“Sabía que iban a robar, no a matar”: declaró ‘Milanesa’, el último detenido por el crimen de la jubilada en San Isidro

María Susana Rodríguez Iturriaga, asesinada en San Isidro

Santiago Nahuel Paz, alias “Milanesa”, fue detenido en las últimas horas por el crimen de María Susana Rodríguez Iturriaga, la jubilada asesinada en su casa de San Isidro durante un robo organizado desde la cárcel por la Banda del Millón. En ese contexto, el fiscal Patricio Ferrari indagó al acusado de 23 años, quien buscó desligarse del homicidio y afirmó desconocer que los demás implicados iban a matar a la víctima.

Paz fue imputado este miércoles como partícipe necesario en el violento robo que terminó con la muerte de la mujer de 81 años. Según la acusación, su rol fue clave: aunque él no ingresó al domicilio, habría solicitado desde su celular los autos de aplicación que trasladaron a los autores materiales del hecho, tanto a la ida como a la vuelta.

En su declaración, a la que accedió Infobae, “Milanesa” reconoció haber pedido los vehículos, pero aseguró que lo hizo porque se lo pidió su sobrino: Thiago Sandoval, uno de los líderes de la famosa banda delictiva de San Isidro que está preso por asesinar al empresario Jorge de Marco.

“El 25 de octubre estaba en mi casa y mi sobrino Thiago Sandoval me llamó desde la cárcel para que le pida a Ramiro y Tiziano un auto para que se vayan. Después me llamó de vuelta para que le pida otro vehículo de regreso. Cuando ellos llegaron yo ya no estaba. Después fui a hacer unas compras y nada más. Lo que hice fue pedirles un auto para que ellos se manejen”, relató ante del fiscal Ferrari.

En su indagatoria, Paz admitió que sabía que el grupo iba a cometer un robo, pero negó conocer que el hecho terminaría en un homicidio. “Yo algo sabía, sabía que iban a robar con ese auto, pero no sabía que iban a matar. Se los pedí de onda a la ida y a la vuelta. Las dos veces me pidió Thiago que lo pida”, afirmó.

Cayó “Milanesa”, el quinto prófugo del crimen de la jubilada en San Isidro

El joven también mencionó que en su casa, ese día, estaban presentes otros involucrados en el asalto. Entre ellos Miguel Ángel Viera, uno de los primeros arrestados que habría utilizado los autos solicitados por él. “Ya los metieron presos por esto me enteré”, agregó.

“Yo sé que Thiago (Sandoval) se maneja así, robando. Él es parte de la banda del millón, por eso está preso. Desde ahí él marca las casas y ellos, la gente que él reúne van a los hechos”, declaró.

Luego se refirió a su relación con los otros imputados de la causa: Miguel Ángel Viera, Julio Emiliano, y los presos Thiago Sandoval y Hugo Isaías Castillo San Martín, conocido como “Castillito”.

Crimen de la jubilada en San Isidro: así actuó la Banda del Millón

En este sentido, Milanesa sostuvo que apenas conocía a Julio y que a Viera lo vio por primera vez ese día, cuando le mandó el video de la casa que iban a robar, también a pedido de Sandoval. “No los conocía del barrio ni nada”, aseguró.

Finalmente, Paz explicó que su madre rompió el teléfono desde el cual había hecho los pedidos de auto, por temor a que tuvieran problemas tras la muerte de la víctima. “Que la señora de la casa de Martínez había muerto me enteré por la tele y después que me allanaron”, remarcó.

Así quedó la casa de la víctima

Y concluyó: “Con el único que yo hablo es con mi sobrino Thiago, con el resto de la banda no tengo contacto. Ayer cuando vinieron a buscarme corrí, porque yo sabía que me estaban buscando por esto. Después me detuvieron”.

En su indagatoria, Milanesa también hizo mención al último prófugo que buscan las autoridades. Se trata de un menor, que también habría participado del hecho que tuvo como víctima a la jubilada.