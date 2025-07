El líder de la banda de “Caranchos top” se entregó a la Justicia y será indagado

Gastón Tardini participaba de los videos del abogado influencer con pedido de captura por estafas

El abogado e influencer prófugo Matías Rodrigo Giovanelli, sobre quien pesaba una orden de captura nacional e internacional, se entregó cerca del mediodía de este jueves en la UFI N°5 de Morón, a cargo de Cargo Oviedo y Marisa Monti, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El protagonista de la cuenta “tuabogadoresponde” en Instagram se presentó con su defensor, Iván Mendoza. Imputado por, al menos, 11 hechos de estafa a compañías de seguro, será indagado durante esta jornada.

Este miércoles por la noche, la DDI de Morón realizó allanamientos en la casa de sus padres de Giovanelli y en su supuesto estudio jurídico, un departamento de la calle Arenales, en Vicente López, donde fue hallado Gastón Tardini, su socio.

Cuando los agentes de la DDI de Morón ingresaron a la unidad, encontraron al también abogado durmiendo y lo esposaron. Tardini vive, en realidad, en un edificio ubicado sobre Libertador junto a su esposa, a la vuelta de Arenales.

Según pudo saber este medio, el socio de Giovanelli no es un vecino muy apreciado. Por el contrario, lo tildan de “soberbio y pedante”. Incluso, describieron algunas reacciones violentas que tuvo con los propietarios. Al mismo tiempo, indicaron que pudo formar parte del consorcio y que, en ese rol, habría cometido algunas maniobras turbias, que los habitantes del edificio buscan esclarecer.

El procedimiento fue ordenado por la jueza de Garantías N°6, Karina De Luca, quien, además, denegó este miércoles la excarcelación de Susana Alejandra Lucas y su esposo, Juan Carlos Carvallo, ambos letrados. La misma medida alcanzó a la médica Ariana Frank.

Gastón Tardini participaba de los videos de la cuenta "TuAbogadoResponde"

Los cuatro ahora apresados están imputados por integrar una organización criminal dedicaba a utilizar documentos falsos e inventar accidentes viales para estafar a aseguradoras. De acuerdo a la causa, Giovanelli lideraba la estructura que cometió, al menos, 11 hechos, de acuerdo a lo comprobado por los investigadores.

El estudio jurídico donde fue atrapado el socio del líder de la banda

Los socios promocionaban su actividad en “Tu Abogado Responde”, un usuario de redes sociales, principalmente en Instagram, donde subían videos como influencers en los que explicaban algunas maniobras para sacar dinero a compañías de seguridad, siempre con su asesoramiento.

La investigación, a cargo de Oviedo y su colega Marisa Monti, descubrió que presentaban documentos falsos de escribanos sobre accidentes inexistentes, con certificados médicos y presupuestos truchos. Para ello, utilizaban los nombres de asegurados sin que ellos lo supieran o, bien, convocaban a personas que quisieran simular un siniestro a cambio de 300 mil pesos. Hay 17 personas identificadas como prestanombres para tal fin.

En ese sentido, es considerada clave la participación de Micaela Carla Palmisano, que permanece en calidad de prófuga, al igual que el abogado Reynaldo Antonio Falcone.

La jueza, para denegar las excarcelaciones, tuvo en cuenta que se trata “de una reiteración sistemática de múltiples hechos llevados a cabo en forma organizada por los imputados, con una clara división de roles y prolongados en el tiempo”.

“Se vislumbra un acuerdo de voluntades entre los aquí involucrados, con conocimientos intelectuales en la materia que poseen por su condición de profesionales en el caso”, agregó De Luca.

Y luego puntualizó en la resolución: “Carvallo y Lucas poseen títulos universitarios de abogado y, en el caso de Frank, título universitario de médica. Sus condiciones de profesionales constituyen una agravante, ya que utilizaron esos conocimientos como medio para la comisión de los hechos delictivos“. Fuentes del caso indicaron a este medio que el perjuicio es millonario.

La magistrada decidió que los detenidos continúen encerrados debido al peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.

En Facebook, en octubre de 2024, los abogados publicaron un aviso en el que buscaban abogados. Creen los investigadores que se trataba de una maniobra para reclutar profesionales con el mismo fin.

“Nosotros nos encargamos de la parte médica”

La promoción en Instagram de Matías Giovanelli, abogado de la banda de los caranchos

La causa cuenta con un audio revelador en el que, uno de los integrantes de la organización, explica el modus operandi a una persona que se interesó en uno de los anuncios que publicaban en redes, en el que se ofrecía 300 mil pesos a conductores con moto. Al notar que se trataba de una estafa, lo denunció.

“Veo que tenés muchas consultas. Básicamente, vos a los de la moto les tenés que explicar lo siguiente: lo que nosotros hacemos es armar un siniestro, donde ponemos las pólizas y buscamos motos, con conductor y acompañante. Es clave que le aclares que el conductor se tiene que encargar de conseguir un acompañante mayor de dieciocho años", dice un hombre en el mensaje que fue reenviado por WhatsApp por una supuesta mujer que se identificó como “Noelia” (se trataría de Palmisano).

“Segundo requisito: que no hayan estado en choques bastante frecuentemente. Si estuvieron en un choque o dos, no pasa nada. Si recuerdan que tuvieron un choque, con qué compañía y cuándo fue. ¿Eso para qué? Para que no hagamos contra la misma compañía y nos salte la bronca anterior", explican en el audio que sigue.

“Tienen que hacer videollamada vía Whatsapp con un médico que se llama VISTA MÉDICA, donde se le explica lo que tienen que decir: cómo fue, cuándo fue, dónde se atendieron. Luego firman y cobran. No tienen que ir al médico. Nosotros nos encargamos de la parte médica", finaliza.