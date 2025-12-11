La Corte Suprema dejó firme la perpetua para el barra de Independiente que mató a un custodio en un robo

Pablo Liendo, custodio asesinado en Remedios de Escalada durante un robo en 2016 (Facebook)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a prisión perpetua de Italo Ariel Romeo, quien fue hallado culpable del asesinato de un custodio de seguridad y de herir gravemente a otro durante un intento de robo a un empleado de una financiera en Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires.

La decisión, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el último recurso presentado por la defensa de Romeo, que alegaba arbitrariedad y violaciones a las garantías constitucionales del debido proceso, la defensa en juicio y la presunción de inocencia.

El crimen ocurrió el 12 de mayo de 2016, poco antes de las 14, en el cruce de José Ingenieros y avenida Hipólito Yrigoyen, en el partido de Lanús. Dos custodios de la empresa privada Control Novit acompañaban a un empleado de una financiera que debía trasladar una mochila con dinero hasta una sucursal del Banco Provincia.

El vehículo, un Volkswagen Suran rojo ploteado con elEl nombre de la empresa de seguridad, fue interceptado por al menos tres delincuentes que, según la investigación, contaban con información precisa sobre el traslado de fondos.

Una imagen del ataque

Los asaltantes se movilizaban en una moto y un utilitario Peugeot Partner y venían siguiendo al grupo desde la financiera, aguardando el momento oportuno para el ataque.

Los ladrones cortaron el paso del vehículo y uno de los asaltantes exigió la entrega de la mochila con dinero, lo que desencadenó un tiroteo.

Pablo Liendo, custodio de 40 años, recibió un disparo en la cabeza y murió en el acto. Liendo estaba en pareja y había sido padre de una nena hacía apenas un mes; tenía además dos hijos varones de un matrimonio anterior.

Su compañero, Martín Gómez, de 39 años, fue herido de gravedad por un balazo en el omóplato y debió ser internado en el hospital Evita de Lanús. El empleado de la financiera, que viajaba en el asiento trasero, resultó ileso. Los delincuentes huyeron sin lograr llevarse el dinero.

La investigación quedó a cargo de la fiscal María Lorena González de Lomas de Zamora, quien avanzó rápidamente sobre la hipótesis de un “entregador” que habría facilitado datos a los asaltantes sobre el traslado de fondos.

La presencia de una cámara de seguridad tipo domo en la esquina del ataque permitió a los investigadores solicitar las filmaciones para identificar a los responsables. Las pericias determinaron que la mayoría de los disparos impactaron en la puerta trasera izquierda del Volkswagen Suran.

Así, la investigación condujo a la detención de Pablo Luis Russo e Italo Ariel “Cebolla” Romeo.

Romeo, señalado en otra causa como barrabrava del club Independiente, fue acusado como autor de homicidio en ocasión de robo con el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio. Russo fue imputado como coautor del homicidio, de la tentativa de homicidio y por el delito de falsa denuncia. La fiscalía solicitó penas de 30 y 20 años de prisión respectivamente.

En noviembre de 2022, el tribunal condenó a Romeo a prisión perpetua y a Russo a 17 años de prisión. El Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires confirmó el fallo.

La defensa de Romeo recurrió a la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, que rechazó la presentación. Finalmente, la defensa acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando la revocación de la condena por supuestas irregularidades procesales. El máximo tribunal desestimó el recurso.

En el expediente, los jueces de la Corte Suprema señalaron que “la presentación fue desestimada por no cumplir con las formalidades previstas”, cerrando la vía de revisión extraordinaria.

De este modo, la condena a prisión perpetua para Italo Ariel Romeo quedó confirmada.