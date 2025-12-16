Condenaron a prisión perpetua a José Luis Rodríguez por el femicidio de Patricia Aybar en La Plata

El condenado cuando fue detenido por el femicidio de su pareja en La Plata

José Luis “Puma” Rodríguez fue condenado este lunes a prisión perpetua por el femicidio de Patricia Aybar, en un fallo que fija un mínimo de 40 años de encierro efectivo antes de poder solicitar la libertad condicional.

La decisión fue leída a sala llena, en una jornada cargada de expectativa, y estuvo a cargo de los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, quienes dieron por probado el “homicidio triplemente calificado por el vínculo, la alevosía y la violencia de género”.

Según informó el portal local 0221, en una de las audiencias del juicio que se llevó a cabo en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3, el propio Rodríguez sorprendió a quienes seguían el debate al asumir su responsabilidad sin atenuantes, ante la mirada atónita de familiares y público: “Me tengo que pudrir en la cárcel”, afirmó ante los presentes, en un acto que concluyó con una sala conmovida y en silencio absoluto.

El tribunal dispuso que Rodríguez solo podrá solicitar un régimen de libertad condicional al cumplirse 40 años de encierro, reforzando el mensaje de estricta rigurosidad para los crímenes que se enmarcan en violencia de género.

Los magistrados respaldaron la solicitud de la Fiscalía, encabezada por Leila Aguilar, quien a lo largo del juicio detalló el contexto de extrema vulnerabilidad en el que se encontraba Aybar y remarcó la reiteración de situaciones de maltrato sufridas por la víctima.

El fallo también desestimó el pedido de la defensa oficial, que impulsó la inconstitucionalidad de la prisión perpetua, alegando la edad del acusado y solicitando que se habilitara una revisión de la pena. El tribunal rechazó ese planteo y consideró que las agravantes y el contexto hacían imposible otra alternativa que no fuera la máxima sanción prevista legalmente.

La víctima

El femicidio de Patricia Aybar ocurrió el 2 de mayo de 2022, en el domicilio de la víctima, ubicado en 80 entre 118 y 118 bis del Barrio Jardín de Villa Elvira, en la ciudad de La Plata.

Ese día, José Luis Rodríguez, de 62 años, se acercó hasta la vivienda y atacó a su ex pareja, causándole la muerte.

Desde su detención esa jornada, Rodríguez permaneció privado de su libertad bajo prisión preventiva durante el proceso judicial.

Durante las audiencias, la fiscal Aguilar expuso un cuadro probatorio sólido e hizo foco en la condición de indefensión de la víctima al momento del ataque. “Se ha probado la existencia de un vínculo previo, la planificación del ataque y el ataque ejecutado con total desprecio por la vida de Patricia Aybar”, expresó, según constancias incorporadas en el expediente.

La resolución condenatoria llegó pocos días después de una audiencia especialmente intensa, en la que la confesión pública de Rodríguez impactó en el ánimo de la sala y de los hijos de la víctima, quienes presenciaron toda la lectura del fallo.

Tras la sentencia, los familiares directos de Patricia Aybar expresaron que el dictamen constituye una forma de reparación, y solicitaron que la Justicia continúe exhibiendo el mismo nivel de compromiso en todos los casos de femicidio que llegan a los tribunales bonaerenses.

En la última instancia de debate, Rodríguez decidió hablar nuevamente para reiterar su responsabilidad: “No quiero defenderme, solo espero que mis hijos puedan tener paz”, sostuvo.

Finalmente, la decisión de los jueces establece que el imputado solo podrá solicitar su libertad condicional cuando hayan transcurrido cuatro décadas de prisión efectiva a partir de la firmeza de la sentencia.