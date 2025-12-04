Lo buscaban por matar a un adolescente en un robo en la autopista Riccheri y cayó por una herramienta digital

Rodeado y rendido, "Jona", acusado de un crimen

La División Homicidios de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA capturó en las últimas horas a Jonathan Gastón Galeano, alias “Jona” y de 21 años, quien permanecía prófugo desde fines de julio, acusado de ser el autor material del homicidio de Leonel Cristian Ibarra (17). Al adolescente lo mataron en un intento de robo en la autopista Riccheri, a la altura de Barrio Uno del partido de Ezeiza.

La captura de “Jona” se concretó tras un allanamiento de urgencia en una vivienda de la localidad de 9 de Abril, también en el partido de Ezeiza, luego de una investigación que incluyó tareas de vigilancia y el uso de tecnología de geolocalización avanzada.

El crimen de Cristian, a quien le decían “Coco”, ocurrió el 31 de julio pasado, cuando el chico circulaba en moto Honda Wave junto a su primo Kevin por la autopista Riccheri: se dirigían hacia una reunión de motociclistas.

Según la reconstrucción policial, dos sospechosos a bordo de una Yamaha XTZ de color azul se les acercaron y, con armas de fuego, intentaron robarles el vehículo.

El mensaje publicado por el entorno del menor asesinado en Ezeiza

Durante el ataque, el agresor que iba como acompañante les disparó al menos dos veces. Uno de los proyectiles impactó en el cuerpo de “Coco”, quien falleció en el lugar. Los asaltantes huyeron sin lograr su objetivo, mientras que el primo de la víctima sobrevivió tras realizar maniobras evasivas que provocaron la caída de ambos sobre el sector parquizado lindero a la autopista.

Tras el ataque, el personal policial preservó la escena y solicitó una ambulancia. En el lugar, los peritos hallaron dos vainas servidas a 350 metros del cuerpo de la víctima.

Ahora será indagado por el fiscal por el homicido

La investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, Descentralizada Ezeiza, bajo la dirección del fiscal Carlos Alberto Hassan, avanzó en los meses siguientes con la identificación de Galeano como presunto autor del homicidio agravado criminis causa y robo agravado por el uso de arma de fuego.

El Juzgado de Garantías N° 7 Descentralizado de Ezeiza había librado una orden de captura el 30 de septiembre de 2025. Y en las últimas horas la detención de Galeano se produjo tras una serie de tareas de inteligencia que incluyeron la vigilancia de cinco domicilios en la zona del barrio 9 de Abril.

El personal de la División Homicidios, con apoyo del Departamento Técnico del Cibercrimen, utilizó el sistema IMSI Catcher, una herramienta de geolocalización que permite identificar la ubicación de teléfonos celulares en tiempo real. De este modo, lograron determinar en cuál de las viviendas se encontraba el aparato vinculado a la investigación.

Con la autorización judicial correspondiente, los efectivos ingresaron al domicilio de Juan Sebastián El Cano al 4900, donde detuvieron a Galeano y secuestraron un teléfono celular. El operativo contó con la participación de más de una docena de efectivos de la División Homicidios.

Tras la detención, la autoridad judicial dispuso que Galeano fuera trasladado a la sede policial en calidad de comunicado, para la realización de las diligencias de rigor, y luego alojado en la División Alcaidía (Cavia) hasta su traslado a la fiscalía, donde será indagado.