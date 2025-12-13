Crimen y Justicia

Identificaron a dos jóvenes como presuntos responsables del crimen de un hombre en Neuquén: le dispararon en la cara

Las autoridades mantienen un operativo en el oeste de la ciudad por la murte de Nelson Pinom para dar con los individuos. Al mismo tiempo solicitaron la colaboración de la comunidad para avanzar en la investigación

Guardar
Albardón y Rafaela, el cruce
Albardón y Rafaela, el cruce de calles en el barrio de Neuquén en donde asesinaron a Nelson Pino

La Policía de Neuquén mantiene un intenso operativo para dar con dos sospechosos identificados en la investigación por el crimen de Nelson Pino, un hombre de 40 años asesinado a balazos la noche del miércoles en el barrio San Lorenzo Norte. Sobre los jóvenes recae un pedido de captura y las autoridades solicitaron la colaboración de la población ante cualquier dato que permita ubicarlos.

De acuerdo a los agentes, la difusión de los datos de los implicados -cuyas inciales son J.A.V. y G.S.S.- se tomó tras evaluar la información recolectada en el expediente junto con el despliegue policial que abarca distintas áreas del oeste neuquino y zonas linderas, con controles vehiculares en los principales accesos además de los testimonios de los vecinos, de acuerdo a lo informado por LMNeuquén.

El crimen de Pino ocurrió el miércoles cerca de las 23.30 en la intersección de Albardón y Rafaela, según confirmó el Ministerio Público Fiscal (MPF). La fiscal de la causa, Guadalupe Inaudi, junto con el personal de Criminalística, encontraron en el lugar del hecho seis vainas servidas. Tras el análisis del circuito de cámaras de seguridad públicas y privadas, pudieron detectar que los agresores se movilizaban en motocicleta y que el ataque fue ejecutado desde el vehículo en plena vía pública.

Se trata de dos individuos
Se trata de dos individuos que circulaban en moto y dispararon en la cara de la victima

De acuerdo a la reconstrucción oficial, Pino también circulaba en moto cuando fue interceptado por los atacantes que dispararon al menos seis veces. El impacto fue en la cara lo que le provocó heridas de extrema gravedad. Los vecinos que advirtieron la situación lo trasladaron de inmediato al hospital Heller. Allí, la víctima recibió atención inicial y fue derivada por la gravedad del cuadro al hospital Castro Rendón, donde permaneció internado en estado crítico con diagnóstico de muerte cerebral. l día siguiente se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades judiciales precisaron que, hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque aunque la principal hipótesis apunta a un presunto ajuste de cuentas. En los días posteriores al hecho, el fiscal y los investigadores concentraron sus tareas en la identificación de los responsables y avanzaron en la reconstrucción de la secuencia.

Otro crimen por ajuste de cuentas

Aylén Valdéz, de 24 años, fue asesinada a balazos en la localidad bonaerense de Burzaco en lo que las autoridades investigan como un ajuste de cuentas narco. La víctima acababa de llegar junto a su pareja y su hijo de dos años al domicilio ubicado en la calle Derqui, entre Arenales y Prieto, cuando al menos dos personas los abordaron y abrieron fuego contra el vehículo en el que se trasladaban.

Durante el violento ataque, Aylén intentó proteger a su hijo cubriéndolo con el cuerpo, salvando al menor de las balas pero resultando ella mortalmente herida. El niño no sufrió lesiones.

El padre del pequeño, pareja de Valdéz, recibió un disparo en el cuello y permanece internado en estado crítico en el Hospital Lucio Meléndez, en Adrogué. Según informaron fuentes del caso, se maneja la hipótesis de que el hombre mantenía una deuda de drogas que habría motivado el ataque. La investigación quedó en manos de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil Nº5 de Lomas de Zamora y la DDI de Almirante Brown, quienes trabajan para identificar y capturar a todos los involucrados.

