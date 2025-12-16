Crimen y Justicia

Encontraron muerto a un chico de 20 años que había entrado a pescar en el Río de La Plata

La víctima ingresó al agua esta mañana y desapareció minutos después. Fue hallada en la zona de la Costanera

El operativo para rescatar el cuerpo

Un joven de 20 años que había desaparecido esta mañana en el Río de la Plata fue hallado sin vida tras una intensa búsqueda realizada en la zona de la Costanera, a la altura de la desembocadura del arroyo Ugarteche.

El episodio se desarrolló poco antes del mediodía, cuando el joven llegó con los dos menores a la Costanera para pescar. Testigos presenciales, entre ellos pescadores que estaban en la zona, declararon que vieron cómo la víctima entró al agua y desapareció a los pocos minutos. Los niños, por su parte, lo esperaron en la orilla y fueron ellos quienes, junto con los pescadores, alertaron a las autoridades sobre la situación.

Tras el aviso, se desplegó un operativo conjunto en el que participaron Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, el Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito, Prefectura Naval Argentina y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). El objetivo fue localizar al joven lo más rápido posible por la zona donde se había reportado su desaparición. En paralelo, agentes especializados asistieron a los menores y aseguraron la escena para avanzar de acuerdo a los protocolos de rescate.

Prefectura Naval Argentina realizó un rastreo intensivo en el sector de la desembocadura del arroyo Ugarteche, guiados por las últimas coordenadas aportadas por los testigos. Minutos más tarde, uno de los equipos localizó el cuerpo sin vida del joven en el agua.

El hallazgo activó el procedimiento de recuperación del cuerpo, en el que participaron también los integrantes del GER Caballito, quienes colaboraron con Prefectura para trasladarlo a la orilla.

Ya en la costa, el SAME confirmó el fallecimiento del joven, cuya identidad aún no se conoció.

Por el hecho se abrió una investigación para establecer con precisión las causas del deceso y descartar la participación de terceras personas.

Fuentes policiales indicaron que los equipos de rescate permanecieron en el lugar para contener a los familiares y testigos, y verificar las condiciones de seguridad de la zona. Ante el caso, las autoridades reiteraron las advertencias oficiales sobre los riesgos de bañarse y realizar actividades acuáticas en sectores de la Costanera que no están habilitados para tal fin.

Noticia en desarrollo

