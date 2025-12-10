La acribillaron en un ajuste de cuentas narco: antes de morir llegó a cubrir a su hijo de las balas

Aylén tenía 24 años y fue asesinada a tiros con su bebé en brazos

Aylén Valdéz, una mujer de 24 años, fue asesinada a tiros en la localidad bonaerense de Burzaco, mientras tenía a su hijo de dos años en sus brazos. Según los primeros datos de la investigación, el episodio fue salvaje: la víctima cubrió al menor para protegerlo de la balacera y evitó que lo hirieran. En la misma secuencia, su pareja -y padre del chico- resultó herido en el cuello.

Por el crimen, hay un adolescente detenido y sospechan que se trató de un ajuste de cuentas narco, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El hecho ocurrió sobre la calle Derqui, entre Arenales y Prieto, cuando la víctima, su pareja y el niño llegaron en un Citroën C4 blanco y fueron atacados por al menos dos agresores.

En el ataque, Valdéz intentó proteger al niño con su cuerpo y recibió al menos dos disparos. Murió al salir del auto, mientras que el menor resultó ileso. El conductor, el padre del niño, fue alcanzado por un disparo en el cuello y permanece internado en estado crítico en el Hospital Lucio Meléndez de la localidad de Adrogué.

Testigos afirmaron a la Policía de la Provincia de Buenos Aires que los atacantes dispararon desde ambos lados del vehículo y huyeron rápidamente. Las cámaras de seguridad de la zona registraron a dos sospechosos merodeando el barrio minutos antes del ataque: uno llevaba una mochila y el otro estaba en bicicleta, según informó Diario Conurbano.

La principal línea de investigación apunta al móvil narco. La pareja habría acudido al sitio porque el hombre mantenía una deuda de drogas. En el lugar, los investigadores secuestraron vainas calibre 9 milímetros, proyectiles, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

A partir de los videos y testimonios recolectados, la policía logró identificar a uno de los presuntos atacantes, un menor de 17 años, que fue detenido el martes por la mañana.

El caso está siendo investigada por la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil Nº5 de Lomas de Zamoray la DDI de Almirante Brown, que buscan a, al menos, otros dos sospechosos.

El cuerpo de Valdéz fue trasladado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la realización de la autopsia, mientras continúan las tareas para determinar la responsabilidad de todos los involucrados en el homicidio.

Otra mujer asesinada en un presunto ajuste narco

Una mujer fue hallada muerta el martes pasado en la localidad bonaerense de El Libertador, en el partido de Tres de Febrero. Las autoridades investigan si el caso está relacionado con la venta de drogas en la zona.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el cuerpo fue encontrado en la vía pública, a metros del cruce de las calles Uspallata y Tucumán. Estaba cubierto con una frazada y ubicado entre un camión y un colectivo.

Fueron los vecinos quienes, tras advertir la situación pasadas las 10, dieron aviso inmediato a la Policía a través del 911. Así, minutos después llegaron al lugar efectivos de la Comisaría 11°.

Más tarde arribó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). El personal de salud constató que la mujer ya había fallecido. En la escena trabajaron luego los peritos de la Policía Científica, convocados junto a un médico forense.

En la revisión inicial, el cadáver presentaba signos evidentes de golpes y heridas cortantes, y no se descartaba la presencia de alguna lesión compatible con el uso de arma de fuego. El cuerpo mostraba rigidez y los peritos determinaron que habría fallecido en otro sitio.

En esa línea, los investigadores creen que fue trasladada y descartada allí desde un vehículo, lo que refuerza una hipótesis que comenzó a tomar fuerza: la de un posible ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico y disputas territoriales en la zona.

Hasta el cierre de esta nota, la víctima aún no había sido identificada, aunque en las primeras horas una vecina manifestó que sería conocida en el barrio como “La Peke” y que provenía del partido vecino de San Martín.

De acuerdo con la información relevada en el lugar, aseguran que la víctima aparentemente comercializaba estupefacientes en el asentamiento Villa La Pegamil.

El caso está en manos de la fiscal Mariela Paladino, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 del Departamento Judicial de San Martín, quien inicialmente clasificó el expediente como averiguación de causal de muerte.

El perímetro donde fue hallada quedó restringido y las tareas periciales continuaron durante varias horas para recolectar evidencias. Mientras tanto, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la correspondiente autopsia.