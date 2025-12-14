Asesinaron a un adolescente de 15 años de una puñalada a la salida de una fiesta de egresados en Jujuy

Un adolescente murió tras recibir una puñalada en las inmediaciones de una fiesta de egresados en Jujuy (Video: Twitter @ArgoteDaniel)

En el Tupac Amaru–Bicentenario de Alto Comedero, en la provincia de Jujuy, un episodio de violencia terminó con la muerte de un adolescente de 15 años y la detención de varios menores. El hecho, que tuvo lugar en las inmediaciones de una fiesta de egresados, abrió una investigación judicial sobre la responsabilidad de los adultos a cargo de los jóvenes presentes y el contexto en el que se desarrolló el evento.

El ataque ocurrió en la calle Pozo Cavado, cerca de la avenida Intersindical, cuando una patota interceptó a dos adolescentes que salían de la fiesta, alrededor de las 01:30 de la madrugada, y se dirigían a comprar bebidas alcohólicas. Según testigos citados por Todo Jujuy, la agresión se produjo de manera repentina y estuvo motivada por disputas territoriales entre sectores barriales.

Un vecino relató: “Fue algo territorial, por los barrios”, mientras que otro describió la escena posterior: “Había muchísimos chicos. Cuando vieron la sangre empezaron a correr para distintos lugares”.

La víctima, que residía en el sector conocido como las 47 Hectáreas de Alto Comedero, recibió varias heridas de arma blanca y logró alejarse unos 20 metros antes de desplomarse en la vía pública.

El personal del SAME acudió tras el llamado de los vecinos, encontrando al adolescente aún con signos vitales. Iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, pero el joven no respondió y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Otro adolescente también resultó herido con un arma blanca, aunque permanece fuera de peligro.

Horas después del crimen, la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el Ministerio Público de la Acusación, con datos aportados por testigos presenciales y un video viralizado, dispuso un operativo de rastrillaje en varios domicilios de Alto Comedero. En uno de ellos, la Policía identificó a los dos jóvenes sindicados como autores del ataque, quienes habrían utilizado armas blancas en la disputa.

Allí, la Policía detuvo a dos adolescentes, una joven de 16 años y un varón de 15. El procedimiento se realizó en distintos sectores del barrio Tupac Amaru, donde también fueron demorados otros menores que se encontraban con los acusados.

Todos los detenidos, de entre 13 y 16 años, fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero en presencia de sus padres o tutores legales, cumpliendo con la normativa vigente.

La fiscalía dispuso el pase de la causa al Juzgado de Menores, que continuará con la investigación y la imputación formal de los adolescentes arrestados.

La investigación judicial, además de centrarse en la autoría del ataque, analiza el contexto en el que se produjo el hecho. La fiscalía investiga si los adolescentes asistieron a la fiesta con autorización de sus padres y qué tipo de control existía dentro de la vivienda donde se realizó la reunión. Se evalúa la responsabilidad de los adultos responsables de los menores presentes, incluidos los padres de la víctima y de los acusados, así como de quienes organizaron el evento.

Los vecinos del barrio aportaron testimonios clave para la causa. Uno de ellos expresó: “Falleció un chiquito con mucha vida por delante. Soy vecino, pero no lo conocía, él no era de acá”, confirmando que la víctima no residía en el barrio y había llegado para participar de la celebración junto a sus compañeros. Otro testigo señaló que el episodio ocurrió fuera de la vivienda y que la agresión fue directa, en un contexto de alta tensión y confusión.

Brutal pelea a la salida de una fiesta de egresados en Rosario: un adolescente terminó desmayado sobre la calle

Esta misma semana, un adolescente de 17 años resultó gravemente herido tras recibir un golpe en la cabeza durante una pelea a la salida de una fiesta de egresados en la ciudad de Rosario.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles y terminó con un joven internado por una fractura en el oído. Los agresores también serían menores de edad

El incidente ocurrió en la madrugada del miércoles en la intersección de Santa Fe y Vera Mujica, cerca del Mercado del Patio, y dejó al joven inconsciente sobre la calle.

El adolescente fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde permaneció más de 24 horas en observación debido a una fisura en el hueso detrás del oído derecho, lo que le provocó un sangrado persistente y un pequeño coágulo en el lóbulo frontal derecho. Por indicación médica, deberá guardar reposo absoluto durante al menos 20 días y evitar cualquier actividad física.

De acuerdo con el testimonio de Corina, madre del joven, la agresión se produjo tras una discusión verbal con al menos dos chicos de edades similares. “En un segundo uno de esos pibes le aplicó una trompada en la cara a mi hijo que lo hizo caer desmayado directamente”, relató a LT8. La víctima no recuerda con claridad lo sucedido y solo retiene el momento en que fue despertado por los gritos de otra persona.

El episodio fue registrado en video por testigos y el material se viralizó rápidamente. La madre del adolescente señaló que “los chicos estaban alcoholizados, no me da vergüenza decirlo. Pero una discusión no amerita una trompada o una agresión como esa, totalmente desmedida”. El video fue entregado a la Justicia para colaborar con la investigación.

La familia de la víctima se reunió con los padres de los otros menores, quienes ofrecieron asistencia y vieron el video del ataque. “Lo único que deseo es que se hagan cargo de lo que hicieron y eso lo determinará la Justicia”, expresó Corina.