Crimen y Justicia

Atacaron a tiros una fábrica de La Plata y un empleado de seguridad resultó gravemente herido

La víctima, asistida inicialmente por compañeros, fue trasladada de urgencia al Hospital San Roque y luego derivada al San Juan de Dios para cirugía, mientras la Policía intenta reconstruir la secuencia del ataque y localizar a los responsables

El hecho ocurrió en la
El hecho ocurrió en la zona de 27 y 509 en la localidad platense de Hernández durante la madrugada

Un trabajador de seguridad se encuentra internado en estado delicado tras recibir un disparo en el pecho durante un ataque ocurrido durante la madrugada del 10 de diciembre en una fábrica de la localidad de Hernández, en la ciudad de La Plata.

Todo empezó con un llamado al 911. El episodio tuvo lugar alrededor de la 1.30. La voz del denunciante alertaba a la central sobre disparos emitidos desde un automóvil gris en la zona de las calles 27 y 509, en el mencionado barrio platense.

Según informó el medio local 0221, integrantes del Comando de Patrullas Base Norte acudieron al lugar y se toparon con una camioneta del mismo color. El conductor, sin dudar, condujo a los efectivos hasta la fábrica, ubicada sobre la cuadra de 509 entre 27 y 28. El panorama resultó urgente: un hombre permanecía tendido en el suelo mientras otros empleados intentaban asistirlo.

El equipo policial constató la gravedad de la herida. El trabajador de seguridad estaba tendido sobre una gran mancha de sangre. Como la ambulancia aún no había llegado, los policías decidieron llevarlo de inmediato al Hospital San Roque de Gonnet. Los médicos que lo recibieron verificaron que la víctima tenía una herida de arma de fuego, con el proyectil alojado cerca del corazón.

El disparo impactó en el
El disparo impactó en el esternón del custodio y el proyectil quedó alojado cerca del corazón

Los testimonios recogidos por el personal en el lugar y por el propietario de la fábrica permitieron reconstruir parte de la secuencia. El ataque, según relataron, se produjo cuando el hombre custodiaba el predio a bordo de un vehículo de una empresa privada. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento en que un auto oscuro se detuvo frente al móvil de vigilancia y disparó directamente.

Aproximadamente a las 5 de la mañana, la víctima fue derivada en estado grave al Hospital San Juan de Dios para someterse a una intervención quirúrgica. Paralelamente, la Policía inició una investigación, analizando las imágenes captadas y desplegando un operativo para dar con los responsables del ataque.

Hasta el momento, la identidad de los agresores y el motivo detrás del hecho permanecen bajo análisis por parte de los investigadores. La zona, mientras tanto, continúa bajo observación preventiva.

Tiroteo en Lanús: una policía baleada y tres delincuentes presos

La esquina donde se produjo
La esquina donde se produjo el tiroteo

Un enfrentamiento armado entre policías y un grupo de delincuentes dejó como saldo a una oficial y a dos ladrones heridos en Lanús Este durante la madrugada del martes.

Todo comenzó cuando tres asaltantes robaron un Fiat Cronos en la zona del Shopping Alto Avellaneda, en las inmediaciones de las avenidas Güemes y Larralde. A través del sistema de cámaras de monitoreo, el auto fue ubicado circulando por la arteria Salta hacia el partido Lanús, lo que dio inicio a una persecución policial con varios móviles.

En el intercambio de disparos, la oficial, de 42 años y destinada al Comando Avellaneda, recibió un impacto de bala en la axila derecha que le provocó una perforación en el pulmón derecho.

Sus compañeros la trasladaron de urgencia al Hospital Zonal General de Agudos Narciso López -situado a cuatro cuadras de distancia-, donde fue sometida a una intervención quirúrgica y permanecía en terapia intensiva, estable y con pronóstico reservado. Su familia se encontraba presente en el hospital.

Mientras tanto, la Policía detuvo a los tres acusados: a uno, D. F., de 19 años, lo atraparon en el lugar. A otro, de la misma edad e identificado como F. E. J., lo capturaron a unas ocho cuadras de la esquina en la que comenzó el tiroteo. Estaba herido: había sido baleado en el hombro derecho, por lo que lo llevaron al hospital Eva Perón de Lanús, donde continuaba internado fuera de peligro.

El tercer acusado es un adolescente de 17 años y con domicilio en Gerli, que también fue ingresado a la guardia del hospital por un tiro en la pierna derecha, cerca de la rodilla.

Todos los detenidos quedaron hospitalizados bajo custodia policial. El caso se investiga como robo calificado por el uso de arma de fuego en concurso real con tentativa de homicidio agravado por ser la víctima personal policial. Interviene la UFI de Menores N°5 del departamento judicial de Lanús.

