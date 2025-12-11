“Caranchos top”: 15 allanamientos y ocho nuevos detenidos en la causa por estafas a aseguradoras

Ocho sospechosos fueron detenido en la causa contra los "caranchos top"

Ocho sospechosos fueron detenidos tras una serie de 15 allanamientos realizados en el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la investigación sobre la banda conocida como “caranchos top”, acusada de estafar a aseguradoras en una de las maniobras de fraude más grandes de los últimos años.

Según informaron fuentes policiales, los operativos estuvieron a cargo de la DDI de Morón y se llevaron a cabo en domicilios de Vicente López, El Palomar, Haedo, Ramos Mejía, Morón, Virreyes, Caseros, San Miguel, Ituzaingó y distintos barrios de la Capital Federal.

Como resultado, resultaron arrestados G.J.M. (25 años), F.M.R. (46), L.F.S.E. (27), R.A.D. (27), N.S. (53), A.S.C. (43), T.L.H. (29) y T.A.C. (37). Por el momento, se desconocen detalles sobre el rol que cada uno habría ocupado en el funcionamiento de la organización.

Durante los allanamientos, además, las autoridades secuestraron teléfonos celulares, computadoras, tablets, iPads, notebooks, discos externos, pendrives, memorias, GPS, una escopeta calibre 16, una pistola calibre 40, cargadores, municiones, documentación, una caja fuerte, máquinas para contar billetes, detector de billetes truchos, sellos profesionales, recetas médicas y otros elementos de interés para la investigación.

Una de las armas secuestradas: una escopeta doble caño calibre 16 marca Belga UAB

La investigación se inició a partir de una denuncia que representantes de la aseguradora Federación Patronal Seguros S.A.U. presentaron en el primer semestre de este año, tras detectar una serie de reclamos sospechosos.

El expediente fue a la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Morón, encabezada por los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti, quienes dispusieron tareas de seguimiento que permitieron identificar a los primeros integrantes de la organización, entre ellos varios abogados, una médica y una promotora.

En la investigación se estableció que la banda operaba con una estructura definida: existieron profesionales encargados de armar siniestros viales simulados con documentación falsa y de captar personas dispuestas a participar del fraude a cambio de dinero.

El líder fue identificado como Matías Rodrigo Giovanelli, un abogado que en ese momento ya era conocido en redes sociales por su cuenta “Tu Abogado Responde”, donde promocionaba el estudio y ofrecía supuestos consejos legales a víctimas de accidentes con distintas producciones audiovisuales propias de un influencer.

Algunos de los videos del abogado influencer investigado por la Justicia

Básicamente, la maniobra utilizada consistía en contactar o captar personas con pólizas activas, simular accidentes y presentar reclamos a distintas compañías aseguradoras utilizando certificados médicos y poderes notariales truchos.

En los videos que circulaban en internet, Giovanelli y su socio Gastón Tardini daban recomendaciones y prometían indemnizaciones superiores a la media del mercado.

En la causa constan más de 11 hechos comprobados entre 2022 y 2025, donde la estructura armó informes médicos, poderes y presupuestos mecánicos falsos, reclamos tramitados con documentación apócrifa y pagos ofrecidos a los supuestos accidentados.

Los registros del expediente muestran que una de las escribanas cuyos sellos y firmas utilizados negó haber emitido esos documentos. Otras dos declararon que la mayoría de los poderes presentados eran totalmente falsificados y que recibieron consultas porque los nombres de los intervinientes no figuraban en sus libros.

Una pistola Glock modelo 23, secuestrada en los allanamientos de este miércoles

Durante las primeras etapas de la investigación, Giovanelli logró eludir a la Justicia, pero luego se entregó a las autoridades a principios de julio. Junto a él quedaron imputados Juan Carlos Cavallo, Susana Alejandra Beatriz Lucas, Ariana Frank, Reynaldo Antonio Falcone y Micaela Carla Palmisano.

Esta última todavía se encuentra prófuga. En el expediente es señalada como quien reclutaba los prestanombres a través de redes sociales y mensajes por WhatsApp bajo el nombre de “Noelia”.

De los mencionados, varios lograron acceder a la prisión domiciliaria, siempre bajo investigación y, en algunos casos, con cauciones millonarias.

A Giovanelli, por ejemplo, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón resolvió otorgarle prisión domiciliaria, con el uso de tobillera electrónica y tras pagar $30.000.000 de fianza. Tardini, por su parte, se encuentra en libertad, aunque todavía sigue bajo investigación.

Matías Giovanelli, el principal acusado en la causa

De esta manera, los nuevos detenidos esperaban a ser indagados, en el marco de la causa por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documento y estafas reiteradas.