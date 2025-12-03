Un joven golpeó a su madre, se atrincheró en la casa y fue atrapado tras intentar incendiarla

La cuadra de calle 36 y 128 de Ensenada donde ocurrieron los hechos (Google Maps)

En la madrugada del martes en Ensenada, una mujer solicitó auxilio a la Policía de la Provincia de Buenos Aires tras denunciar que su hijo ingresó a su domicilio en la zona de calles 36 y 128 y la atacó con un tirante de madera. El hombre fue arrestado en un zanjón tras intentar huir.

De acuerdo a la reconstrucción oficial, al arribo de los efectivos, el joven continuaba en actitud agresiva. La mujer agredida, de unos 60 años, presentaba lesiones visibles provocadas durante el forcejeo e informó que su hijo la atacó con un pedazo de madera.

Segú la información a la que pudo acceder el medio local 0221, mientras los efectivos evaluaban la situación, el sujeto tomó dos cuchillos de aproximadamente 30 centímetros y amenazó tanto a su madre como a los uniformados.

La presión policial provocó que el agresor incendiara un colchón en una de las habitaciones, imprimiendo un mayor grado de peligrosidad al episodio. Las llamas comenzaron a expandirse en el ambiente, por lo que otro grupo de efectivos procedió a sofocar el fuego mientras intentaban contener al atacante.

Al detectar la presencia policial, el agresor optó por huir del lugar, por lo que personal de la comisaría Tercera de Ensenada desplegó un operativo cerrojo, que incluyó móviles y personal del Grupo Motorizado Departamental, con el objetivo de limitar los posibles recorridos del fugitivo.

El joven fue visto nuevamente en el cruce de 127 y 38 bis, donde adoptó una postura aún más hostil: ante los policías, exhibió un arma blanca en señal de amenaza e intentó continuar su huida. Durante este trayecto, uno de los efectivos logró interceptarlo. El agresor descartó el cuchillo y se arrojó a un segundo zanjón cercano.

En el domicilio se secuestraron dos cuchillos de grandes dimensiones, mientras que otro cuchillo fue incautado al momento de la aprehensión.

El detenido fue trasladado, junto con los elementos secuestrados, a la dependencia policial. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 del Departamento Judicial La Plata intervino en la causa. El hecho quedó caratulado bajo las figuras de “tentativa de homicidio, lesiones calificadas, daños y amenazas calificadas contra el personal policial”.

La víctima se encuentra en recuperación, bajo resguardo y acompañamiento de personal especializado. Por su parte, las autoridades judiciales dispusieron la permanencia del joven bajo custodia, en espera de las diligencias legales pertinentes.

El agresor es detenido en un zanjón a cuadras de la casa donde ocurrió la agresión (0221)

Matricidio seguido de suicidio en Jujuy

A mediados del mes de octubre y en un hecho de violencia intrafamiliar, el barrio El Chingo de San Salvador de Jujuy quedó conmocionado por un macabro hallazgo.

Un joven de 19 años mató a su madre, convivió con el cuerpo por días y se arrojó al vacío desde un puente. Luego de que la autopsia determinara cuál fue la causa de muerte de la mujer y cuándo ocurrió el fallecimiento, la investigación avanzó con el análisis del teléfono celular del hijo, señalado como el asesino.

El caso tomó trascendencia pública cuando un joven de 19 años descendió de un Ford Focus gris en movimiento sobre el puente San Martín, que une el barrio Centro con Chijra en la capital jujeña. Tras acercarse a la baranda, se arrojó al vacío y cayó sobre el lecho del Río Grande.

El personal del SAME lo trasladó en estado crítico al Hospital Pablo Soria, donde falleció. Esto marcó el inicio de una investigación que, horas después, revelaría una trama macabra.

Casi en simultáneo a que rescataban al joven, bomberos acudieron a una vivienda del barrio El Chingo por un principio de incendio en la vivienda que el joven compartía con su madre. Las llamas se focalizaron en el sector delantero, específicamente en el living y el comedor. Al sofocar el fuego, los rescatistas hallaron el cuerpo de una mujer cubierto con una manta y una media sombra en el patio de la residencia. La víctima, madre del joven fallecido, presentaba múltiples heridas de arma blanca y llevaba varios días muerta, según los primeros peritajes.

La conexión entre ambos sucesos llevó a los investigadores a trabajar bajo la hipótesis de “matricidio seguido de suicidio”, aunque el Ministerio Público de la Acusación mantiene abiertas todas las líneas de investigación, con el objetivo de descartar la intervención de terceros en el homicidio de la mujer de 56 años.

En el marco de las averiguaciones, se procedió a la apertura y análisis del teléfono móvil del joven. De esta manera, no se hallaron elementos que sugieran la posible intervención de otras personas en el homicidio de su madre.

Los investigadores ya descartaron todos los elementos punzocortantes encontrados en la peluquería que la víctima tenía en la esquina de su casa. Sin embargo, en dos cuchillos hallados en la vivienda se detectaron rastros de sangre, por lo que se presume que uno o ambos habrían sido empleados por el agresor.

El resultado final de los análisis sobre estos cuchillos, junto con los peritajes completos del celular y la computadora secuestrados durante los procedimientos, constituyen los últimos detalles que la fiscalía espera para proceder al cierre definitivo de la causa.