Secuestraron a un chofer en La Plata y usaron su camión para seguir con el raid delictivo

Un camión, perteneciente al corralón La Estación, con sede en Villa Elvira, La Plata, fue robado el martes pasado y, desde entonces, los delincuentes lo utilizan para continuar con su raid delictivo. El conductor estuvo secuestrado durante horas, hasta que fue liberado.

Todo sucedió cuando el camión Volkswagen 13.180 llegó a El Pato para realizar un trabajo. Allí, el chofer fue sorprendido por un grupo de delincuentes que lo amenazaron con un arma y lo obligaron a subir a otro vehículo. La situación se prolongó durante casi cuatro horas, período durante el cual la víctima permaneció privada de su libertad, mientras los asaltantes utilizaron el camión para cargar mercancía robada.

De acuerdo con la información publicada por el medio local 0221, el conductor relató que fue abordado por al menos cuatro personas armadas, que lo intimidaron antes de obligarlo a abordar una Renault Stepway blanca. Según testimonios, los agresores usaron el camión para robar bobinas de cobre y transformadores, circulando por distintos puntos de la ciudad y localidades cercanas.

Desde el momento de la denuncia, diversas fuerzas policiales desplegaron un operativo de búsqueda en sectores rurales y urbanos de La Plata, El Pato, y zonas lindantes, prestando especial atención a áreas cercanas a las rutas 2 y 36.

El camión, color blanco, aún permanece desaparecido. La investigación planteó la hipótesis de que los delincuentes lo utilizaron para trasladarse por diversos partidos del Conurbano sur, incluyendo Berazategui, Florencio Varela y Lomas de Zamora. La última pista relevante provenía de la Ruta 2 a la altura de Florencio Varela, donde algunos testigos reportaron el paso de un vehículo con las características denunciadas.

Un camionero dijo que lo engañaron en la ruta, pero era una mentira para quedarse con la carga

Días atrás y con otro camión como protagonista del hecho, la SubDDI Arrecifes de la Policía bonaerense, en un operativo conjunto con personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) y el Comando de Prevención Rural (CPR) de Arrecifes, así como efectivos de la DDI Pergamino, logró desbaratar una banda vinculada a la piratería del asfalto y detener a tres hombres mayores de edad.

El procedimiento se realizó bajo la intervención de la UFI N° 3, a cargo de Matías Tanús, del Departamento Judicial San Nicolás.

El operativo surgió tras la denuncia presentada por Ariel Damián Bertolo, un chofer de 45 años, de la firma ESPEP SAS. El hombre informó que, mientras transportaba 26 palets de bebidas gaseosas de Coca Cola desde Pompeya (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) hacia la provincia de Mendoza, y al pasar por la ciudad de Vedia, detuvo el camión para recoger a una persona que hacía dedo.

Según su relato, este sujeto lo amenazó con un arma de fuego y lo obligó a detenerse. Sostuvo que luego otros individuos lo redujeron y lo trasladaron por la fuerza en una camioneta Toyota Hilux, dejándolo posteriormente en la intersección de España y G. Risso, en Arrecifes.

Tras la denuncia, los detectives analizaron las cámaras municipales y verificaron que Bertolo no había sido liberado de una camioneta, como declaró, sino que descendió de un automóvil Ford Focus. Dicho vehículo fue hallado detenido en la esquina de España y Rivadavia. Al identificar a los ocupantes, se estableció que ambos llevaban el apellido Báez, cuyos datos coincidían con la titularidad del camión denunciado como sustraído.

Finalmente, las autoridades ordenaron la aprehensión de Félix Aníbal Baez (58), de Víctor Ángel Báez (62) y de Bertolo, quienes fueron trasladados a la Comisaría de Arrecifes.

Durante los procedimientos se secuestró un camión Volkswagen, un semirremolque ASTPRA, dos teléfonos celulares y un automóvil Ford Focus, precisaron las fuentes.

La investigación continuó y posibilitó ubicar el camión y el semirremolque, sin la carga, en una estación de servicio conocida como “Shellito” de la Ruta Nacional 188 y Batalla Bailén, en Pergamino. Personal de la DDI Pergamino constató la existencia del vehículo en el lugar. El camión estaba vacío, sin los productos transportados.

La Fiscalía dispuso notificar a los tres aprehendidos por el delito de falsa denuncia y robo, mientras se instruyen los recaudos legales correspondientes.