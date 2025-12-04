Crimen y Justicia

Lo buscaban por matar a un adolescente en un robo en la autopista Riccheri y cayó por una herramienta digital

El detenido tiene 21 años y fue encontrado en una casa del barrio bonaerense 9 de abril por un método de rastreo de GPS en tiempo real. Está acusado del crimen de Cristian Leonel Ibarra, de 17 años

Guardar
Rodeado y rendido, "Jona",
Rodeado y rendido, "Jona", acusado de un crimen

La División Homicidios de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA capturó en las últimas horas a Jonathan Gastón Galeano, alias “Jona” y de 21 años, quien permanecía prófugo desde fines de julio, acusado de ser el autor material del homicidio de Leonel Cristian Ibarra (17). Al adolescente lo mataron en un intento de robo en la autopista Riccheri, a la altura de Barrio Uno del partido de Ezeiza.

La captura de “Jona” se concretó tras un allanamiento de urgencia en una vivienda de la localidad de 9 de Abril, también en el partido de Ezeiza, luego de una investigación que incluyó tareas de vigilancia y el uso de tecnología de geolocalización avanzada.

El crimen de Cristian, a quien le decían “Coco”, ocurrió el 31 de julio pasado, cuando el chico circulaba en moto Honda Wave junto a su primo Kevin por la autopista Riccheri: se dirigían hacia una reunión de motociclistas.

Según la reconstrucción policial, dos sospechosos a bordo de una Yamaha XTZ de color azul se les acercaron y, con armas de fuego, intentaron robarles el vehículo.

El mensaje publicado por el
El mensaje publicado por el entorno del menor asesinado en Ezeiza

Durante el ataque, el agresor que iba como acompañante les disparó al menos dos veces. Uno de los proyectiles impactó en el cuerpo de “Coco”, quien falleció en el lugar. Los asaltantes huyeron sin lograr su objetivo, mientras que el primo de la víctima sobrevivió tras realizar maniobras evasivas que provocaron la caída de ambos sobre el sector parquizado lindero a la autopista.

Tras el ataque, el personal policial preservó la escena y solicitó una ambulancia. En el lugar, los peritos hallaron dos vainas servidas a 350 metros del cuerpo de la víctima.

Ahora será indagado por el
Ahora será indagado por el fiscal por el homicido

La investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, Descentralizada Ezeiza, bajo la dirección del fiscal Carlos Alberto Hassan, avanzó en los meses siguientes con la identificación de Galeano como presunto autor del homicidio agravado criminis causa y robo agravado por el uso de arma de fuego.

El Juzgado de Garantías N° 7 Descentralizado de Ezeiza había librado una orden de captura el 30 de septiembre de 2025. Y en las últimas horas la detención de Galeano se produjo tras una serie de tareas de inteligencia que incluyeron la vigilancia de cinco domicilios en la zona del barrio 9 de Abril.

El personal de la División Homicidios, con apoyo del Departamento Técnico del Cibercrimen, utilizó el sistema IMSI Catcher, una herramienta de geolocalización que permite identificar la ubicación de teléfonos celulares en tiempo real. De este modo, lograron determinar en cuál de las viviendas se encontraba el aparato vinculado a la investigación.

Con la autorización judicial correspondiente, los efectivos ingresaron al domicilio de Juan Sebastián El Cano al 4900, donde detuvieron a Galeano y secuestraron un teléfono celular. El operativo contó con la participación de más de una docena de efectivos de la División Homicidios.

Tras la detención, la autoridad judicial dispuso que Galeano fuera trasladado a la sede policial en calidad de comunicado, para la realización de las diligencias de rigor, y luego alojado en la División Alcaidía (Cavia) hasta su traslado a la fiscalía, donde será indagado.

Temas Relacionados

homicidiosrobosinseguridadEzeizaúltimas noticiasprófugosautopista Riccheri

Últimas Noticias

Balearon en la cabeza a un policía de 20 años durante un operativo en Mar del Plata y su estado es crítico

La víctima, que participaba de un procedimiento en el marco de una investigación por venta de drogas, permanece internada con pronóstico reservado

Balearon en la cabeza a

La argentina que pasó 10 días desaparecida en la selva mexicana habló por primera vez: “No confiaba en nadie”

María Belén Zerda, de 39 años, contó a Infobae que sufrió un hackeo en su celular y así comenzó a sentirse vigilada por un grupo de desconocidos. Ante el miedo, se refugió en un área de vegetación exuberante de Cancún. Cómo sobrevivió

La argentina que pasó 10

El humillante arresto de May, la jefa de una banda de ladrones: “Dejame que me moje el pelo nomás”

Es la cuarta detenida de la organización criminal que asaltó a un familiar de un fiscal federal y que en sus filas tenía a un teniente de la Bonaerense

El humillante arresto de May,

Los fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso enfrentarán un jury por mal desempeño y negligencia

Se trata de Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Las denuncias en su contra fueron admitidas por unanimidad por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en Córdoba

Los fiscales que investigaron el

“Viejos que se hacen los adolescentes”: habló la ex pareja de uno de los argentinos detenidos en Miami

La mujer minimizó lo ocurrido en el Dolphin Mall y dio su versión de los hechos. “Ninguno de ellos tiene necesidad de robar”, aclaró

“Viejos que se hacen los
DEPORTES
“Le arranco la cabeza”: Luquitas

“Le arranco la cabeza”: Luquitas Rodríguez reveló que Marcos Rojo estuvo a punto de pelear en Párense de Manos y nombró a su rival

La frase de la mánager de Franco Colapinto que generó ilusión sobre su futuro en la Fórmula 1

“¡Extraordinario!“: el lujo en la Copa del Mundo de tenis de mesa que sorprendió a los propios deportistas

Este viernes se conocerá la sentencia de la causa Fútbol Para Todos: los políticos y dirigentes que enfrentan pedidos de prisión

Un histórico del fútbol europeo eligió a sus cuatro favoritos a ganar el Mundial 2026: por qué excluyó a la Argentina de Messi

TELESHOW
La palabra de Flor Jazmín

La palabra de Flor Jazmín Peña tras los rumores de que Wanda Nara habría intentado seducir a Nico Occhiato

El paso de Rocío Pardo por el Bailando: del debut con el Dipy a la renuncia en vivo con Ulises Bueno

Ivana Figueiras habló de su distanciamiento con Darío Cvitanich: “Él es buena persona, pero hoy estoy sola”

Beto Casella, tras anunciar su salida de Bendita: “Edith Hermida no tiene la misma pasión por la tele que yo”

El gesto de China Suárez tras el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

INFOBAE AMÉRICA

EEUU impuso una millonaria multa

EEUU impuso una millonaria multa a una empresa en Nueva York por gestionar bienes de un oligarca ruso aliado de Putin

Colombia avanza en energía solar con innovación y su primer sistema de almacenamiento a gran escala

Bill Gates advirtió que la mortalidad infantil volvió a aumentar por los recortes de ayuda internacional

Australia prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 años a partir del 10 de diciembre

Brian May eligió el solo de guitarra más impactante de la historia: “Es una de mis grandes inspiraciones”