Crimen y Justicia

El ex de Patricia Aybar confesó el femicidio durante el juicio en La Plata: “Arruiné mi vida y la de mis hijos”

El hombre de 62 años reconoció el daño provocado a su familia y ahora enfrenta la posibilidad de una pena a perpetua. El veredicto se conocerá en diez días

Rodríguez dijo ante el tribunal
Rodríguez dijo ante el tribunal que arruinó su vida y la de su familia

En la tercera jornada del juicio por el femicidio de Patricia Aybar en La Plata, su ex pareja y único acusado, confesó el crimen y lamentó: “Arruiné mi vida y la de mis hijos”.

“Asumo toda la responsabilidad. Sé lo que hice, soy consciente”, fueron las palabras con las que José Luis “El Puma” Rodríguez reconoció haber matado a golpes a quien era su ex pareja. Todo sucedió frente al Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata.

Rodríguez está acusado por homicidio triplemente calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y por alevosía, y luego de su confesión, podría recaer sobre él una pena a prisión perpetua.

El hombre de 62 años eligió no leer un texto escrito y en su lugar se dirigió directamente a los jueces y a la familia de la víctima. Durante la jornada, también respondió preguntas sobre los hechos que rodearon el brutal homicidio que dejó a Aybar tirada en un charco de sangre con la cabeza destrozada a golpes.

Por su parte, la fiscal Leila Aguilar, quien sostiene la hipótesis de un ataque motivado por violencia de género, subrayó ante el tribunal la existencia de antecedentes de violencia, el aprovechamiento de la ausencia de la hija menor en la escena y la brutalidad del ataque.

Previo a que concluya la tercera audiencia, los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali anunciaron que la lectura del veredicto se realizará el 15 de diciembre al mediodía, según consignó el portal El Día.

El crimen ocurrió en mayo de 2022 en una vivienda del Barrio Jardín de la localidad de Villa Elvira.

El acusado al momento de
El acusado al momento de su detención

El testimonio de la vecina

Durante la audiencia anterior, la declaración de una residente del barrio aportó información que la Fiscalía consideró clave para esclarecer la mecánica del crimen. La testigo relató haber escuchado “una fuerte discusión proveniente de la casa de Aybar”, situada en la calle 80 entre 118 y 118 bis, en horas del mediodía del 2 de mayo. “Primero se oían gritos y forcejeos, luego una secuencia de golpes. El último fue el más fuerte, como si se quebrara una madera, y luego se hizo un silencio prolongado”, afirmó la mujer durante la segunda jornada.

Sus palabras coincidieron con las pericias forenses, que hallaron una madera rota junto al cuerpo de la víctima. La vecina aseguró ante el tribunal que, pese a escuchar la disputa, no intervino por pedido de su pareja, pero cuando trascendió la noticia del homicidio, se acercó al domicilio. En la escena, los peritos en rastros confirmaron la presencia de manchas de sangre y una baldosa rota cerca del cuerpo de Aybar.

Aybar estaba tirada en un
Aybar estaba tirada en un charco de sangre con la cabeza destruida a golpes

Según los investigadores, la víctima había abandonado la vivienda que compartía con Rodríguez para mudarse junto a su hija menor cuatro meses antes del asesinato, tras haber padecido durante casi 20 años violencia de género. Aquel día de mayo, la chica salió de su casa y, al regresar, encontró el cuerpo de su madre en el piso, con signos de golpes severos en la cabeza y rodeada de sangre. Inmediatamente, se activó la búsqueda del responsable.

Un comerciante de la zona, al ver la imagen difundida por la familia de Aybar, alertó a la Policía sobre la presencia de Rodríguez, quien fue detenido tras un operativo de la DDI de Quilmes y la Policía Bonaerense.

El entorno de la mujer asesinada declaró que la ex pareja “conocía los movimientos de la casa” y habría aprovechado la salida de su hija para ingresar y llevar a cabo el ataque. Los peritajes técnicos establecieron que se utilizó un elemento contundente, hallado en la escena, para golpear a la víctima, quien no tuvo posibilidad de defenderse. Los registros de las cámaras de seguridad y el análisis de las antenas telefónicas permitieron a las autoridades determinar que, al momento del crimen, Rodríguez se encontraba en las inmediaciones.

