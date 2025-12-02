Crimen y Justicia

La brutal pelea entre dos chicas previo al ataque a los maestros en una escuela: “Por meterte con macho ajeno”

Tras este enfrentamiento, los familiares de una de las involucradas se dirigieron al establecimiento a exigir respuestas. El caos se desató y varias docentes resultaron heridas y con quemaduras

Guardar
(Video: LN )

Este lunes se conoció la noticia de que un grupo de personas golpearon y quemaron con mate cocido a docentes de una escuela en Malvinas Argentinas. Ahora, se difundió un video de la brutal pelea entre dos chicas que se registró minutos antes del ataque. “Por meterte con macho ajeno”, se escucha decir a una tercerea persona que avalaba la situación.

El hecho ocurrió el viernes pasado, en la Escuela Primaria N° 29 “Hipólito Bouchard”, ubicada en el cruce de Valparaíso y Maure.

La secuencia comenzó cuando dos alumnas de una escuela secundaria del mismo complejo educativo protagonizaron una pelea que fue registrada en video.

La brutal pelea entre dos
La brutal pelea entre dos chicas antes del ataque a una escuela ubicada en la localidad de Grand Bourg

En las imágenes se observa cómo ambas jóvenes se agreden en el suelo, tirándose del pelo y golpeándose en la cabeza, mientras una tercera voz incita la violencia con frases como: “¡Rompele la boca! ¡Dale la cabeza contra el piso! Eso te pasa por meterte con un macho ajeno”.

Este enfrentamiento fue el detonante que llevó a la familia de una de las involucradas a presentarse en el establecimiento para exigir respuestas sobre lo sucedido.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, los agresores ingresaron al colegio poco antes de que los alumnos comenzaran a merendar, pateando el portón del comedor que conecta la primaria con la secundaria.

El hecho ocurrió en la
El hecho ocurrió en la Escuela Primaria N° 29 de Grand Bourg

Una de las docentes atacadas, Laura Sosa, relató en sus redes sociales: “Entraron a los gritos, irrumpieron sin control y buscaron agredir directamente a nuestras auxiliares”.

Las trabajadoras fueron sorprendidas mientras preparaban la merienda y sufrieron una agresión directa. “Fueron atacadas, insultadas y rociadas con mate cocido caliente, sufriendo quemaduras y un shock emocional enorme. La violencia se dirigió principalmente hacia ellas, que estaban cumpliendo con su tarea cotidiana de alimentar a nuestros estudiantes”, detalló la docente.

El caos se extendió por el establecimiento, con gritos, golpes y corridas. Los agresores exigieron a las docentes que se encerraran en las aulas junto a los estudiantes, quienes no comprendían el motivo del ataque. La directora de la escuela fue amenazada y varias auxiliares resultaron con lesiones. La disputa incluso se trasladó a la plaza ubicada frente al colegio.

Las víctimas advirtieron que este episodio no constituye un hecho aislado. En un comunicado difundido en redes sociales, los docentes de la E.P. N° 29 señalaron que la violencia en torno a las escuelas está en aumento.

“En las últimas semanas, hubo docentes heridos, auxiliares golpeadas, directivos amenazados en distintos distritos. La violencia en torno a las escuelas está aumentando y nosotras, las trabajadoras, estamos absolutamente desprotegidas. Entramos a trabajar, no a sobrevivir”, afirmó la docente.

Así quedó la escuela tras
Así quedó la escuela tras el ataque

Como antecedente inmediato, el jueves anterior, una maestra de un colegio de San Martín fue brutalmente golpeada por la madre de un alumno.

Ante esta situación, el personal docente exige a las autoridades la implementación de medidas concretas para reforzar la seguridad en las escuelas.

Entre los reclamos figuran la protección real para auxiliares, docentes y directivos, la intervención de equipos distritales y la difusión de lo sucedido para evitar la repetición de estos hechos.

“Hoy terminamos la jornada con miedo, angustia y cansancio emocional, después de ver cómo golpeaban, amenazaban y quemaban a nuestras compañeras auxiliares. Y mañana tenemos que volver igual, porque amamos lo que hacemos y porque necesitamos trabajar. Pero así, no se puede más”, concluyó Sosa.

