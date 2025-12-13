Identificaron a dos jóvenes como presuntos responsables del crimen de un hombre en Neuquén: le dispararon en la cara

Albardón y Rafaela, el cruce de calles en el barrio de Neuquén en donde asesinaron a Nelson Pino

La Policía de Neuquén mantiene un intenso operativo para dar con dos sospechosos identificados en la investigación por el crimen de Nelson Pino, un hombre de 40 años asesinado a balazos la noche del miércoles en el barrio San Lorenzo Norte. Sobre los jóvenes recae un pedido de captura y las autoridades solicitaron la colaboración de la población ante cualquier dato que permita ubicarlos.

De acuerdo a los agentes, la difusión de los datos de los implicados -cuyas inciales son J.A.V. y G.S.S.- se tomó tras evaluar la información recolectada en el expediente junto con el despliegue policial que abarca distintas áreas del oeste neuquino y zonas linderas, con controles vehiculares en los principales accesos además de los testimonios de los vecinos, de acuerdo a lo informado por LMNeuquén.

El crimen de Pino ocurrió el miércoles cerca de las 23.30 en la intersección de Albardón y Rafaela, según confirmó el Ministerio Público Fiscal (MPF). La fiscal de la causa, Guadalupe Inaudi, junto con el personal de Criminalística, encontraron en el lugar del hecho seis vainas servidas. Tras el análisis del circuito de cámaras de seguridad públicas y privadas, pudieron detectar que los agresores se movilizaban en motocicleta y que el ataque fue ejecutado desde el vehículo en plena vía pública.

Se trata de dos individuos que circulaban en moto y dispararon en la cara de la victima

De acuerdo a la reconstrucción oficial, Pino también circulaba en moto cuando fue interceptado por los atacantes que dispararon al menos seis veces. El impacto fue en la cara lo que le provocó heridas de extrema gravedad. Los vecinos que advirtieron la situación lo trasladaron de inmediato al hospital Heller. Allí, la víctima recibió atención inicial y fue derivada por la gravedad del cuadro al hospital Castro Rendón, donde permaneció internado en estado crítico con diagnóstico de muerte cerebral. l día siguiente se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades judiciales precisaron que, hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque aunque la principal hipótesis apunta a un presunto ajuste de cuentas. En los días posteriores al hecho, el fiscal y los investigadores concentraron sus tareas en la identificación de los responsables y avanzaron en la reconstrucción de la secuencia.

Otro crimen por ajuste de cuentas

Aylén Valdéz, de 24 años, fue asesinada a balazos en la localidad bonaerense de Burzaco en lo que las autoridades investigan como un ajuste de cuentas narco. La víctima acababa de llegar junto a su pareja y su hijo de dos años al domicilio ubicado en la calle Derqui, entre Arenales y Prieto, cuando al menos dos personas los abordaron y abrieron fuego contra el vehículo en el que se trasladaban.

Durante el violento ataque, Aylén intentó proteger a su hijo cubriéndolo con el cuerpo, salvando al menor de las balas pero resultando ella mortalmente herida. El niño no sufrió lesiones.

El padre del pequeño, pareja de Valdéz, recibió un disparo en el cuello y permanece internado en estado crítico en el Hospital Lucio Meléndez, en Adrogué. Según informaron fuentes del caso, se maneja la hipótesis de que el hombre mantenía una deuda de drogas que habría motivado el ataque. La investigación quedó en manos de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil Nº5 de Lomas de Zamora y la DDI de Almirante Brown, quienes trabajan para identificar y capturar a todos los involucrados.

En la secuencia del hecho, testigos señalaron a la Policía Bonaerense que los agresores dispararon desde ambos lados del vehículo y huyeron en cuestión de segundos. Las cámaras de seguridad de la zona captaron la presencia de dos sospechosos que merodeaban el barrio minutos antes: uno llevaba una mochila y el otro se desplazaba en bicicleta, según consignó Diario Conurbano. Gracias a estos registros y a los testimonios recolectados, los investigadores pudieron identificar a uno de los presuntos autores, un adolescente de 17 años que quedó detenido el martes por la mañana. También permanece detenido un adulto y se busca a al menos otras dos personas que estarían implicadas.

En el lugar del crimen, la Policía secuestró varias vainas de calibre 9 milímetros, proyectiles, teléfonos celulares y una cantidad considerable de dinero en efectivo.