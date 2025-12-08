Video: dos turistas escaparon de motochorros armados en Mar del Plata con una arriesgada maniobra

El momento del intento de robo a los turistas en Mar del Plata

Una pareja de turistas proveniente de Tandil evitó el robo de su moto tras ser interceptada por dos motochorros armados en el barrio Constitución de Mar del Plata, durante la madrugada del domingo. El asalto, registrado en la intersección de avenida Estrada y la costa, quedó grabado en las cámaras de seguridad de un almacén local.

El hecho se produjo cerca de las 2:40, cuando el hombre y su acompañante se detuvieron frente a un comercio, indicó 0223.

Tal como se ve en las imágenes, ambos ocupantes aún permanecían sobre la motocicleta cuando dos jóvenes a bordo de otra moto se acercaron y frenaron delante de ellos. Uno de los agresores descendió e intimidó a la pareja con un arma de fuego, justo cuando la acompañante bajaba del vehículo. Ante la amenaza, el conductor de la motocicleta reaccionó acelerando el rodado pa­ra evadir a los asaltantes, quienes casi resultaron embestidos.

El conductor de la moto escapó

Los delincuentes iniciaron una persecución por avenida Estrada. Sin embargo, la víctima logró despistarlos y regresó minutos más tarde al local donde su acompañante aguardaba. Ambas personas, visitantes llegadas de Tandil para disfrutar el fin de semana largo en Mar del Plata, resultaron ilesas tras el violento hecho.

Un hecho similar ocurrió minutos antes en Parque Luro. Según manifestaron vecinos en diálogo con el medio marplatense, la misma dupla de motochorros intentó asaltar en la madrugada a otras dos personas en la zona de Félix U. Camet y Florisbelo Acosta.

Las víctimas del asalto en Constitución oficializaron la denuncia ante la policía local, que lanzó una búsqueda de los dos sospechosos señalados en los videos de seguridad. Por lo pronto, ambos permanecen prófugos.

Balearon en la cabeza a un policía

Un policía de 20 años, Ian Joaquín Ruiz, resultó gravemente herido tras recibir un balazo en la cabeza mientras formaba parte de un operativo antidrogas en la ciudad de Mar del Plata.

Según las primeras informaciones confirmadas por fuentes oficiales, el hecho ocurrió este jueves al mediodía en la zona entre los barrios Belisario Roldán y Coronel Dorrego. Efectivos del área de Drogas Ilícitas se encontraban allí en el marco de un allanamiento como parte de una investigación por narcomenudeo.

El sospechoso, de 18 años, fue atrapado cuando cayó en una trampa: le pidió ayuda a su ex, que es policía de la Bonaerense y quien fue allanada en el marco del operativo de búsqueda del prófugo. Esa presión la quebró. Y así lograron capturar al acusado: fue identificado como Ramiro Parodis.