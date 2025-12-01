Un camionero dijo que lo engañaron en la ruta pero era una puesta en escena para quedarse con la carga: el detalle que lo delató

El chofer simuló un robo

La SubDDI Arrecifes de la Policía bonaerense, en un operativo conjunto con personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) y el Comando de Prevención Rural (CPR) de Arrecifes, así como efectivos de la DDI Pergamino, logró desbaratar una banda vinculada a la piratería del asfalto y detener a tres hombres mayores de edad.

El procedimiento se realizó bajo la intervención de la UFI N° 3, a cargo de Matías Tanús, del Departamento Judicial San Nicolás, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Desarticulan banda dedicada a la piratería del asfalto en Arrecifes

El operativo surgió tras la denuncia presentada por Ariel Damián Bertolo, un chofer de 45 años, de la firma ESPEP SAS. El hombre informó que, mientras transportaba 26 palets de bebidas gaseosas de Coca Cola desde Pompeya (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) hacia la provincia de Mendoza, y al pasar por la ciudad de Vedia, detuvo el camión para recoger a una persona que hacía dedo.

Según su relato, este sujeto lo amenazó con un arma de fuego y lo obligó a detenerse. Sostuvo que luego otros individuos lo redujeron y lo trasladaron por la fuerza en una camioneta Toyota Hilux, dejándolo posteriormente en la intersección de España y G. Risso, en Arrecifes.

El camión fue hallado sin la carga

Tras la denuncia, los detectives analizaron las cámaras municipales y verificaron que Bertolo no había sido liberado de una camioneta, como declaró, sino que descendió de un automóvil Ford Focus. Dicho vehículo fue hallado detenido en la esquina de España y Rivadavia. Al identificar a los ocupantes, se estableció que ambos llevaban el apellido Báez, cuyos datos coincidían con la titularidad del camión denunciado como sustraído.

Las autoridades ordenaron la aprehensión de Félix Aníbal Baez (58), de Víctor Ángel Báez (62) y de Bertolo, quienes fueron trasladados a la Comisaría de Arrecifes.

Durante los procedimientos se secuestró un camión Volkswagen, un semirremolque ASTPRA, dos teléfonos celulares y un automóvil Ford Focus, precisaron las fuentes.

Los cómplices del chofer también fueron detenidos

La investigación continuó y posibilitó ubicar el camión y el semirremolque, sin la carga, en una estación de servicio conocida como “Shellito” de la Ruta Nacional 188 y Batalla Bailén, en Pergamino. Personal de la DDI Pergamino constató la existencia del vehículo en el lugar. El camión estaba vacío, sin los productos transportados.

La fiscalía dispuso notificar a los tres aprehendidos por el delito de falsa denuncia y robo, mientras se instruyen los recaudos legales correspondientes.

El Grupo Operativo continúa las tareas investigativas para recuperar la carga de bebidas gaseosas y establecer la responsabilidad de otros posibles involucrados.