruce de las calles Ruta 5 y Colectora Sur. Pizzi volvía de hacer las compras en su moto Smash cuando una pareja de motochorros la abordó para robarle. La mujer quiso defenderse dándoles una patada y cayó violentamente al piso.

En un primer momento, la pastora fue trasladada al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján con un diagnóstico de fracturas en ambas piernas y en el brazo izquierdo, y politraumatismos varios. Pero su cuadro era más grave de lo que se pensaba y por eso la derivaron al Sanatorio Modelo de Caseros, donde permanece en estado crítico.

La causa por el ataque a la pastora quedó en manos de la UFI N°9 descentralizada de Luján, del departamento judicial de Mercedes, a cargo Mariana Suárez, como robo agravado, lesiones graves y encubrimiento.

La Policía Bonaerense hizo un operativo cerrojo y así pudo dar con los dos sospechosos del robo: G.J.A, de 31 años, y N.K.E., de 19 años; que iban a bordo de una moto marca Zanella 150CC sin patente y que tenía pedido de secuestro activo por robo agravado, en un expediente que investiga la UFI N°10 de Luján.

Los dos sospechosos quedaron detenidos a instancias del juez de la causa, ampliaron las fuentes del caso a este medio.

Cadena de oración

Mientras tanto, el estado de salud de la pastora es grave. Por eso, en las redes sociales se replican los posteos para orar por la salud de la mujer, incluso su esposo reposteó uno de ellos: "Estamos pidiendo oración por Lorena Pizzi, quien fue víctima de un hecho de inseguridad, atacada en un robo. Ella está internada en terapia intensiva con estado delicado. Quisieron robarle la moto, la empujaron y arrastraron. Está con un derrame cerebral. Tiene quebradas las 2 piernas y los 2 brazos, entre otras lesiones".

Una mujer que conoce a la víctima de la iglesia evangélica, escribió en Facebook: “Usted es fuerte Lorena Pizzi. Acá todos orando por usted”. Y detalló que la pastora ”sufrió un hecho de inseguridad, a lo cual está en terapia intensiva". Por eso pidió una cadena de oración: “Dios es fiel. Reina acá. Todos esperamos su pronta recuperación. Se la quiere mucho”.

