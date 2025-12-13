Imputaron a un empleado municipal de Córdoba que mató a un hombre en situación de calle con una pala mecánica

El cuerpo de la víctima fue encontrado en el predio de la munipalidad (Foto: El Doce)

Un empleado municipal de la ciudad de Oliva, en Córdoba, fue imputado por homicidio culposo agravado tras la muerte de un hombre de 48 años que vivía en situación de calle y cuyo cuerpo fue hallado en el basural de la localidad. El hecho ocurrió cuando el imputado se encontraba trabajando con una pala mecánica y aplastó a la víctma causándole el deceso.

La acusación recayó en las últimas horas sobre J.C.R.C., cuando la Fiscalía formalizó la imputación tras haber analizado las pruebas y testimonios claves sobre el hecho, ocurrido meses atrás según contó ElDoce.

El caso tomó relevancia cuando la familia del fallecido, conocido como Deolindo Gómez, hizo un reclamo frente a la demora en el avance de la investigación. La última vez que lo vieron con vida fue a mediados de mayo, según explicaron sus hijos. En aquel entonces se llevó a cabo un operativo para encontrarlo con la intervención de Bomberos Voluntarios y la Policía de Córdoba, a través de un dispositivo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad. Finalmente, el 31 de mayo, el cuerpo de Gómez apareció entre montículos de basura en las instalaciones del basural municipal, lo que dio inicio a una indagatoria exhaustiva por parte de la fiscalía.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal explicaron que el hombre permanecía en situación de calle y frecuentaba el predio donde se produjo el siniestro. La hipótesis sostenida por la acusación apunta a que pudo haber estado en una zona de escasa visibilidad cuando el operador ejecutó una maniobra con la maquinaria pesada. Los informes periciales incorporados al expediente sugirieron que en ese momento, no se observaron medidas de resguardo suficientes ni protocolos que pudieran evitar el accidente, por lo que intentan determinar si fue de manera negligente. Para la fiscalía, el accionar del empleado constituye un homicidio culposo agravado por el uso de vehículo automotor y por haber ocurrido en un espacio de riesgo laboral.

El expediente judicial aguarda ahora la declaración del acusado, quien deberá comparecer ante la jueza Mónica Biandrate.

Un empleado de seguridad resultó gravemente herido tras un ataque a tiros contra una fábrica situada en la localidad de Hernández, en la ciudad de La Plata, durante la madrugada del miércoles. El violento episodio, que se registró cerca de la 1.30 en la intersección de las calles 27 y 509, dejó a la víctima en estado delicado por un bala que impactó en el pecho.

Las autoridades acudieron a la escena ytras un llamado al 911 alertó sobre disparos provenientes de un automóvil gris que circulaba por la zona. De acuerdo a la información proporcionada por el medio local 0221, los efectivos del Comando de Patrullas Base Norte se dirigieron al sector y encontraron una camioneta, cuyo conductor los guió rápidamente hasta la fábrica, ubicada sobre la cuadra de 509 entre 27 y 28. Al llegar, los policías hallaron al trabajador de seguridad tendido sobre una mancha de sangre en el suelo, mientras los compañeros intentaban auxiliarlo de manera urgente.

Como la ambulancia aún no había arribado y ante la gravedad de la herida, los agentes decidieron trasladar a la víctima en un patrullero al Hospital San Roque de Gonnet. Al ingresar, los médicos detectaron que el disparo había impactado en el esternón y el proyectil permanecía alojado cerca del corazón. Más tarde, alrededor de las 5 de la mañana, el trabajador fue derivado de urgencia al Hospital San Juan de Dios para someterlo a una intervención quirúrgica, mientras su pronóstico continuaba reservado.

Según relataron testigos y el propietario de la fábrica, todo sucedió cuando el custodio recorría el predio en un automóvil de una empresa privada. Las grabaciones permitieron identificar que un vehículo oscuro se detuvo frente al móvil y desde el interior se realizaron los disparos que impactaron directamente en el agente.

La investigación policial continúa enfocada en identificar a los agresores y establecer el motivo detrás del ataque.