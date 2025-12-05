Macabro giro en el caso de la policía que mató a su ex: la acusaron de montar una falsa escena del crimen

El cuchillo de cocina en la cintura de la víctima

Cynthia Cecilia Maidana, oficial de la Policía Federal (PFA), mató a tiros a su ex pareja el 12 de noviembre pasado en su departamento de la calle Cachimayo del barrio porteño de Caballito. Parecía un caso de violencia de género: ella le aseguró a la Policía de la Ciudad que la víctima, Rodolfo Benítez Bazán, taxista y padre de sus dos hijas, tenía una restricción perimetral en su contra. Al verlo entrar a su departamento, lo baleó con su arma reglamentaria.

Sin embargo, la historia dio un giro total en las últimas horas. La fiscal Mónica Cuñarro, que investiga el caso, pidió que Maidana sea indagada nuevamente por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por el uso de un arma de fuego.

El planteo de la fiscal es inquietante: Cuñarro acusa a la oficial de matar a su ex marido a sangre fría y de montar una falsa escena del crimen para cubrir sus rastros.

La versión de Maidana no le pareció convincente a Cuñarro. Entonces, la fiscal ordenó a la Policía de la Ciudad una serie de pericias forenses, como un análisis balístico profundo, y la toma de testimonios. Las pruebas fueron elocuentes.

Las manchas de sangre y la cámara de seguridad, curiosamente desconectada

“Los elementos incorporados con posterioridad a la declaración indagatoria obligan a profundizar el interrogatorio de la imputada para esclarecer contradicciones sustanciales” y “confrontar su versión con la prueba objetiva”, aseguró Cuñarro en su planteo al juzgado del caso, realizado esta semana.

La larga serie de supuestas contradicciones y pasos en falso de Maidana comienza, principalmente, con su niñera, o ex niñera.

“Una vez fuera de su domicilio, a las 2.15 horas AM del 12 de noviembre, Maidana comenzó a enviarle mensajes de WhatsApp” a la ex niñera de sus hijas, aseveró la fiscal. Le dijo que “si le preguntaban tenía que decir que ella cuidaba a las chicas, que lo hacía los días par y que la iban a llamar y tenía que decir que ese día las iba a cuidar, pero que no había podido ir por un problema”. También le pidió que esto “quedará entre ellas, que no se lo tenía que contar a su mamá y que borrara todo”. Esta conversación se mantuvo hasta las 2.41 del día del crimen.

Cynthia Cecilia Maidana

A pesar de la perimetral, se descubrió, en base a los testimonios, que el taxista asesinado cuidaba de sus hijas. No solo eso: tenía una llave del departamento de su ex. Precisamente, según cree la fiscal, ese acceso le habría permitido a Maidana matar por sorpresa a quien fuera su marido, que estaba en el lugar.

La acusada entró a su casa a las 3:03 de aquel día. “Los vecinos no escucharon gritos, amenazas, golpes, ni llamados al 911, como tampoco pedidos de auxilio que hicieran suponer que había riesgo tanto para ella como para sus hijas”, siguió el dictamen.

Así, le tiró a quemarropa en el pecho, a la altura de la tetilla izquierda. Luego, le disparó otra vez en el abdomen, a centímetros del ombligo.

El croquis forense de la escena del crimen

A las 5, Maidana le escribió desde el celular de su hija de 8 años a su oficial superior: “Auxilio”, “ayuda”. Su ex ya estaba muerto hacía tiempo. Había roto su propio teléfono minutos antes, luego de dar de baja su cuenta de WhatsApp. Después, sostiene la fiscal, quitó la memoria de la cámara de seguridad del departamento. También, supuestamente, le plantó un cuchillo en la cintura a Benítez.

Peor todavía: sus dos hijas dormían en el departamento al momento del asesinato.

La ex niñera declaró en la causa y aportó los mensajes. Aseguró que Maidana nunca le había hablado de problemas de violencia con Benítez Bazán. La madre de Maidana también testificó. Dijo que su hija y su ex yerno tenían una relación “como se dice ahora, tóxica”. Y el portero aseguró que la hija menor “bajaba a abrirle al padre” casi a diario.

Los chats de Maidana con la ex niñera

La pericia balística, contrastada con las manchas de sangre en el cadáver y en las paredes, fue casi condenatoria. Se descubrió que los disparos ocurrieron en otro sector del departamento y que Maidana habría movido el cadáver.

“Del análisis de la causa surge que la víctima no se desplazó del lugar donde fuera la posible secuencia fáctica de los hechos en virtud a la ausencia de indicios que indiquen lo contrario. Solamente se encontraron signos sobre su antebrazo izquierdo que indicarían rotación o movimiento del cuerpo”.