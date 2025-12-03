Crimen y Justicia

“Sabía que iban a robar, no a matar”: declaró ‘Milanesa’, el último detenido por el crimen de la jubilada en San Isidro

El imputado de 23 años fue indagado este miércoles por el fiscal Patricio Ferrari, a cargo de la investigación. Está acusado de partícipe necesario en el homicidio de María Susana Rodríguez Iturriaga

Guardar
María Susana Rodríguez Iturriaga, asesinada
María Susana Rodríguez Iturriaga, asesinada en San Isidro

Santiago Nahuel Paz, alias “Milanesa”, fue detenido en las últimas horas por el crimen de María Susana Rodríguez Iturriaga, la jubilada asesinada en su casa de San Isidro durante un robo organizado desde la cárcel por la Banda del Millón. En ese contexto, el fiscal Patricio Ferrari indagó al acusado de 23 años, quien buscó desligarse del homicidio y afirmó desconocer que los demás implicados iban a matar a la víctima.

Paz fue imputado este miércoles como partícipe necesario en el violento robo que terminó con la muerte de la mujer de 81 años. Según la acusación, su rol fue clave: aunque él no ingresó al domicilio, habría solicitado desde su celular los autos de aplicación que trasladaron a los autores materiales del hecho, tanto a la ida como a la vuelta.

En su declaración, a la que accedió Infobae, “Milanesa” reconoció haber pedido los vehículos, pero aseguró que lo hizo porque se lo pidió su sobrino: Thiago Sandoval, uno de los líderes de la famosa banda delictiva de San Isidro que está preso por asesinar al empresario Jorge de Marco.

“El 25 de octubre estaba en mi casa y mi sobrino Thiago Sandoval me llamó desde la cárcel para que le pida a Ramiro y Tiziano un auto para que se vayan. Después me llamó de vuelta para que le pida otro vehículo de regreso. Cuando ellos llegaron yo ya no estaba. Después fui a hacer unas compras y nada más. Lo que hice fue pedirles un auto para que ellos se manejen”, relató ante del fiscal Ferrari.

En su indagatoria, Paz admitió que sabía que el grupo iba a cometer un robo, pero negó conocer que el hecho terminaría en un homicidio. “Yo algo sabía, sabía que iban a robar con ese auto, pero no sabía que iban a matar. Se los pedí de onda a la ida y a la vuelta. Las dos veces me pidió Thiago que lo pida”, afirmó.

Cayó “Milanesa”, el quinto prófugo
Cayó “Milanesa”, el quinto prófugo del crimen de la jubilada en San Isidro

El joven también mencionó que en su casa, ese día, estaban presentes otros involucrados en el asalto. Entre ellos Miguel Ángel Viera, uno de los primeros arrestados que habría utilizado los autos solicitados por él. “Ya los metieron presos por esto me enteré”, agregó.

“Yo sé que Thiago (Sandoval) se maneja así, robando. Él es parte de la banda del millón, por eso está preso. Desde ahí él marca las casas y ellos, la gente que él reúne van a los hechos”, declaró.

Luego se refirió a su relación con los otros imputados de la causa: Miguel Ángel Viera, Julio Emiliano, y los presos Thiago Sandoval y Hugo Isaías Castillo San Martín, conocido como “Castillito”.

Crimen de la jubilada en San Isidro: así actuó la Banda del Millón

En este sentido, Milanesa sostuvo que apenas conocía a Julio y que a Viera lo vio por primera vez ese día, cuando le mandó el video de la casa que iban a robar, también a pedido de Sandoval. “No los conocía del barrio ni nada”, aseguró.

Finalmente, Paz explicó que su madre rompió el teléfono desde el cual había hecho los pedidos de auto, por temor a que tuvieran problemas tras la muerte de la víctima. “Que la señora de la casa de Martínez había muerto me enteré por la tele y después que me allanaron”, remarcó.

Así quedó la casa de
Así quedó la casa de la víctima

Y concluyó: “Con el único que yo hablo es con mi sobrino Thiago, con el resto de la banda no tengo contacto. Ayer cuando vinieron a buscarme corrí, porque yo sabía que me estaban buscando por esto. Después me detuvieron”.

En su indagatoria, Milanesa también hizo mención al último prófugo que buscan las autoridades. Se trata de un menor, que también habría participado del hecho que tuvo como víctima a la jubilada.

Temas Relacionados

Últimas noticiasCrimen de la jubiladaMaría Susana Rodríguez IturriagaSan Isidro

Últimas Noticias

Cinco empresarios mendocinos fueron detenidos en Miami

Están acusados de robar valijas llenas de ropa de marca por más de 3.000 dólares.

Cinco empresarios mendocinos fueron detenidos

El caso de la droga “La Bomba” en el aeropuerto de Córdoba y un duro revés de Casación al condenado

Le rechazaron el recurso por el que había apelado la pena de cuatro años de prisión por haber sido descubierto con esos estupefacientes sintéticos de alta toxicidad cuando abordaba un vuelo a El Calafate

El caso de la droga

Dos ladrones con hasta 14 años de antecedentes penales fueron detenidos por un robo a un jubilado en San Justo

Los capturaron cuando trataban de ingresar a la casa de la víctima. Un adolescente de 16 años y un cuarto cómplice también quedaron arrestados

Dos ladrones con hasta 14

Horror en La Rioja: denunciaron a un hombre por filmar con cámaras ocultas a sus inquilinas

La Justicia le secuestró más de 100 CD’s, dos computadoras y una cámara. Por el momento no fue detenido

Horror en La Rioja: denunciaron

Drama en La Plata: le robaron lupas de 3.500 dólares a un cirujano cardiovascular y pide ayuda para recuperarlas

Ocurrió entre las calles 13 y 39. Los instrumentos son indispensables para trasplantes pulmonares y cirugías cardiovasculares

Drama en La Plata: le
DEPORTES
La controvertida lista con los

La controvertida lista con los 100 mejores futbolistas que disputarán el Mundial 2026: qué argentinos figuran en el ranking y el gran ausente

Uno de los mejores socios de Messi en el Inter Miami fue ofrecido a River Plate: los detalles de la negociación

La esperanzadora sentencia de Dibu Martínez sobre la Selección: “Tengo más ilusión en este Mundial que en el anterior”

El inesperado dardo del Papu Gómez a España por los futbolistas que eligen jugar para la selección argentina

Peleas y denuncia de infidelidades: la polémica fiesta organizada por Carrascal y Pulgar tras ganar la Libertadores con Flamengo

TELESHOW
Julieta Prandi hizo un balance

Julieta Prandi hizo un balance de su año luego de la condena de su exmarido: “Muchos años con la espera”

Entre lágrimas, Juli Poggio desmintió haber coqueteado con Nico Occhiato: " No me gusta que me acusen de Tatiana"

El papá de Rocío Pardo habló de la boda de su hija con Nicolás Cabré: “Voy a tener que vender más entradas”

Murió a los 49 años Puni Corvalán, referente del rock de Santiago del Estero

El gesto a la distancia de Maxi López a su esposa Daniela Christiansson a pocos días de dar a luz

INFOBAE AMÉRICA

2025 marca un cambio global:

2025 marca un cambio global: la regulación del cripto deja de ser reactiva y se convierte en política de Estado

Cuatro soldados israelíes resultaron heridos en un ataque de Hamas en el sur de Gaza

Alemania desplegó el sistema Arrow para blindar su territorio y reforzar su defensa ante la amenaza de misiles rusos

Tiempos Recios Habemus

“Testigos de la historia”: la Agencia EFE celebra 60 años en Argentina con una exposición histórica