La investigación por daños y lesiones quedó a cargo de la fiscal Mirna Sánchez, de la UFI N.º 19 Descentralizada de Malvinas Argentinas, perteneciente al Departamento Judicial San Martín.

Según fuentes consultadas por Infobae, ya se identificó a un sospechoso y se trabaja para individualizar al resto de los agresores, mientras se evalúan los daños sufridos por la escuela y las consecuencias para el personal afectado.

Temas Relacionados

LesionesDocentesGrand BourgMalvinas ArgentinasÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Confirmaron que el cuerpo hallado en Formosa es de Xiomara Portillo y hay dos imputados por homicidio

Tras varios días de búsqueda y una compleja tarea forense, la Policía Científica identificó el cuerpo encontrado en el barrio Procrear mediante pruebas dactiloscópicas y un minucioso proceso en laboratorio

Confirmaron que el cuerpo hallado

Robaron a una concejal en La Plata y es el segundo hecho que sufre en lo que va del año

Los delincuentes se llevaron varios elementos de valor del domicilio de Florencia Barcia. Forzaron las rejas de las ventanas de los dormitorios y se llevaron todo

Robaron a una concejal en

Un hombre que se balanceaba por el Puente Pacífico fue rescatado por los Bomberos de la Ciudad

Todo sucedió junto a la estación Palermo y convocó a numerosos agentes y equipos de salvamento, que emplearon maniobras simultáneas en la vía pública y en las vías del ferrocarril para evitar una situación de riesgo mayor

Un hombre que se balanceaba

Detuvieron a una embarazada y a su pareja en Mar del Plata: los filmaron robando autos estacionados

Los sorprendieron en una estación de servicio luego de haber detectado la maniobra. La policía logró detenerlos sin resistencia

Detuvieron a una embarazada y

441 hechos de estafa y $36 mil millones de embargo: duro golpe para el “Cositorto de los departamentos”

La Justicia amplió el procesamiento contra Vito L’Abbate y sus hijos, cabezas del grupo Induplack, acusados por la fiscal Mónica Cuñarro del mayor engaño inmobiliario de la historia reciente

441 hechos de estafa y
DEPORTES
Argentina aplastó 105-49 a Cuba

Argentina aplastó 105-49 a Cuba y dio otro paso para llegar al Mundial de básquet 2027

El especial regalo que recibió Colapinto en el Gran Premio de Qatar de F1: “Fue una aventura de dos días”

El inesperado dardo de Hulk contra Sampaoli que expuso la crisis que sufre el Atlético Mineiro

Fue número 2 del mundo, volvió a jugar al tenis con 41 años y sorprendió con su triunfo

“¿No me van a preguntar por el arbitraje?”: la ironía de Insua antes de dejar la conferencia tras la caída de Barracas ante Gimnasia

TELESHOW
Wanda Nara reconoció que tuvo

Wanda Nara reconoció que tuvo un acercamiento con Sebastián Yatra: “Me mandó un collar”

Yanina Latorre anunció su pase a la pantalla de Telefe: “Tengo pánico”

La divertida anécdota de Guillermo Francella sobre su encuentro con Woody Allen en Nueva York: “No me llega el agua al tanque”

La ovación a Nelson Castro tras dirigir a la Orquesta Sinfónica Juvenil en Chascomús: “Hay un trabajo de inclusión y de calidad”

Maxi López contra Mauro Icardi: “Se merece un golpe; con Wanda metieron a los chicos para hacerme daño”

INFOBAE AMÉRICA

Dar las gracias: Delphine de

Dar las gracias: Delphine de Vigan, un compendio de sabiduría y lo que pasa cuando partimos

El arte argentino desembarca a lo grande en la Semana del Arte de Miami

Maryam Touzani: “En el cine los cuerpos de las personas más ancianas no se muestran”

Donald Trump afirmó que Honduras está “intentando alterar los resultados” de las elecciones presidenciales

La CIDH advirtió sobre el deterioro institucional y la criminalización de la disidencia en Guatemala