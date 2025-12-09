Crimen y Justicia

Dos ladrones intentaron robar una casa en Mar del Plata y el dueño apuñaló a uno de ellos para defender a sus hijos

Ocurrió en una casa de la calle Jorge Acevedo al 5400 en el barrio de Constitución. El herido quedó internado y su cómplice detenido

Un delincuente es detenido luego
Un delincuente es detenido luego de intentar robar una casa en Mar de Plata, su cómplice quedó herido luego de ser apuñalado por el dueño (La Capital)

Un intento de robo en el barrio Constitución de Mar del Plata terminó con uno de los asaltantes herido de arma blanca y ambos detenidos, luego de que el propietario de la vivienda interviniera para proteger a sus hijos adolescentes. El hecho, que derivó en un operativo policial y la intervención de la Fiscalía, expuso además los antecedentes penales de los implicados, quienes fueron trasladados a la Unidad Penal Nº 44 de Batán según dispuso la fiscal de Flagrancia, María Isabel Sánchez.

El episodio se desencadenó cuando un llamado al 911 alertó sobre un violento robo en una casa ubicada en Jorge Acevedo al 5400.

De acuerdo con la reconstrucción policial citada por La Capital, dos sospechosos forzaron una ventana del frente e irrumpieron en la vivienda, donde se encontraban dos hermanos de 15 y 19 años.

El padre de los jóvenes, de 51 años, llegó rápidamente al domicilio y sorprendió a uno de los intrusos, un joven de 23 años, dentro del inmueble. En el forcejeo que siguió, el dueño de casa utilizó un arma blanca y le provocó tres cortes en el torso al asaltante, quien fue trasladado lúcido y consciente por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

El delincuente apuñalado quedó detenido
El delincuente apuñalado quedó detenido e internado en el Hospital Interzonal de Agudos (google maps)

El operativo cerrojo desplegado por el Comando de Patrullas permitió la aprehensión del sospechoso herido en Marco Sastre al 1500, mientras que el segundo involucrado, de 30 años, fue detenido en Artigas al 1600.

Durante la fuga, los delincuentes descartaron prendas de vestir y teléfonos celulares, elementos que fueron secuestrados por orden de la fiscalía.

El informe policial reveló que ambos detenidos cuentan con antecedentes penales. El joven de 23 años registra procesos previos por resistencia a la autoridad e infracción al artículo 78 del Decreto Ley 8031/73. Por su parte, el imputado de 30 años posee múltiples causas, entre ellas captura por robo, tentativa de robo calificado, tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego, resistencia a la autoridad, lesiones, hurto de motovehículo, encubrimiento y diversos hechos de robo y hurto en grado de tentativa.

Pánico y gritos durante un violento asalto en una heladería de Mar del Plata

El detenido es conocido como "El Pelado"
El detenido es conocido como "El Pelado"

Un robo a mano armada en una heladería de Mar del Plata terminó con la detención de un hombre de 42 años el viernes pasado, tras una investigación que se inició luego del violento episodio ocurrido el 29 de noviembre en un local de la cadena Grido, ubicado en la avenida Colón al 8700.

El detenido, identificado por el Gabinete Técnico Operativo (GTO) como quien actuó de campana durante el robo, fue localizado en una vivienda del barrio Villa Gascón, en la calle homónima al 7700. Posee un extenso prontuario, con antecedentes por resistencia a la autoridad, robo agravado, allanamiento por homicidio, captura activa por robo calificado, robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego, tentativa de robo agravado y tenencia y portación ilegal de arma de guerra, entre otros delitos.

Las imágenes del allanamiento
Las imágenes del allanamiento

El asalto ocurrió poco después de las 13. Dos delincuentes armados y encapuchados irrumpieron en el local, sorprendiendo a una empleada de 30 años que se encontraba en el depósito. Tras amenazarla con un arma de fuego, le sustrajeron dinero y su teléfono celular. Afuera, otros dos cómplices los esperaban en motos 110cc para facilitar la huida. Ambos permanecen prófugos.

Las cámaras de seguridad captaron la secuencia: los ladrones ingresaron al local vacío y la empleada apenas alcanzó a balbucear un “ey” antes de gritar por la violencia del asalto.

El episodio duró poco más de 2 minutos y medio. Aunque la cámara principal no registró el robo en el depósito, sí captó el audio de la víctima, que sufrió heridas leves en el rostro. Antes de escapar, los asaltantes intentaron forzar la caja fuerte, pero no lograron abrirla.

La causa está a cargo del fiscal Fernando Berlingieri, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego”. Las autoridades continúan con las tareas investigativas para identificar a los demás involucrados.