En la secuencia del hecho, testigos señalaron a la Policía Bonaerense que los agresores dispararon desde ambos lados del vehículo y huyeron en cuestión de segundos. Las cámaras de seguridad de la zona captaron la presencia de dos sospechosos que merodeaban el barrio minutos antes: uno llevaba una mochila y el otro se desplazaba en bicicleta, según consignó Diario Conurbano. Gracias a estos registros y a los testimonios recolectados, los investigadores pudieron identificar a uno de los presuntos autores, un adolescente de 17 años que quedó detenido el martes por la mañana. También permanece detenido un adulto y se busca a al menos otras dos personas que estarían implicadas.

En el lugar del crimen, la Policía secuestró varias vainas de calibre 9 milímetros, proyectiles, teléfonos celulares y una cantidad considerable de dinero en efectivo.

Temas Relacionados

HomicidioNelson PinoPolicía de NeuquénMinisterio Público FiscalSan Lorenzo Norteúltimas noticias

Últimas Noticias

La niña que se encadenó para impedir que interrumpan su embarazo, seguirá bajo controles estrictos debido al riesgo

Las autoridades provinciales detectaron el caso a través de un control sanitario en la comunidad wichí a la que pertenece. Lleva una gestación de casi tres meses

La niña que se encadenó

Imputaron a un empleado municipal de Córdoba que mató a un hombre en situación de calle con una pala mecánica

El cuerpo de la víctima fue encontrado en el predio de la munipalidad. Las autoridades caratularon la causa como homicidio culposo agravado

Imputaron a un empleado municipal

Condenaron a 50 años de prisión al cabecilla de Los Monos por diez homicidios, balaceras y extorsiones

Andy Fabián Benítez aceptó un juicio abreviado que fue homologado este viernes en el Centro de Justicia Penal. Se trata de uno de los organizadores de la célula que operó en tres barrios del distrito noroeste en representación de la banda de la zona sur de Rosario

Condenaron a 50 años de

Un pastor religioso de La Matanza quedó detenido por abuso sexual de una menor cometido a través de grooming

La denuncia fue relizada por la madre de la joven, quien manifestó que el hombre de 46 años contactaba a su hija a través de redes

Un pastor religioso de La

El drama de una chica que se operó para mejorar un calambre y ahora no puede caminar: denuncia mala praxis

La víctima tiene 22 años y a sus 20 perdió la sensibilidad de la cintura hasta los pies luego de una cirugía que, le prometieron, “no era riesgosa”. Su historia

El drama de una chica
DEPORTES
Los recuerdos del Flaco Poletti,

Los recuerdos del Flaco Poletti, ídolo de Estudiantes y protagonista de una histórica final contra Racing

La singular historia del AC Città Di Castello, el club más argentino de Italia, con el Papa Francisco como bandera

Tiene 13 años, los mismos managers que Colapinto, brilló en el Mundial de Karting y busca ser el primer panameño en la F1

Sergio Slipak empató con Faustino Oro y no guardó elogios: “Es la mayor promesa en el historial ajedrecístico de Argentina”

El multitudinario recibimiento a Lionel Messi en su llegada a la India junto a De Paul y Suárez para el GOAT Tour

TELESHOW
Gastón Edul en Mis Virales:

Gastón Edul en Mis Virales: “Soy un tipo promedio, pero donde no llega el talento llega la actitud”

Nequi Galotti: “Decidí sacarme mis prótesis y priorizar la verdad de mi cuerpo, sin adornos”

De Flores al estrellato: Lorena Vega, la mujer que rompió el molde y encarnó personajes inolvidables

El duro comentario de Wanda Nara sobre Yanina Latorre que refleja su relación en MasterChef: “Me sacó todas las energías”

El problema de salud que obligó a Nicolás Behringer, campeón de La Voz Argentina, a vender el auto que ganó como premio

INFOBAE AMÉRICA

Australia prohibió las redes sociales

Australia prohibió las redes sociales a menores de 16 años, pero los expertos temen que huyan a plataformas más peligrosas

El distanciamiento de un hijo de los dictadores Ortega y Murillo revela fracturas en el régimen de Nicaragua

Nasry Asfura instó al CNE a transmitir el escrutinio de las actas con inconsistencias para que “no haya duda” del resultado electoral

El momento en el que se interrumpió un partido de fútbol americano para anunciar la muerte de John Lennon

Fueron ícono de la música pop de los ’80, pero una falla en pleno show los dejó al descubierto: la historia de Milli Vanilli